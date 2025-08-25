Dnevni horoskop za 25. avgust 2025: Vagi susret pokreće emocije, Vodolija na dobitku

Pročitajte dnevni horoskop za 25. avgust 2025. godine!

Izvor: Shutterstock/MR.RAWIN TANPIN

Dnevni horoskop za 25. avgust 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 25. avgust 2025. godine poručuje da danas ne treba da se previše opterećujete detaljima. Na poslu vam stiže podrška osobe od koje to niste očekivali. Slobodni Ovnovi mogu da osjete iznenadnu privlačnost, dok zauzeti pronalaze način da osvježe vezu malim gestovima pažnje. Prijaće vam fizička aktivnost.

BIK

Dan vas podseća da se strpljenje uvijek isplati. Na poslu završavate ono što ste dugo odlagali i to donosi olakšanje. Slobodni Bikovi mogu da uđu u kontakt sa osobom koja im donosi osećaj sigurnosti, dok zauzeti nalaze dodatnu bliskost kroz razgovore o zajedničkim ciljevima. Posvetite više pažnje ishrani.

BLIZANCI

Vaša radoznalost danas otvara vrata neočekivanim prilikama. Na poslu je moguće da neko prihvati vašu ideju bez mnogo rasprave. Slobodni Blizanci mogu da uđu u dopisivanje koje ih posebno inspiriše, dok zauzeti pronalaze balans između obaveza i emocija. Oči su vam osjetljive, pravite pauze od ekrana.

RAK

Dan donosi priliku da se oslonite na intuiciju i napravite dobar izbor. Na poslu će se cijeniti vaš trud, iako rezultati dolaze postepeno. Slobodni Rakovi mogu da se zaljube u osmijeh i pogled, dok zauzeti otkrivaju novu dimenziju partnera u iskrenom razgovoru. Više boravka pored vode bi vam prijalo.

LAV

Dnevni horoskop za 25. avgust 2025. godine savjetuje da se oslonite na unutrašnju snagu, jer vam ona donosi najviše uspjeha. Na poslu možete da se izdvojite kroz kreativno rješenje. Slobodni Lavovi privlače pažnju gdje god da se pojave, dok zauzeti osjećaju novu strast i povezanost. Obratite pažnju na držanje tijela.

DJEVICA

Danas ste fokusirani na male stvari koje prave veliku razliku. Na poslu dolazi do promena koje vas uče fleksibilnosti. Slobodne Djevice mogu da upoznaju osobu preko posla ili rutinskih aktivnosti, dok zauzete otkrivaju koliko partner umije da ih iznenadi. Pijte više tečnosti.

VAGA

Dnevni horoskop za 25. avgust 2025. godine ukazuje na susret koji može da pokrene nova osjećanja. Na poslu vas inspiriše neko ko stvari gleda drugačije od vas. Slobodne Vage osjećaju iznenadnu privlačnost, dok zauzete nalaze sklad u zajedničkom uživanju u umjetnosti i muzici. Potrebno vam je više odmora.

ŠKORPIJA

Danas vam je važno da budete iskreni prema sebi i drugima. Na poslu dobijate šansu da pokažete odgovornost i odlučnost. Slobodne Škorpije mogu da budu privučene osobom koja krije svoju pravu prirodu, dok zauzete otkrivaju da je povjerenje ključ jače veze. Izbjegavajte previše napetosti.

STRIJELAC

Dan donosi priliku da učite kroz razgovor sa drugima. Na poslu vas neko hvali za ideju koja je tek u začetku. Slobodni Strijelčevi mogu da upoznaju osobu kroz zajedničke hobije, dok zauzeti maštaju o novom putovanju. Potreban vam je pokret i boravak na otvorenom.

JARAC

Dan vas uči prilagođavanju. Na poslu stiže zadatak koji djeluje komplikovano, ali vas vodi ka napretku. Slobodni Jarčevi mogu da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti, dok zauzeti nalaze zadovoljstvo u zajedničkim planovima. Pripazite na ramena i vrat.

VODOLIJA

Danas vam ide u korist to što mislite drugačije od drugih. Na poslu vas očekuje prostor da pokažete kreativnost. Slobodne Vodolije mogu da uđu u zanimljiv flert, dok zauzete unose više vedrine u vezu. Obratite pažnju na disajne puteve.

RIBE

Dnevni horoskop za 25. avgust 2025. godine naglašava vašu potrebu za tišinom i unutrašnjim mirom. Na poslu vas vodi intuicija, pa prepoznajete ono što drugi previđaju. Slobodne Ribe mogu da otkriju osjećanja prema osobi iz svog kruga prijatelja, dok zauzete pronalaze spokoj u malim, zajedničkim trenucima. Više sna će vam prijati.