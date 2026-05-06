Sloga u polufinalu Kupa BiH: Na završnom turniru i niželigaš iz Gradačca

Rukometaši Gradačca plasirali su se među četiri najbolje ekipe u Kupu BiH pobjedom protiv premijerligaša Bosne iz Visokog.

Rukometaši dobojske Sloge slavili su u dvomeču protiv tuzlanske Slobode i izborili plasman na završni turnir Kupa BiH.

Sloga je krajem aprila na domaćem terenu slavila 35:32 protiv Slobode, a u revanšu su Dobojlije bile još ubjedljivije. "Crveno-bijeli" slavili su u Tuzli 33:28, te se tako plasirali u polufinale.

A tamo će igrati i jedan klub iz nižeg ranga takmičenja. Rukometaši Gradačca deklasirali su visočku Bosnu 42:32 u prvom susretu, pa im današnji gostujući minimalni poraz nije pokvario planove (27:28). Tim koji je neprikosnoven u Prvoj ligi Federacije BiH, grupa "Sjever" (21 pobjeda u isto toliko mečeva) tako će biti jedini niželigaš na završnom turniru.

Plasman među četiri najbolje ekipe izborio je i Konjuh. Tim iz Živinica provukao se u duelu sa Zrinjskim. Nakon prvog meča imao je "plus dva" (32:30), da bi u revanšu Zrinjski bio za gol bolji (29:28).

Četvrti putnik u polufinale biće poznat nakon dvomeča Izviđača i Leotara. Tim iz Ljubuškog, inače novi-stari šampion BiH, brani trofej u najmasovnijem takmičenju, koji je prošle godine osvojio na turniru na domaćem terenu, gdje je u finalu bio bolji od Vogošće.