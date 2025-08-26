Najsrećniji dani u septembru 2025: Vrijeme je za uspjeh, svaki znak horoskopa imaće čemu da se raduje

Astrologija otkriva najsrećnije dane u septembru 2025. godine za svaki znak horoskopa!

Izvor: Shutterstock/MR.RAWIN TANPIN

Septembar 2025. donosi snažnu astrološku energiju i dane u kojima vam univerzum ide na ruku. Sezona eklipsi u Ribama i Djevici donosi balans između snova i akcije. Vreme je da vjerujete procesu i prepustite se promjenama koje vam donosi horoskop. Pogledajte koji je vaš najsrećniji dan ovog mjeseca:

OVAN - subota, 13. septembar

Dobijate snagu da pratite svoje snove. Posvetite se onome što želite i verujte sebi, ništa vas neće zaustaviti.

BIK - subota, 6. septembar

Uran kreće retrogradno u Blizancima u polju novca. Moguće su promjene i iznenadne prilike za finansijski rast. Razmišljajte mudro, ali ne bježite od rizika.

BLIZANCI - nedjelja, 7. septembar

Pomračenje Mjeseca u Ribama donosi vam preokret u karijeri. Mogući su novi putevi, promene posla ili priznanja za vaš trud.

RAK - srijeda, 3. septembar

Jupiter u vašem znaku donosi vam veru u sebe i sudbinsku priliku. Očekujte preokret koji vodi ka rastu i unutrašnjem ispunjenju.

LAV - ponedjeljak, 1. septembar

Retrogradni Saturn u Ribama vraća vas pitanjima smisla i transformacije. Ovo je trenutak da odlučite kakav život želite i da uložite trud da ga stvorite.

DJEVICA - subota, 6. septembar

Retrogradan Uran u vašem polju karijere donosi iznenadne promjene. Da biste napredovali, potrebno je da se oslobodite straha i zakoračite u nepoznato.

VAGA - ponedjeljak, 22. septembar

Ulazak Sunca u vaš znak donosi novi početak. Očekujte promene u navikama i rutini, a samopouzdanje vam raste.

ŠKORPIJA - subota, 13. septembar

Budi se vaša svijest o sopstvenoj vrijednosti. Ne pristajte na manje nego što zaslužujete, univerzum vam donosi obilje kada poštujete sebe.

STRIJELAC - nedjelja, 21. septembar

Pomračenje Sunca u Djevici mijenja vašu profesionalnu sferu. Počinje novo poglavlje u karijeri, a vi treba da vjerujete procesu.

JARAC - petak, 19. septembar

Venera ulazi u Djevicu i donosi lakoću, ljubav i uspjeh. Fokusirajte se na ono što vas čini srećnim i gradi život koji volite.

VODOLIJA - ponedjeljak, 22. septembar

Mars u Škorpiji pokreće velike promjene u karijeri. Vrijeme je za akciju, ažurirajte planove i hrabro krenite ka novim prilikama.

RIBE - ponedjeljak, 22. septembar

Mjesec eklipsi u vašem znaku donosi duboke promene. Ovo je mjesec novih početaka, selidbi i važnih odluka koje vas vode ka sudbini.

(MONDO)