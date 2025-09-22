"Škorpije ulaze u tajnu vezu": Turbulentan kraj septembra, astrolog otkriva prognozu za sve znakove horoskopa

Detaljna prognoza astrologa Vladimira Vlajića od 22. do 28. septembra 2025. godine!

Astrolog Vladimir Vlajić gostovao je u emisiji "150 minuta" na Prvoj i otkrio detaljnu prognozu za svaki znak horoskopa za ovu nedjlju.

Kod zauzetih Ovnova, ovo je period koji će značiti početak velikih promjena, kao što je zajednički život ili ulazak u brak.

Slobodni Bikovi će privući nekog ko ima jak karakter. Bolje će se organizovati kada je reč o poslu i finansijama, a oni koji su bez posla, mogli bi da ga pronađu ove nedjelje.

Savjet Blizancima je da se čuvaju infekcija, a Rakovima da iskomuniciraju sa voljenom osobom.

Lavovi da se paze impulsivnosti i nervoze. Slobodni će dosta flertovati u izlascima, ali ovo nije nedjelja za ulazak u novu vezu.

Zauzete Djevice tokom ove nedjelje uživaju u odnosima sa voljenom osobom. U poslovnom segmentu razmišljaju o promjenama.

Vage imaju odličnu komunikaciju, a slobodni pripadnici ovog znaka mogu bukvalno da nalete na nekog zanimljivog. Takođe imaju super aspekte za igre na sreću.

Pred slobodnim Škorpijama je mogućnost ulaska u tajnu, izazovnu vezu, dok bi Strijelčevi mogli da imaju problem sa nesanicom.

Dinamična nedjelja očekuje Jarčeve. Oni će tražiti pažnju, a u poslovnom smislu će im mnogo toga ići na ruku.

Vodolije nervozne. Odnos sa autoritetima biće prožet napetošću.

Ribe bi trebalo da povedu računa o imunom sistemu i paze sa papirologijom kako im se ne bi dogodio neki propust.

