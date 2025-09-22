Dnevni horoskop za 22. septembar 2025: Blizanci srljaju u probleme, Raku prošlost kuca na vrata

Pročitajte dnevni horoskop za 22. septembar 2025. godine!

Izvor: Shutterstock

Dnevni horoskop za 22. septembar 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 22. septembar 2025. godine kaže da danas želite da mijenjate raspored i završite ono što odlažete. Na poslu se očekuje da preuzmete inicijativu, a kolege računaju na vas. Zauzeti imaju sitne trzavice, dok slobodni mogu da privuku pažnju nekog novog. Energiju je najbolje da trošite kroz fizičku aktivnost.

BIK

Dan donosi smirenje i priliku da završite praktične stvari. Na poslu se cijeni vaše strpljenje i prijedlozi. U ljubavi zauzeti mogu da iznenade partnera malim gestom, a slobodni da privuku nekog pažnjom i toplinom. Zdravlje stabilno, samo pazite da ne pretjerate s hranom.

BLIZANCI

Sve oko vas bruji od informacija i poziva, pa lako može da se desi da pretjerate. Na poslu se traži da budete precizni, jer sitna greška može da napravi zbrku. Zauzeti mogu da imaju sitne nesporazume, a slobodni da ulete u flert koji može da se zakomplikuje. Potreban vam je kratak odmor.

RAK

Horoskop kaže da vas danas vuče nostalgija i potreba da unesete promjene u svoj prostor. Spustite tenzije na poslu i riješite problem kompromisom. U ljubavi, zauzete očekuje iskren razgovor, a slobodni će da obnove kontakt sa nekim iz prošlosti. Potrebno vam je više odmora i mira.

LAV

Dnevni horoskop za 22. septembar 2025. godine kaže da danas blistate i lako privlačite pažnju. Na poslu vas očekuje prilika da istaknete ideje i da pokrenete kolege. Zauzeti mogu da dožive prijatno iznenađenje od partnera, a slobodni da upoznaju nekog u društvu. Pazite samo da se ne preforsirate.

DJEVICA

Obratite pažnju na detalje i popravite stvari koje nikako da se pokrenu sa mrtve tačke. Na poslu primjećujete što drugima promiče. Zauzeti treba da budu manje kritični, a slobodni da se otvore za nova poznanstva. Manje stresa.

VAGA

Dnevni horoskop za 22. septembar 2025. godine kaže da ste danas u dilemi da li da birate posao ili odmor. Na poslu smirujete sukobe i nudite rješenja. Zauzeti će partneru prirediti romantičan trenutak, a slobodnima će prijatni razgovor zagolicati maštu. Prija vam lagana fizička aktivnost.

ŠKORPIJA

Danas otkrivate nečije prave namjere. Na poslu uspijevate da dođete do suštine, ali bolje je da ne govorite sve odmah. U ljubavi, zauzeti će raščistiti stare nesporazume, dok slobodni ulaze u strastven razgovor. Smanjite stres.

STRIJELAC

Vuče vas da istražujete i planirate putovanja. Na poslu širite optimizam, ali treba da mislite i na praktične stvari. U ljubavi će zauzeti osvježiti vezu zajedničkim planiranjem, a slobodni uleću u neobavezan flert. Potrebno je da se više krećete i budete na svježem vazduhu.

JARAC

Danas je neophodno da postavite prioritete i završite ono što odavno čekate. Na poslu se vidi napredak kroz upornost. Zauzeti Jarčevi razgovaraju o zajedničkoj budućnosti s partnerom. Zdravlje je stabilno, samo obratite pažnju na umor.

VODOLIJA

Očekuje vas neobičan dan. Na poslu se od vas traži da ponudite originalno rješenje, ali i da ostanete praktični. Oni koji su u vezi sa partnerom razgovaraju o važnoj temi, dok će slobodni biti u prilici da upoznaju nekog potpuno drugačijeg. Više se krećite.

RIBE

Dnevni horoskop za 22. septembar 2025. godine kaže da vam je intuicija danas najjači oslonac. Vrlo dobro osjećate raspoloženje kolega i uspijevate da izbjegnete nesporazume. Zauzete sa partnerom očekuje ozbiljan razgovor. Slobodni maštovitošću privlače pažnju. Blizina vode će pomoći da smirite napetost.

(MONDO)