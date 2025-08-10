Nedjeljni horoskop: Ovnu ponuda menja tok karijere, Škorpija je kraljica transformacije...

Pročitajte nedjeljni horoskop od 11. do 17. avgusta 2025. godine!

Nedjeljni horoskop od 11. do 17. avgusta 2025. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 11. do 17. avgusta 2025. godine vam savjetuje da budete brži! Sredinom nedjelje će vam neko ponuditi saradnju koja menja tok karijere, dok će drugi morati da presjeku bez puno razmišljanja. U ljubavi situacija varira - neko želi više pažnje, neko više mira. Biće emocija na sve strane. Od petka kreće faza dokazivanja, putovanje, izazovan zadatak ili nova prilika? Važno je da ne precjenjujete budžet! Sukobi u srijedu i četvrtak, ali petak donosi potvrdu da ste ipak na dobrom putu. Vikendom pokret! Sport, priroda, oslobađanje napetosti. Najbolji dani biće vam petak i subota.

BIK

Stabilnost postaje vaša najjača valuta. Početkom nedjelje se vraćate na zaostale obaveze - papiri, računi, odlagane teme. Do četvrtka tenzija raste kod kuće, nekome iz porodice ste potrebni. Na poslu vas očekuju priznanje, podrška i poštovanje. U ljubavi prijatna iznenađenja, možda i poklon koji dugo čekate. Sredina nedjelje donosi zamor, pazite da se ne preforsirate. Utorak i srijeda idealni su za planiranje kupovine ili rešavanje pitanja vezanih za nekretnine. Petak može donijeti sitne sukobe oko novca. Vikend je vaš - uživajte u miru doma. Najbolji dani biće vam utorak i nedjelja.

BLIZANCI

Nedjeljni horoskop od 11. do 17. avgusta 2025. godine kaže da vam je ova sedmica u znaku brzine, dosta komunikacije, informacija, sastanaka. U ponedjeljak i utorak dolaze važne vijesti. Sredinom nedjelje nesporazumi sa kolegama ili prijateljima, ali vi znate kako se to rješava - uz osmeh i dobar argument. Na poslu vam nude kreativni projekat ili vas guraju da preispitate prioritete. Ljubavni život donosi nepredvidiva priznanja. U četvrtak i petak je vrijeme za put, bilo poslovni, bilo mali bijeg. Kontrolišite obaveze u srijedu, lako se može desiti da pregorite. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i četvrtak.

RAK

Emocije se mješaju sa obavezama. Početkom nedjelje odlučujete nešto važno za dom ili porodicu. Sredinom nedjelje neko vama blizak traži pomoć, savjet ili prisustvo. Do petka se sve smiruje, a vi nalazite balans. Karijera donosi ponude koje bude sumnju: rizik ili stabilnost? Srce ili razum? U ljubavi, inicijativa dolazi s druge strane i vodi vas u novu zajedničku avanturu. Vikend je vaš za regeneraciju: tišina, umjetnost, porodica, introspekcija... Sreda i četvrtak zahtevaju provjeru troškova. Dobar period za planiranje promjena. Najbolji dani biće vam ponedeljak i subota.

LAV

Nedeljni horoskop od 11. do 17. avgusta 2025. godine kaže da ćete biti u centru ste pažnje, i to s razlogom. U ponedjeljak i utorak dolazi priznanje koje ste čekali. Sredinom nedjelje donosite hrabre odluke: govor pred publikom, izložba ili sličan nastup. Što se ljubavi tiče, partner ima iznenađenje. Četvrtak i petak donose napetost oko samopouzdanja, neko vas ne razumije. Ipak, vikend donosi nove saveznike i podršku. U sredu i četvrtak čuvajte energiju, moguće su rasprave oko prioriteta. Utorak i sreda su idealni za kreativne planove i učešće u zajednici. Najbolji dani biće vam ponedeljak i sreda.

DJEVICA

Analiza, red i optimizacija. Početak nedelje donosi potrebu da sve pojednostavite, možda uvodite nove sisteme ili automatizujete nešto. Od srede vas očekuje previše posla i dodatne odgovornosti. Do petka sve dolazi na svoje, a vi ste adovoljni rezultatima. U ljubavi sitne nesuglasice oko svakodnevice, ali brzo rješive. Četvrtak i petak donose i dobitke i nepredviđene troškove. Vikendom se posvetite sebi - zdravlje, ishrana, san. Sreda može donijeti odlaganja, pa budite fleksibilni. Dobar period za nove kurseve ili učenje. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 11. do 17. avgusta 2025. godine kaže da su partnerstva u fokusu. Početak nedjelje traži diplomatičnost, mirite druge i nalazite balans. Sredinom nedjelje kreću obrazovni ili pravni izazovi - neko upisuje kurs, drugi piše ugovor. Moguće su i ponude iz inostranstva. Ljubav je puna zajedničkih trenutaka i romantičnih prijedloga. U četvrtak i petak imovinska pitanja su u fokusu: nasljedstvo, stan, ulaganja. Vikendom se opuštate uz umjetnost i kulturu. Sreda i četvrtak mogu doneti zastoje zbog administracije. Utorak i sreda su idealni za redefinisanje ciljeva. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

ŠKORPIJA

Transformacija je vaša riječ nedjelje. Budžet traži reviziju, iznenadni troškovi ili nova prilika promijeniće dinamiku. Emocionalne tenzije rastu sredinom nedjelje, očekujte ljubomoru, sumnje ili nerealna očekivanja. Do petka će vam biti jasno na čemu ste. Na poslu se nešto važno događa iza kulisa, rezultat dolazi kasnije. Četvrtak i petak donose promjene u krugu prijatelja. Vikend je idealan za jogu. Utorak i sreda su odlični za finansijske strategije. Srijeda i četvrtak zahtevaju mudru raspodelu resursa. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

STRIJELAC

Početkom nedjelje stiže poziv koji mijenja vaše planove, moguće je da ćete otići na put. Srijeda donosi ubrzanje u karijeri: kontakti sa strancima, novi projekti. Ljubav je u znaku avanture, dobijete prijedlog za zajednički bijeg ili nešto novo. Četvrtak i petak donose odlaganja, zastoj usljed birokratije ili tehničkih problema. Vikend je rezervisan za razmjenu ideja i kreativnost. Idealni dani za hobije, knjigu ili kvalitetan razgovor. Utorak i srijeda su najbolji da planirate budućnost, razmislite o ličnom razvoju. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i nedelja.

JARAC

Ove sedmice fokus je na ambicijama. Početkom nedjelje se ističete, neko preuzima novu ulogu, drugi će uspešno rešiti složen problem. Sredinom nedjelje očekujte tenzije - kritike, neslaganja, ali vi znate da ostanete profesionalni. U petak je moguć preokret, dobijate priznanje ili jasno sagledavate sljedeći korak. U ljubavi imate stabilnost i podrška. Četvrtak i petak donose neka usporenja, vjerovatno vezano za papirologiju. Vikend provedite sa bliskima, napunićete baterije. Utorak i sreda su idealni za dugoročne planove. Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

VODOLIJA

Sve je nekako drugačije, baš kako volite. U ponedjeljak i utorak vas očekuju grupni projekti, nove ideje. Što se posla tiče, možete da se nadate novim ponudama vezanim za digitalne formate ili rad na daljinu. Ljubavni život vam donosi iznenađenja, partner priznaje neke greške, a vi donosite neočekivane odluke. U četvrtak i petak su moguće tenzije oko "slobode", drugim riječima bićete onemogućeni da radite ono što želite. Vikend provedite sa ljudima koji vas inspirišu. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 11. do 17. avgusta 2025. godine kaže da vas ove sedmice inspiracija vodi. Početkom nedjelje kanališete emocije kroz umjetnost, od srede stvari postaju dinamičnije - više dešavanja, kreativni projekti, pozivi na saradnju. U ljubavi imate podršku partnera. Imate tajnog udvarača, neko ko vam se divi izdaleka. Četvrtak i petak zahtevaju pažnju na polju zdravlja. Vikend je rezervisan za opuštanje, stvari koje vam pomaću da se "vratite sebi". U utorak i sredu bi bilo mudro da razmislite o pravcu u kojem želite da idete.

Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

