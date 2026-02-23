Sandra Kolaković saopštila širi spisak rukometašica Srbije

Pogledajte ko je na širem spisku selektorke rukometašica Sandre Kolaković.

Selektorka ženske rukometne reprezentacije Srbije Sandra Kolaković objavila je širi spisak igračica za predstojeće kvalifikacione utakmice za plasman na Evropsko prvenstvo protiv Švedske. Najbolje srpske rukometašice prvi meč odigraće 4. marta u Kragujevcu, dok je drugi susret na programu 7. marta u Lundu.

Spisak od dvadeset igračica koje će konkurisati za sastav državnog tima Srbije, Sandra Kolaković saopštiće poslije priprema u Kovilovu, koje su na programu od 23. do 27. marta.

Golmani: Jovana Risović (Krim), Gordana Petković (Napredak), Anastasija Nedeljković (Naisa), Tamara Kostić (Crvena zvezda) i Marija Simić (Sombateli).

Leva krila: Sanja Radosavljević (Lublin), Aleksandra Stamenić (Crvena zvezda), Tamara Kocić (Ruma), Nataša Ćetković (Naisa) i Jana Stanković (Bor)

Desna krila: Katarina Krpež-Šlezak, Dunja Radević, Tijana Simić (Crvena zvezda), Mia Nedeljković (Bor) i Zorica Ranković (Radnički).

Pivotmeni: Katarina Bojičić (Krajova), Dragana Cvijić (FTC), Vladana Mitrović (Naisa), Marija Ilić (Partizan) i Tamara Kojić (Loznica).

Bekovi: Jovana Skrobić (Crvena zvezda), Jovana Jovović (Debrecin), Dunja Tabak (Lokomotiva), Aleksandra Vasić (Budućnost), Emilija Lazić (Alba), Aleksandra Vukajlović (Slatina), Nora Fajfrić (Dunajska strada), Tamara Mandić (Naisa), Nevena Radić (Temerin), Sara Radović (Bor), Anđela Janjušević (Braila), Milica Ignjatović (Krim), Nikoleta Lazarević (Mladost), Tina Paunić (Bor) i Helena Inđić (Ruma).

