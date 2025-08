Dnevni horoskop za 6. avgust 2025: Vagu čeka neprijatna vijest u ljubavi, a Vodoliju nova šansa

Pročitajte dnevni horoskop za 6. avgust 2025. godine!

Dnevni horoskop za 6. avgust 2025. godine, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 6. avgust 2025. godine kaže da imate potrebu da presječete nešto što vam više ne koristi - bilo da je to stara obaveza, zastareli dogovor ili unutrašnji strah. Na poslu se otvaraju nova vrata, ali zahtijevaće vašu potpunu posvećenost i spremnost da učite. U ljubavi je moguća iskrena razmjena emocija koja će promijeniti dinamiku u vezi. Zdravlje je stabilno.

BIK

Bićete u svom elementu kad se radi o organizaciji i praktičnim zadacima. Vrijeme je da završite nešto što ste odlagali. U poslu se pojavljuje prilika za dodatnu zaradu ili će nadležni prepoznati vaš trud. Emotivno, partner ili bliska osoba će vam otvoriti dušu, slušajte bez osude. Povedite računa o ishrani.

BLIZANCI

Informacije i susreti dolaze u naletima - dan je dinamičan, ali vam to prija. Na poslu se ističete idejama, ali neko iz okruženja možda očekuje da preuzmete i njihove obaveze. U ljubavi, bićete iznenađeni nečijim iskrenim gestom. Pazite na nervozu, fizička aktivnost ili razgovor s prijateljem pomoći će da izbacite višak napetosti.

RAK

Porodica i emocije dolaze u prvi plan. Možda se javi potreba da obnovite odnose ili da brinete o nekom iz familije. Na poslu izbjegavajte sukobe oko tuđih grešaka, bolje je da ih tiho ispravite. Ljubav donosi duboku povezanost, ali i potrebu da se kaže nešto o čemu se dugo ćutalo. Pripazite na variranje energije.

LAV

Dnevni horoskop za 6. avgust 2025. godine kaže da ćete imati potrebu da budete viđeni i prepoznati, što će se vjerovatno i desiti - vaš trud dolazi na naplatu. Poslovno se pokreće nešto novo, ali birajte s kim ulazite u partnerstva. U ljubavi možete da očekujete kompliment ili gest koji vam vraća veru u ljubav. Uveče ćete željeti mir, zato ne planirajte ništa naporno.

DJEVICA

Danas ste u analitičnom raspoloženju, posmatrate, mjerite, procjenjujete. Na poslu se isplati da budete temeljni, jer ćete uočiti nešto što je drugima promaklo. U ljubavi dolazi do iskrenog razgovora koji vas može iznenaditi, ne donosite zaključke odmah. Fizički ste stabilni, ali izbjegavajte pretjerivanje u obavezama.

VAGA

Dnevni horoskop za 6. avgust 2025. godine kaže da imate potrebu da izgladite odnose bilo u poslu, bilo u privatnom životu. Na poslu se nalazite između dvije strane koje očekuju da se postavite diplomatski. Ljubav traži iskrenost, ali i spremnost da čujete ono što možda nije prijatno. Lijepo vrijeme je dobro za šetnju ili lagani boravak u prirodi.

ŠKORPIJA

Danas ste izuzetno emotivni. Na poslu je važno da ne pokazujete sve karte, neko testira vaše granice. U ljubavi dolazi do trenutka kada morate da odlučite šta želite i da li ste spremni na dublju posvećenost. Zdravlje je podložno oscilacijama, unosite više vode, a manje se nervirajte.

STRIJELAC

Putovanje, planiranje, nova znanja, sve vam je nadohvat ruke. Na poslu dolazi do širenja aktivnosti, možda kroz rad sa strancima ili kroz nove projekte. U ljubavi ste otvoreni za avanturu, ali neko bi želio i sigurnost: na vama je da odličite. Fizički ste u dobrom stanju, ali vam veče donosi potrebu za tišinom.

JARAC

Ambicija se budi, dan je dobar za donošenje velikih odluka. Poslovno vas neko posmatra i cijeni vašu doslednost. U ljubavi, partner bi mogao da pokaže ranjivost. Na vama je da pokažete strpljenje umjesto da ga kritikujete. Tijelo vam signalizira kad je dosta, slušajte ga. Veče provedite bez telefona.

VODOLIJA

Dan je dobar za sve što je drugačije, misli vam lete brzo, ali to može da bude vaša prednost. Na poslu, ne prihvatajte svaku ponudu impulsivno, razmislite. U ljubavi dolazi do nepredviđene promjene raspoloženja, ali u vašem slučaju to može biti šansa za novu povezanost. Zdravlje je stabilno, ali ne ignorišite potrebu za kvalitetnim snom.

RIBE

Dnevni horoskop za 6. avgust 2025. godine kaže da vam intuicija danas govori više od svih činjenica, poslušajte je. Poslovno je dan miran, ali u tom miru dolazi inspiracija. U ljubavi, neko iz prošlosti bi mogao da vas kontaktira, pitanje je da li ste spremni da se osvrnete unazad. Osjećajni ste, ali i ranjivi. Sačuvajte dio dana samo za sebe i svoje misli.

(MONDO)