Oglasila se djevojka olimpijca koji joj je priznao prevaru u TV prenosu

Nije dugo trebalo Norvežanima da pronađu djevojku kojoj je olimpijac priznao da ju je prevario i zaplakao.

Norveški olimpijac Sturla Holm Legrejd, koji je osvojio bronzanu medalju u bijatlonskoj trci na 20 kilometara na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, privukao je veliku pažnju javnosti zbog toga što je pred TV kamerama priznao da je prevario djevojku i da se zbog toga žestoko kaje.

Njegova izjava postala je viralna na društvenim mrežama, prenijeli su je svi svjetski mediji, pa tako nije dugo trebalo da dođe i do djevojke na koju se odnosila.

Mediji u Norveškoj uspjeli su da je pronađu i da kontaktiraju s njom, a reakcija je pomalo očekivana: "Teško je oprostiti takvu stvar. Čak i poslije svega što je uradio i priznao mi ljubav pred cijelim svetom", rekla je djevojka koja je željela da ostane anonimna, svjesna da će je svi "juriti" poslije njegovih riječi.

"Nisam ja birala da se ovo desi, tako da boli. U kontaktu smo i dobro zna šta ja mislim o svemu ovome", rekla je Norvežanka koja je rekla da se zahvaljuje porodici i prijateljima na podršci u teškim vremenima.

Šta je tačno rekao Legrejd?



"Postoji neko sa kim sam želio ovo da podijelim, a ko možda danas ovo ne gleda. Prije šest mjeseci sam upoznao ljubav svog života, najljepšu i najljubazniju osobu na svijetu. A prije tri mjeseca sam napravio svoju najveću grešku i prevario je", rekao je Legrejd dok su mu se oči punile suzama i dodao: "Želio sam da budem dobar uzor. Bio sam nevjeran i morao sam da joj kažem istinu. To je bila najteža nedjelja u mom životu".

Norveškom bijatloncu ovo je druga medalja na Zimskim olimpijskim igrama. Prije četiri godine u Pekingu bio je dio štafete 4x7,5 kilometara, a Norvežani su tada bili najbrži tim. Legrejd ima i niz velikih rezultata na Svjetskim prvenstvima, pošto je do sada osvojio sedam zlatnih, šest srebrnih i jednu bronzanu medalju.

