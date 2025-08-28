Ljubavni horoskop za septembar 2025: Mnogi će gubiti strpljenje zbog partnera

Pročitajte ljubavni horoskop za septembar 2025. godine i saznajte šta vam zvijezde spremaju!

Mjesečni horoskop za septembar 2025. godine donosi zanimljive prilike. Saznajte šta Venera donosi svakom znaku horoskopa na polju ljubavi!

OVAN

Za vas će septembar 2025. biti prilično romantičan. Mjesec će vam omogućiti da bolje upoznate sebe i da se povežete sa sopstvenim osjećanjima. Zato će izlazak "na sastanak sa sobom" biti sjajna ideja. I u odnosu s partnerom očekuju vas vidna poboljšanja, neko će se ponovo osjetiti kao na medenom mjesecu. Period za nova poznanstva takođe je vrlo povoljan, naročito u trećoj dekadi septembra, kada se završi težak period koridora pomračenja. Glavni savjet zvijezda je da poštujete svoja osjećanja i da sebi dozvolite da jasno osjetite šta zaista želite, a šta ne.

BIK

Imaćete osjećaj kao da je život stao na pauzu. Sve će se odvijati sporije nego inače, što može da vas nervira. Ipak, upravo to i jeste poruka zvijezda, da se uspori kako biste shvatili šta vam je zaista potrebno. Nemojte žuriti s donošenjem važnih odluka. Zvijezde kažu da prepreke nisu nepremostive, već da su tu da vas pripreme za novi kvalitetan životni ciklus. Najbliži će vam pružiti podršku i pomoći da prevaziđete iskušenja. Kraj mjeseca donosi mogućnost novih poznanstava ili učvršćivanja postojećih odnosa.

BLIZANCI

Prva polovina mjeseca biće u znaku odmora. Čak i ako je odmor već iza vas, povratak u obaveze biće spor i postepen, što vam daje vremena da se posvetite sebi. Opasnost septembra krije se u trci za sopstvenim željama. Mogli biste da povredite druge. Zato zvijezde savjetuju veću pažnju prema ljudima, naročito u periodu pomračenja i preporučuju strpljenje. Ako pustite događaje da idu svojim tokom, dobićete mnogo više nego što očekujete.

RAK

Činiće vam se da je sve oko vas obojeno u tamne tonove. Možete da doživite razočaranje jer planovi neće ići onako kako ste zamišljali. Ipak, zvijezde vas ohrabruju jer rješenja dolaze brže nego što mislite, naročito u ljubavi. Tokom koridora pomračenja shvatićete da postoje vrijednosti na koje uvijek možete da se oslonite. Ono u šta niste sigurni, najbolje je da pustite bez griže savijesti. Do posljednje nedjelje mjeseca pronaći ćete mir i unutrašnju harmoniju.

LAV

Za vas će septembar biti posebno značajan. Nakon početka novog ličnog ciklusa, bićete puni odlučnosti da osvojite nove visine. Zvijezde će vam pomoći da prepoznate svoj pravi put. Budite pažljivi na znakove koje dobijate, naročito tokom pomračenja. Neki Lavovi će osjetiti potrebu da promijene okruženje, ali budite obazrivi sa spontanim putovanjima jer planovi mogu da se izjalove. Ipak, poruka zvijezda je jasna, a to je da nema razloga za brigu. Ako nešto ne ide, tako i treba da bude. Prepustite se toku događaja.

DJEVICA

Prvi jesenji mjesec donijeće vam vrtlog obaveza. Biće mnogo posla i stalnih zahtijeva od okoline. Već do sredine mjeseca možete da osjetite iscrpljenost, pa ljubav pada u drugi plan. Ne zaboravite da uvijek imate pravo da zatražite pomoć i u poslovnim i u ličnim pitanjima. Tako ćete moći da postignete više nego što mislite. Priznajte sebi da ponekad treba da poslušate savjet iskusnijih. Septembar je povoljan i za sređivanje porodičnih odnosa.

VAGA

Dinamičan početak jeseni! Neki će odmah krenuti na romantično putovanje. Septembar je povoljan i za napredak u karijeri, naročito ako radite za sebe. Važno je da pravilno rasporedite snagu i radite sa ljudima kojima vjerujete. Intuicija će vam biti dragocjen saveznik u ljubavnom odnosu, naročito tokom pomračenja. Mjesec je takođe odličan za nova poznanstva.

ŠKORPIJA

Burno ćete reagovati na svako zadiranje u vašu teritoriju. Ipak, sjetite se da ne dolaze svi sa lošim namjerama, mnogi žele da vam pomognu, posebno partner. Mjesec je dobar za intelektualne aktivnosti i nova saznanja, što će vam donijeti sigurnost u ljubavnom odnosu. Zvijezde savjetuju da obratite pažnju na ljubav prema sebi, koja će biti posebno važna tokom pomračenja. Prihvatajući sebe u potpunosti, dobijate snagu da gradite zdrave odnose sa drugima.

STRIJELAC

Za vas će septembar biti test samopouzdanja i principa. Biće vam potrebni strpljenje i disciplina. Međutim, konflikti tokom pomračenja mogu da poremete planove, pa će biti važno da pokažete fleksibilnost i prilagodljivost. Dame mogu da dožive sudbonosni susret sa snažnim i perspektivnim muškarcem. Ako priželjkujete vezu, ne odbacujte je zbog društvenih razlika. Najvažniji savjet zvijezda je da budete nježni prema sebi. Ne radite ono što je protiv vaše prirode i okružite se ljudima koji vam prijaju.

JARAC

Vodićete borbu za svoje ideje. S jedne strane, to može da donese istinska otkrića i jasnoću puta, ali s druge može da oduzme mnogo snage. Potrebno je da razlučite šta je zaista vrijedno borbe, a šta može da se riješi mirnim putem. Poslije pomračenja strasti će se smiriti, pa ćete lakše prenositi svoje misli drugima. Vodite računa o sopstvenim osjećanjima i ne potiskujte ih samo da biste bili drugima po volji. Sa bližnjima izbjegavajte sukobe i sjetite se da su oni vaš oslonac.

VODOLIJA

Na početku jeseni balansiraćete između velike aktivnosti i želje za povlačenjem. Energija mjeseca je kontradiktorna. S jedne strane, željećete da pobjegnete od problema u ljubavi, a s druge da se bavite stvarima koje volite. Septembar je odličan za otvorenost. Imate šta da kažete, zato nemojte da stojite po strani. Zvijezde savjetuju da vjerujete u sebe. Dame mogu da dožive prijatno poznanstvo sa harizmatičnim muškarcem koji inspiriše, ali veza neće biti dugotrajna.

RIBE

Očekuje vas aktivan mjesec. Ako preuzmete stvari u svoje ruke, možete mnogo da postginete. Ne plašite se da insistirate na svom mišljenju. Naravno, uvijek će postojati oni koji misle drugačije, ali važno je da se ne povlačite već da stojite iza sebe. Tenzija će se osjećati tokom pomračenja, ali donosi priliku za rast i napredak. Kada se sve smiri, moći ćete da usmjerite energiju ka ljubavi. Mnoge Ribe učvrstiće postojeću vezu, a slobodne očekuje novo poznanstvo.

