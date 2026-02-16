logo
Olimpijski šampion iz Pekinga ispao, Šljivić završio 23. u slalomu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Tradicija je nastavljena, ni Kleman Noel nije odbranio olimpijsko zlato u slalomu. Marko Šljivić završio trku na 23. poziciji, a pobjednik je Švajcarac Loik Mejar.

ZOI Loik Mejar osvojio zlato u slalomu Marko Žljivić na 23 mjestu Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Bh. skijaš uspio je da prvu vožnju slaloma na svojim prvim olimpijskim igrama završi na 23. mjestu, a takmičenje je završio sa vremenom 2:02.96, odnosno sa devet sekundi i 35 stotinki za pobjednikom.

Tradicija na Zimskim olimpijskim igrama je nastavljena, pa tako ni ovog puta pobjednik sa prošlih igara nije odbranio zlato u slalomu.

Osvajač zlatne medalje u Pekingu 2022 Francuz Kleman Noel promašio je kapiju u drugoj vožnji i nije završio trku na stazi Stelvio u Bormio.

Zlatna medalja pripala je Švajcarcu Loiku Mejaru koji je odvezao trku sa vremenom 1:53:61, a do odličja je stigao tek poslije prave drame.

Norvežanin Atle Lie Mekgrat bio je najbrži u prvoj vožnji i u drugoj je krenuo po medalju kao posljednji, ali je napravio grešku i ispao.

Norveški skijaš nije se mirio sa teškim porazom, ljutito je bacio štapove preko ograde, potom izašao i udaljio se od staze i razočarano legao u snijeg gdje se zadržao neko vrijeme.

Srebrna medalja pripala je Austrijancu Fabiu Štrajnu, koji je kasnio 35 stotinki za vodećim Mejarom, a bronzanu medalju osvojio je Norvežanik Henrik Kristofersen.

Marko Šljivić Zimske olimpijske igre skijanje

