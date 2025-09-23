Kraj bolnog ciklusa do oktobra 2025: 4 znaka horoskopa čekaju novčani i ljubavni preokret

Astrologija otkriva koji znaci horoskopa mogu da računaju na novo poglavlje života do oktobra 2025. godine.

U septembru 2025. se desilo i dešava se nekoliko značajnih astroloških promjena koje mogu da djeluju izazovno, ali za četiri znaka horoskopa bolni ciklus se završava do kraja mjeseca. Prema astrolozima, septembar je "finale sezone onoga što vas je stresiralo".

Mjesec je počeo kada se Saturn, planeta karme i discipline, vratio u Ribe u okviru svoje retrogradne faze. Ova snažna energija bila je praćena lunarnim pomračenjem koje označava kraj važnog poglavlja u životu svakog znaka. Za četiri znaka Zodijaka, ova energija završava bolni ciklus i otvara put ka pozitivnom početku.

1. BIK

Bikovi, bolni ciklus u vašem ljubavnom životu se završava do kraja septembra 2025. Ako ste Bik, vjerovatno ste ove godine doživjeli uspone i padove u ljubavi, ali ste se osjećali zarobljeni u ciklusu koji vam je onemogućavao potpuni napredak. Srećom, život vam se poboljšava, posebno kada je u pitanju ljubav.

Ovaj mjesec, dugogodišnji prijatelj ili osoba do koje vam je stalo, može neočekivano da prizna svoja osjećanja, završavajući bolni ciklus usamljenosti. Ako ste trenutno u vezi, ovo je idealan trenutak da obnovite dječje, razigrane i svježe energije u odnosu.

Ne zaboravite ni na novac! Septembar je takođe vrijeme za preispitivanje vašeg odnosa prema novcu i da provjerite da li previše dajete drugima, a da pritom ne dobijate ništa zauzvrat. Iako ovo može biti neprijatno, ne brinite previše. Traženje pomoći od partnera može da vam donese značajan napredak.

2. LAV

Lavovi, završavate bolni karmički ciklus do kraja septembra 2025. Radili ste na čišćenju karme i ovog mjeseca konačno ćete osjetiti da prelazite u novo poglavlje života. Obratite posebnu pažnju na ljubavni život. Ponavljanje starih grešaka i nošenje generacijskog tereta može ne samo da vas liši blagoslova, već i da zaustavi lični razvoj.

Sreća se ne završava samo u ljubavi i porodici. I novac igra važnu ulogu. Ovo je veliki finansijski preokret u vašem životu. Bilo kakvi stari ciklusi dugova mogu da se završe, ali pod uslovom da ostanete dosljedni.

3. ŠKORPIJA

Škorpije, bolni ciklus u ljubavi se završava ovog mjeseca jer vaš ljubavni život doživljava promjene koje dugo niste iskusili. Ranije je ljubav mogla da vam djeluje monotono, bez strasti i intenziteta, ali septembar donosi povratak tih osjećanja i novo zagrijavanje u ljubavi.

Međutim, pazite s kim se okružujete. Kada je novac u pitanju, negativni ili neinspirativni ljudi mogu da vam oduzmu blagoslove jer vam snižavaju energiju. Ako zaista želite da napredujete, eliminišite distrakcije. Samo tako pokazujete univerzumu koliko ozbiljno shvatate lični napredak.

4. VODOLIJA

Vodolije, završavate bolni ciklus u odnosima do kraja septembra 2025. Ova promjena dolazi iz analize ne onoga što drugi rade, već kako vi pristupate drugima. Koje stvari treba da izliječite ili postanete kako biste privukli osobu koju zaista želite za partnera?

Od preispitivanja svog puta ka sreći do razumijevanja obrazaca koje ponavljate, pred vama je značajan rad na sebi. Srećom, ovaj mjesec nije samo težak. Dok radite na unutrašnjem rastu, karijera vam takođe ide nabolje. Bilo da dobijate unapređenje ili vodite tim, očekujte više novca do kraja septembra.

