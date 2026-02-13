Za tri dana potrošeni kondomi na Zimskim olimpijskim igrama!

Iako su Zimske olimpijske igre Milano-Kortina 2026. zvanično otvorene prije nedjelju dana i trajaće do 22. februara, zalihe kondoma koji su besplatni za sportiste već su iscrpljene.

Zvanično otvorene prije sedmicu dana ceremonijom otvaranja na četiri lokacije istovremeno, Zimske olimpijske igre 2026. nastavljaju se u Milanu i Kortini. Međutim, s obzirom da je ostalo još više od sedmicu dana takmičenja do ceremonije zatvaranja 22. februara, organizatori se već suočavaju sa nestašicom... kondoma.

Kao što je tradicija još od Olimpijskih igara u Seulu 1988. godine, organizatori su sportistima obezbijedili kondome kako bi mogli imati bezbjedan seksualni odnos. Međutim, zalihe su bile daleko od dovoljnih: 10.000 kondoma je potrošeno u rekordnih tri dana, naveo je portal "BFM".

Jedan sportista, koji je želio da ostane anoniman, rekao je za italijanski dnevnik "La Stampa" da su im organizatori obećali obnavljanje zaliha, ali bez preciziranja datuma. Ipak, uzrok ove nestašice više leži u veličini početnih zaliha nego u preteranom seksualnom apetitu sportista.

Naime, broj kondoma je znatno manji u poređenju sa prethodnim Igrama. Na Ljetnjim olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, u Olimpijskom selu je obezbijeđeno više od 200.000 kondoma. U Riju 2016. godine distribuirano je čak 450.000 ovih kontraceptivnih sredstava - to je oko 42 po sportisti.

Čak i na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine, održanim iza zatvorenih vrata zbog kovida-19, sportistima je stavljeno na raspolaganje 160.000 kondoma, uprkos tome što je seksualni odnos bio obeshrabrivan. Na Zimskim igrama 2018. u Pjongčangu distribuirano je 110.000 kondoma.

Sa samo 10.000 kondoma za oko 2.900 sportista, ili nešto više od tri po osobi, omjer na ovim Zimskim olimpijskim igrama 2026. je čak 12 puta niži nego na Igrama u Riju.

Klima pogoduje seksualnim odnosima

Dok se bore za medalje, sportisti se ne libe da se opuste u posebno povoljnom okruženju. Suzen Titke je 2021. godine objasnila da, nakon završetka takmičenja, sportisti doživljavaju intenzivno emocionalno oslobađanje poslije godina ekstremne discipline i pritiska, te da cijela atmosfera podstiče intimne veze.

"Sportisti su na vrhuncu svoje fizičke kondicije na Olimpijskim igrama. Nakon završetka takmičenja, potrebno im je opuštanje. Žurke se nižu jedna za drugom, uključen je alkohol. Ima i onih koji očajnički žele seks. Ponekad je teško spavati jer se čuje vođenje ljubavi u susjednim sobama", izjavila je za "Bild" bivša njemačka skakačica u dalj, osvajačica srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u dvorani 1993. godine.

Neki takođe koriste priliku da, živeći sa stotinama drugih sportista, pronađu ljubav. To je slučaj sa Sofijom Kirkbi, koja se takmiči na svojim prvim Olimpijskim igrama u Italiji i koja je prije dolaska objavila neočekivani apel na društvenim mrežama. Američka sankašica, peta u ekipnoj disciplini održanoj u srijedu i četvrtak, i trostruka osvajačica svjetske medalje, primila je više od 600 "prijava".

