logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sandra Kolaković saopštila širi spisak rukometašica Srbije

Sandra Kolaković saopštila širi spisak rukometašica Srbije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Pogledajte ko je na širem spisku selektorke rukometašica Sandre Kolaković.

rukometna reprezentacija srbije spisak igracica za kvalifikacije Izvor: nordphoto GmbH / Meuter / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektorka ženske rukometne reprezentacije Srbije Sandra Kolaković objavila je širi spisak igračica za predstojeće kvalifikacione utakmice za plasman na Evropsko prvenstvo protiv Švedske. Najbolje srpske rukometašice prvi meč odigraće 4. marta u Kragujevcu, dok je drugi susret na programu 7. marta u Lundu.

Spisak od dvadeset igračica koje će konkurisati za sastav državnog tima Srbije, Sandra Kolaković saopštiće poslije priprema u Kovilovu, koje su na programu od 23. do 27. marta.

  • Golmani: Jovana Risović (Krim), Gordana Petković (Napredak), Anastasija Nedeljković (Naisa), Tamara Kostić (Crvena zvezda) i Marija Simić (Sombateli).
  • Leva krila: Sanja Radosavljević (Lublin), Aleksandra Stamenić (Crvena zvezda), Tamara Kocić (Ruma), Nataša Ćetković (Naisa) i Jana Stanković (Bor)
  • Desna krila: Katarina Krpež-Šlezak, Dunja Radević, Tijana Simić (Crvena zvezda), Mia Nedeljković (Bor) i Zorica Ranković (Radnički).
  • Pivotmeni: Katarina Bojičić (Krajova), Dragana Cvijić (FTC), Vladana Mitrović (Naisa), Marija Ilić (Partizan) i Tamara Kojić (Loznica).
  • Bekovi: Jovana Skrobić (Crvena zvezda), Jovana Jovović (Debrecin), Dunja Tabak (Lokomotiva), Aleksandra Vasić (Budućnost), Emilija Lazić (Alba), Aleksandra Vukajlović (Slatina), Nora Fajfrić (Dunajska strada), Tamara Mandić (Naisa), Nevena Radić (Temerin), Sara Radović (Bor), Anđela Janjušević (Braila), Milica Ignjatović (Krim), Nikoleta Lazarević (Mladost), Tina Paunić (Bor) i Helena Inđić (Ruma).

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:41
Srbija Farska Ostrva rukometašice
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

rukometašice Srbija Sandra Kolaković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC