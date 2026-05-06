logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sloga u polufinalu Kupa BiH: Na završnom turniru i niželigaš iz Gradačca

Sloga u polufinalu Kupa BiH: Na završnom turniru i niželigaš iz Gradačca

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Rukometaši Gradačca plasirali su se među četiri najbolje ekipe u Kupu BiH pobjedom protiv premijerligaša Bosne iz Visokog.

RK Gradačac Izvor: Promo/RK Gradačac

Rukometaši dobojske Sloge slavili su u dvomeču protiv tuzlanske Slobode i izborili plasman na završni turnir Kupa BiH.

Sloga je krajem aprila na domaćem terenu slavila 35:32 protiv Slobode, a u revanšu su Dobojlije bile još ubjedljivije. "Crveno-bijeli" slavili su u Tuzli 33:28, te se tako plasirali u polufinale.

A tamo će igrati i jedan klub iz nižeg ranga takmičenja. Rukometaši Gradačca deklasirali su visočku Bosnu 42:32 u prvom susretu, pa im današnji gostujući minimalni poraz nije pokvario planove (27:28). Tim koji je neprikosnoven u Prvoj ligi Federacije BiH, grupa "Sjever" (21 pobjeda u isto toliko mečeva) tako će biti jedini niželigaš na završnom turniru.

Plasman među četiri najbolje ekipe izborio je i Konjuh. Tim iz Živinica provukao se u duelu sa Zrinjskim. Nakon prvog meča imao je "plus dva" (32:30), da bi u revanšu Zrinjski bio za gol bolji (29:28).

Četvrti putnik u polufinale biće poznat nakon dvomeča Izviđača i Leotara. Tim iz Ljubuškog, inače novi-stari šampion BiH, brani trofej u najmasovnijem takmičenju, koji je prošle godine osvojio na turniru na domaćem terenu, gdje je u finalu bio bolji od Vogošće.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kup BiH RK Sloga Doboj RK Gradačac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC