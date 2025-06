Ključan dan za 3 znaka horoskopa: Mars i Uran donose oluju i najotpornijima

Astrologija otkriva koji znaci horoskopa će najjače osjetiti uticaj Marsa i Urana.

Astrološko nebo 16. juna 2025. godine bukvalno "gori" od napetosti. Dan donosi energetsku oluju koja može da izbaci tlo ispod nogu čak i najotpornijima. Tri znaka horoskopa - Ovan, Lav i Vodolija - nalaze se u epicentru astroloških previranja. Oni rođeni u posljednjim danima ovih znakova, trebalo bi da posebno obrate pažnju.

OVAN

Ovnovi su oduvijek bili poznati po svojoj brzoj naravi, brzini donošenja odluka i strasti za rizikom. Ipak, sredinom juna, njihova impulsivnost dostiže kritičnu tačku. Njihov vladar, Mars, nalazi se u Lavu, u svom najvatrenijem i najnametljivijem položaju. To Ovna čini posebno ranjivim na ishitrene postupke, sukobe i povrede.

Kao da to nije dovoljno, Uran, planeta naglih promena i haosa, približava se Marsu veoma blizu. Njihova konjunkcija stvara astrološko bure baruta koje može da eksplodira u svakom trenutku. Za Ovna to znači jedno: svaki impuls može bez razmišljanja da dovede do posljedica. Ako ste rođeni u ovom znaku, zvijezde savjetuju da budete izuzetno oprezni dok vozite, ne upuštajte se u rasprave i ne izazivajte sudbinu.

LAV

Lavovi su stabilni, moćni i znaju kako da zadrže ozbiljno lice. Ipak, sredinom juna, čak i kraljevska samokontrola može da popusti. Mars prolazi kroz Lava, a to nije samo moć, već i provokacija za bijes, ishitrene postupke i eksplozivnu reakciju. Ovo će posebno akutno osjetiti Lavovi kraja znaka, oni rođeni od 17. do 23. avgusta.

Uran u konjunkciji sa Marsom je sposoban da uništi reputaciju u trenutku. Izdržljivost može da pukne, a emocionalni slom može da dovede do posledica zbog kojih ćete se pokajati. Postoji velika vjerovatnoća svađa, otpuštanja, gubitka autoriteta i nesreća.

VODOLIJA

Uran, vladar Vodolije, nalazi se u napetoj interakciji sa Marsom. Ovo je zvono za uzbunu za predstavnike znaka, posebno one rođene u posljednjim danima, od 15. do 19. februara. Vodolije, po pravilu, razmišljaju van okvira, ali sada čak i uobičajeno nestandardno može da se pretvori u neočekivane i traumatske situacije.

Električna energija, tehnologija, visine, brzina, sve što obično privlači Vodoliju može da izmakne kontroli tokom ovog perioda. Postoji veliki rizik od strujnih udara, kvarova dronova, pregrijevanja opreme, povreda tokom putovanja, posebno na električnim skuterima i motociklima. Čuvajte se bilo kakvih nestabilnih struktura, kako u životu, tako i u vezama.

Šta učiniti da biste se zaštitili - savjet astrologa

Preporuke za sva tri znaka:

Izbjegavajte sukobe, posebno sa strancima i na putu. Ne vozite kada ste ljuti. Ne preopterećujte električne uređaje, držite se podalje od predmeta opasnih po požar. Izbjegavajte ekstremne sportove i alkohol. Zapamtite: kontrola i smirenost su vaši najbolji saveznici u narednih 72 sata.

