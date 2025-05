Sedmični horoskop: Bika čeka sudbonosno poznanstvo, Škorpiju lična transformacija

Pročitajte sedmični horoskop od 12. do 18. maja 2025. godine!

Sedmični horoskop od 12. do 18. maja 2025. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedeljni horoskop od 12. aprila do 18. maja 2025. godine donijeće neočekivane promjene u ustaljenom ritmu života. Sredina nedjelje otvara nove perspektive na poslu, mogu da se pojave zanimljive ponude ili rješenja za postojeće izazove. Do vikenda će se pojačati potreba za odmorom i oporavkom. Najbolje bi bilo da se posvetiti kućnim obavezama ili provedete vreme s voljenim osobama. Neki pripadnici znaka osjetiće nalet energije u petak uveče, što može da dovede do spontanih odluka. Mogući su prijatni susreti. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

BIK

Ovo je nedjelja preispitivanja vrijednosti i unutrašnjih razmišljanja. Na početku perioda može da se javi potreba da riješite finansijska pitanja ili planirate budžet. Posebnu pažnju obratite na utorak, dan može da donese i prijatna i iznenadna dešavanja. Krajem nedjelje može da se javi želja da nešto promijenite u svom okruženju ili svakodnevici. Možda ćete poželjeti da osvežite enterijer ili kupite nešto posebno za dom. Tokom vikenda moguća su zanimljiva poznanstva preko zajedničkih prijatelja ili kolega, a ta poznanstva mogu da budu sudbonosna. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

BLIZANCI

Očekuje vas period aktivne komunikacije i novih poznanstava. Prvi dani u nedjelji biće puni informacija i interesantnih razgovora. Moguće su neočekivane vijesti iz daljine ili od starih poznanika. Odličan period za poslovne sastanke i pregovore, partneri će pokazati više razumijevanja. Drugi dio nedjelje donosi pozitivne emocije kroz učešće u društvenim ili kulturnim događajima. U petak su moguće važne informacije koje mogu da utiču na vaše planove. Vikend je idealan za porodični odmor ili druženje s bliskim prijateljima. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

RAK

Nedjeljni horoskop od 12. do 18. maja 2025. godine kaže da vas čeka period emotivnih doživljaja i dubokih razmišljanja. Na početku nedjelje može da se javi potreba da rješavate pitanja vezana za nekretnine ili porodične stvari. Iskoristite vrijeme za planiranje budućih projekata ili razgovore sa rodbinom. Srijeda i četvrtak mogu da donesu neočekivane ponude vezane za posao ili karijeru. Možda ćete željeti da se posvetite ličnom razvoju ili dubljem učenju o nekoj temi. Uzdrmaće se i ljubavna situacija, vraća se neko iz prošlosti. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

LAV

Spremite se za dinamičnu nedelju punu događaja i utisaka. Na početku nedelje možete da dobijete priliku da pokažete svoje talente ili organizacione sposobnosti. Sreda i četvrtak mogu da donesu velike promjene u poslu ili učenju, možda ćete morati da se prilagodite novim uslovima. U drugoj polovini nedjelje javlja se potreba za fizičkom aktivnošću i kretanjem. U petak su mogući prijatni događaji u vezi s djecom ili mlađim osobama. Vikend je idealan za zabavu, očekujte interesantno poznanstvo. Najbolji dani biće vam utorak i nedjelja.

DJEVICA

Period pojačane produktivnosti i posvećenosti detaljima. Na početku nedelje mogući su poslovni uspjesi zahvaljujući vašem pedantnom pristupu. Utorak može da donese neočekivane, ali prijatne vijesti u vezi sa zdravljem ili dnevnim rutinama. Sreda i četvrtak pogodni su za planiranje budućih projekata ili sređivanje prikupljenih informacija. Krajem nedjelje možete da otkrijete važnu tajnu. Možda ćete poželjeti da dublje razumijete sopstvene unutrašnje procese. Vikend je idealan za jačanje odnosa sa partnerom. Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 12. do 18. maja 2025. godine kaže da ulazite u nedjelju promjena i iznenadnih obrta. U prvim danima moguće su velike promjene u ljubavi ili partnerstvu. Utorak će biti posebno emotivan i važan za donošenje odluka. Srijeda i četvrtak su dobri za poslovne razgovore. U drugoj polovini nedjelje javlja se želja za osveženjem i ličnim promjenama. Možda ćete poželjeti da promijenite životne navike. U petak su mogući prijatni događaji vezani za putovanja. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

ŠKORPIJA

Ulazite u period lične transformacije i rada na sebi. Početak nedelje može da donese suočavanje sa zahtevnim situacijama ili izazovima. Obratite pažnju na srijedu, dan je važan za donošenje odluka i moguća otkrića. Četvrtak je povoljan za analitički rad ili istraživanje tema koje vas zanimaju. Do kraja nedjelje raste potreba za materijalnom sigurnošću i stabilnošću. Vikend je dobar za planiranje budućnosti i strateške ciljeve, moguća su i iznenađenja. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

STRIJELAC

Ovo je aktivna nedjelja za vas, puna kretanja i širenja vidika. Početak nedelje donosi uspjehe na poslu ili u učenju, zahvaljujući optimizmu i inicijativi. Slijede nova poznanstva, koja će se višestruk isplatiti kroz poslovne saradnje. Srijeda i četvrtak mogu da donesu neočekivane prilike za razvoj. Možda ćete poželeti da dublje sagledate sopstvene vrijednosti. U petak su moguća prijatna dešavanja u vezi s budućim planovima. Vikend je savršen za putovanja i boravak u prirodi. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

JARAC

Stabilna nedjelja puna ostvarivanja ciljeva! Početak nedelje donosi šansu za jačanje profesionalne pozicije. Utorak je posebno dobar za rješavanje administrativnih stvari i papirologije. Srijeda i četvrtak su pogodni za rad na dugoročnim planovima i projektima. Do kraja nedjelje raste potreba za udobnošću i opuštanjem. Možda ćete poželjeti da ulepšate svoj dom ili obradujete sebe nečim lijepim. Vikend provedite sa porodicom ili bliskim prijateljima, mogu da se rode zanimljive ideje za zajedničke aktivnosti. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

VODOLIJA

Očekuje vas uzbudljiva nedjelja puna iznenađenja i zanimljivih susreta! Na početku nedelje mogući su uspjesi u timskom radu ili zajedničkim projektima. Iskoristite prilike za kreativni izražaj ili eksperimentisanje. U drugom dijelu nedjelje raste interesovanje za nove tehnologije i nekonvencionalne pristupe, možda poželite da probate nešto potpuno novo. U petak su vjerovatna prijatna iznenađenja kroz prijatelje ili poznanike. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 12. do 18. maja 2025. godine kaže da ulazite u period pojačane emotivnosti i kreativne inspiracije. Početak nedelje može da donese obaveze vezane za umjetnost. Utorak je posebno pogodan za meditaciju i rad na sebi. Srijeda i četvrtak su dobri za sređivanje prostora i stvaranje posebne atmosfere. Do kraja nedelje raste potreba za romantikom i uzvišenim osjećanjima, možda poželite da iznenadite voljenu osobu. Najbolji dani biće vam utorak i nedjelja.