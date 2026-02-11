logo
20 godina jurio Gorana Ivaniševića: Marin Čilić stavio svoje ime pored Đokovićevog

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

"Vječna lista" igrača sa najviše ATP pobjeda među aktivnim igračima sada počinje ovako: Novak Đoković, pa Marin Čilić.

Marin Čilić ostvario 600. pobjedu u karijeri Izvor: EPA/ALEX PLAVEVSKI

Hrvatski teniser Marin Čilić ispisao je istoriju tenisa na turniru u Dalasu, gdje je ostvario 600. pobjedu na ATP turu. Samo je Novak Đoković prebacio taj broj i odmakao tako daleko da ga skoro niko neće stići na "vječnoj listi" među aktivnim igračima.

  1. Novak Đoković - 1.168 ATP pobjeda
  2. Marin Čilić - 600
  3. Sten Vavrinka - 586
  4. Gael Monfis - 583
  5. Aleksander Zverev - 526

Za svojih 20 godina profesoinalne karijere, Čilić je ostvario najbolji plasman u januaru 2019, kada je bio treći na ATP listi, a bez premca najveći uspjeh ostvario je 2014. godine, kada je osvojio US Open pobijedivši u finalu Japanca Keija Nišikorija, a prethodno Rodžera Federera u polufinalu, što je bio njegov jedini trijumf u 11 međusobnih mečeva protiv Švajcarca.

Uz to, Čilić je bio finalista Australijan opena 2018 (izgubio od Rodžera Federera), Vimbldona 2017. (takođe od Federera), dok je na Rolan Garosu najdalje dobacio 2022. godine, kada je igrao polufinale i izgubio od Norvežanina Kaspera Ruda.

Interesantan je podatak da je Čilić pobjedom protiv Lirnera Tina u Dalasu i svojim 600. trijumfom u karijeri preskočio na "vječnoj listi" Gorana Ivaniševića, koji se 2004. godine povukao kao najuspješniji Hrvat sa 599 ATP pobjeda.

Sigurno je to da bi Čilićeve poznije igračke godine bile uspješnije da početkom 2023. godine nije doživio kidanje meniskusa na turniru u Indiji, poslije čega je morao na prvu operaciju u karijeri. Te sezone igrao je još samo jedan turnir i bilo je potrebno mnogo vremena i truda da se vrati, pa nažalost i još jedna operacija, u maju 2024.

Tek poslije nje je mogao nazad na teren, u septembru 2024. godine, kada je osvojio ATP 250 turnir u Hangdžouu kao 777. igrač svijeta, najniže rangirani šampion u istoriji ATP tura. I tada, kao i u drugim teškim situacijama, našao je način da se vrati na najviši nivo i jedno je sigurno - ni u 38. godini ne odustaje, već u svom prijatelju Đokoviću vidi i inspiraciju.

