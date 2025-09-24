Dnevni horoskop za 24. septembar 2025: Bik "pada" na gest pažnje, Djevica na oprezu

Pročitajte dnevni horoskop za 24. septembar 2025. godine!

Dnevni horoskop za 24. septembar 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 24. septembar 2025. godine kaže da vas na poslu očekuje gužva, ali uspijevate sve da završite na vrijeme. Slobodni upoznaju nekoga ko im budi leptiriće, zauzeti rješavaju sitne nesuglasice. Energija vam je stabilna.

BIK

Danas vam kolege traže savjet i pomoć, pa se osećate važnije nego obično. Slobodni bi mogli da čuju lijepu riječ od osobe koja im se dopada, zauzeti "padaju" na gestove pažnje. Dobro se osjećate.

BLIZANCI

Na poslu vas očekuju promjene koje će zahtijevati da brzo reagujete. Slobodni flertuju i privlače pažnju, zauzeti uživaju u zajednici. Očekuje ih veselo i duhovito veče sa partnerom. Obratite pažnju na san i odmor.

RAK

Stiže pohvala od nadređenih ili kolega. Nemojte da se uobrazite. Slobodni bi mogli da se zaljube u osobu iz bližeg okruženja, dok zauzeti sa partnerom planiraju zajednički izlazak. Pazite na ishranu.

LAV

Dnevni horoskop za 24. septembar 2025. godine kaže da vam na poslu sve ide od ruke, iako vam se čini da je ritam brz. Slobodni privlače udvarače gde god da se pojave, zauzeti uživaju u strastvenim trenucima. Imunitet je jak.

DJEVICA

Neko bi danas mogao da vas iznenadi poslovnim prijedlogom. Dobro razmislite prije nego što prihvatite. Slobodni upoznaju osobu koja dijeli njihove vrijednosti, zauzeti osjećaju veću bliskost sa partnerom. Malo opreza s nervozom i stresom.

VAGA

Dnevni horoskop za 24. septembar 2025. godine kaže da radni dan prolazi lagano, bez većih prepreka. Slobodni bi mogli da se iznenada zateknu u romantičnoj situaciji, zauzeti pronalaze kompromis sa partnerom. Potrebno vam je više odmora.

ŠKORPIJA

Na poslu rješavate važan zadatak i dobijate priznanje. Slobodni osjećaju jaku privlačnost prema osobi koju su nedavno upoznali. Nemojte da srljate! Zauzeti su skloni ljubomori. Puni ste energije.

STRIJELAC

Danas vam je komunikacija adut – pregovori i dogovori idu glatko. Slobodni će započeti prepisku koja prerasta u nešto više, zauzeti maštaju o zajedničkom putovanju sa voljenom osobom. Osjećate se poletno.

JARAC

Finansijska situacija se polako stabilizuje. Slobodni privlače osobu sa ozbiljnim namjerama, važno je samo da je ne isprepadaju svojim kritim stavovima. Zauzeti rješavaju praktična pitanja u vezi. Obratite pažnju na kičmu i leđa.

VODOLIJA

Danas vam se otvaraju nova vrata na poslu. Slobodni uživaju u neočekivanom susretu. Na korak su da se zaljube! Zauzeti razgovaraju o zajedničkim planovima. Potrebno vam je više fizičke aktivnosti.

RIBE

Dnevni horoskop za 24. septembar 2025. godine kaže da radite smirenije nego inače, i sve završavate bez žurbe. Slobodni bi mogli da dobiju poruku koja će ih obradovati, zauzeti provode prijatno vrijeme kod kuće. Zdravlje stabilno.