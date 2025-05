Saturn ušao u Ovna: Detaljni horoskop za svaki znak, promjene će trajati naredne dvije i po godine

Astrologija otkriva kako će Saturn u Ovnu uticati na svaki znak horoskopa.

Izvor: Peachaya Tanomsup / Panthermedia / Profimedia

Strogi i neumoljivi Saturn promijenio je znak, ušavši u vatrenog Ovna. Ovo je pokretanje trogodišnjeg ciklusa koji će uticati na svakog od nas. Postavlja se samo jedno pitanje: plašiti se ili biti srećan? Odgovor daje horoskop, koji će objasniti kako će Saturn uticati na različite sfere života, koji događaji očekuju svaki znak Zodijaka i na šta treba obratiti posebnu pažnju.

Saturn u Ovnu nije laka kombinacija. Element vatre budi akciju, impuls, borbenost. Saturn je vladar granica i ograničenja. Ovo je ledeni inspektor koji testira čvrstinu bilo koje strukture, bilo da su to odnosi, karijerne težnje ili unutrašnji stavovi. Donosimo ključne događaje i prilike koje vas očekuju u naredne dvije i po godine.

OVAN

Prva kuća je kuća ličnosti

Saturn se vraća u vaš znak i ovo je test lične zrelosti. Prva kuća je "ja", to je maska koju nosimo, to je slika koju emitujemo. Sjetite se šta vam se dešavalo od 1996. do 1999. godine. Koje ste promjene doživjeli? Koga ste izgubili? Ko ste postali? Saturn će početi da testira. Ako je vaša veza na klimavim nogama, on će je uništiti. Ako je jaka, čeka je novi status. Vrijeme za karijerne ambicije, pokretanje sopstvenog posla i jačanje autoriteta. Saturn ne daje nagrade onima koji ništa ne rade. On voli rad, disciplinu i zrelost.

BIK

Kraj ere haosa

Ulazi u vašu 12. kuću, carstvo misterije, izolacije, kreativnosti i duhovnih praksi. Ovo je uranjanje u sebe. Posljednjih godina, Uran, planeta iznenađenja, testira vaše granice, unoseći haos u vašu stabilnu prirodu. Sada će Saturn početi da strukturira vaš unutrašnji život. Vrijeme je za iscjeljenje, otpuštanje, zatvaranje dugova - energetskih, emocionalnih, čak i karmičkih. Za tri godine bićete drugačiji, lakši, slobodniji i spremniji za nove odgovornosti. Ovo je dobro vrijeme da se odreknete loših navika, obavite duhovno čišćenje, otkrijete sebe kroz kreativnost ili alternativnu medicinu.

BLIZANCI

Saveznici, tehnologija i društvena uloga

Saturn je ušao u vašu 11. kuću, kuću budućnosti, prijatelja, zajednica i tehnologije. Ovdje će testirati vašu sposobnost da budete dio tima, doprinesete zajedničkom cilju i preuzmete dugoročne obaveze. Možda ćete postati mentor, vođa projekta ili pokrenuti sopstveni posao u IT i komunikacionom sektoru. Saturn vlada vašom 8. kućom, kućom tuđih resursa. To znači da su porezi, krediti, novac od partnerstva i investicije strogo odgovorna oblast. Blogeri i frilenseri, obratite pažnju: sada svaka neformalnost u dokumentima može da vam se obije o glavu. Saturn sve vidi.

RAK

Karijera je na dnevnom redu

U periodu 2025-2028, karmički inspektor zauzeće vašu 10. kuću, sferu karijere, autoriteta i društvenog statusa. Ovo je kuća samog Saturna, a on je ovdje jak. Vaš profesionalni život dolazi do izražaja. Možda ćete upravo sada dobiti unapređenje, početi da radite sa važnim agencijama ili odlučiti da se vjenčate. Međunarodni projekti biće posebno uspješni, čak i romansa može da počne sa nekim iz posla. Ljeto treba provesti u planinama ili negdje gdje je hladno, a možda i pored nekoga iz prošlosti. Saturn ulazi u vašu desetu kuću, što je vrhunac: ili se ispoljavate kao profesionalac ili se "raspadate" pod teretom očekivanja. Ovaj tranzit nije o udobnosti i bezbjednosti. Riječ je o ambiciji i izazovu. Dobićete priznanje ako ste dovoljno naporno radili.

LAV

Znanje, ideologija, razvoj i preispitivanje puteva

Saturn ulazi u vašu devetu kuću, što znači da je vrijeme da izađete iz okvira. U inostranstvu, učenje, nastava, filozofija - sve što širi vaše vidike, postaće polje djelovanja. Neki će ići na postdiplomske studije, neki će se preseliti. Neko će završiti putovanje i promeniti smer života. Saturn je ovde strog. On zahtijeva od vas zreo način razmišljanja i poštovanje strane kulture i zakona. Nagrada će vam pripasti ako se niste plašili da promijenite svoje gledište. Mogu da se dese ograničenja u pogledu viza i putovanja. Ipak, to nije zato što je to kazna, već zato što morate da naučite da gradite smisao, a ne samo predstavu.

DJEVICA

Finansijska dubina, partnerski odnosi i transformacija

Saturn u 8. kući je velika transformacija. Ovde govorimo o tuđem novcu, investicijama, nasljedstvu i alimentaciji. On provjerava vašu iskrenost u finansijskim odnosima. Višak će biti uklonjen. Nezvanični poslovi, sumnjive šeme i krediti neće funkcionisati. To je takođe kuća intimnosti i ranjivosti. Neki će prekinuti toksičan brak, neki će shvatiti vrijednost vjernosti. Neko će vidjeti koliko su uobičajene uloge u paru nepodnošljive. Donosite finansijske odluke mudro. Izbjegavajte registracije 2. septembra 2025. i 15. februara 2026. Ovo nije vrijeme za potpisivanje ugovora.

VAGA

Odnosi, partnerstva i sukobi

Saturn u 7. kući testira odnose. Sve što je klimavo, raspašće se. Sve što je čvrsto, postaće zvanično. Ovo se odnosi na brakove, razvode, poslovne ugovore, svađe i mir. To će eliminisati "neprijatelje po rasporedu" i dati prostor pravom partnerstvu. Najvjerovatnije će biti izbor: "ja ili ti". Naučite diplomatiju zasnovanu na stvarnosti, a ne na željama. Ako radite sa klijentima, ostaće samo oni pouzdani. Odlično vrijeme za zvanični brak, strukturiranje aktivnosti i kreiranje zajedničkih projekata.

ŠKORPIJA

Disciplina je vaš ključ

Saturn ulazi u vašu 6. kuću - kuću zdravlja, rada i reda. Ovo je vrijeme da uvedete zdrave navike, napravite rasporede i sistematski radite na sebi. Karijerne ambicije postaće stvarnost ako pokažete profesionalizam i otpornost. Romanse sa posla će se ohladiti, ali će poštovanje vaših kolega porasti ako postanete primjer reda. Zdrava ishrana, sport, režim - sve će to sada dati rezultate. Saturn je ovdje kao hirurg. Ne štedi, već spasava.

STRIJELAC

Ljubav, djeca, hobiji i kreativnost

Saturn ulazi u vašu 5. kuću, kuću radosti i inspiracije. To može da bude ljubav sa ozbiljnim namjerama. Djeca su odgovornost. Kreativnost je profesija. Zavisnost od kockanja, nepotrebni hobiji i površne romanse će nestati. Zauzvrat, dobićete priliku da izgradite pravi projekat, otvorite sopstveni studio ili školu, pripremite se za roditeljstvo ili pronađete zrelog partnera. Ljubav bi mogla da se desi sa osobom starijom od vas. Sve zavisi od vaše zrelosti. Glavna stvar je da ne izbjegavate odgovornost. Tada će ljubav postati podrška.

JARAC

Korijeni i domovina

Vaš vladar se vraća u 4. kuću, kuću porodice, domovine i temelja. Ovo je izuzetno važan tranzit, posebno za vas. Postavljaju se pitanja o nekretninama, majčinstvu, preseljenju i povratku korijenima. Možda ćete postati roditelj, početi da gradite kuću ili se preseliti u drugu zemlju. Ako vaš odnos sa roditeljima nije dobro razvijen, očekujte iskušenja. Ovo je test zrelosti u carstvu korijena. Sva vaša dostignuća sada bi trebalo da imaju čvrst temelj.

VODOLIJA

Riječi postaju djela

Treća kuća, kuća komunikacije, logistike i učenja, postaje područje odgovornosti. Moraćete da naučite da govorite jasno, pravilno pišete, delite znanje i informacije. Poslovna putovanja mogu da budu smanjena, odnosi sa braćom ili komšijama mogu da se promene. Ipak, dobićete priliku da predajete, kreirate kurs ili delite svoje stručno znanje. Za vozače je vrijeme da polažu nove kategorije, ali budite oprezni na putevima. Saturn u ovoj zoni je strog saobraćajni policajac.

RIBE

Nove vrijednosti

Živjeli ste tri godine pod direktnim pogledom Saturna. To je bilo sazrevanje koje nikada ne može da se oduzme. A sada prelazi na vašu drugu kuću novca i vrijednosti. Sjetite se šta se desilo sa vašim finansijama u periodu 1996-1999. Sada se istorija ponavlja. Finansijska disciplina biće ključ uspjeha. Preispitajte svoj pristup zarađivanju novca, investirajte u pouzdane projekte i smanjite nepotrebne troškove. Možda ćete otvoriti posao vezan za kolekcionarstvo ili medicinu.

Saturn mijenja znak svakih dvije i po godine i čini se da se cijeli Univerzum zamrzava u iščekivanju novih lekcija. Ne donosi haos kao Uran, i ne pretjeruje u osjećanjima kao Mjesec. On zahtijeva. On predaje. On provjerava. A ako ste spremni za rad, disciplinu i odgovornost, on će vas nagraditi.

(MONDO)