Oktobar puni džepove: 3 znaka horoskopa doživjeće finansijski preporod

Astrologija otkriva koji znaci horoskopa će zablistati na finansijskom polju u oktobru 2025. godine.

Izvor: Shutterstock/Cinemanikor

Dolaskom jeseni i oktobarskih dana, tri znaka horoskopa ulaze u izuzetno povoljan period kada su novac i karijera u pitanju. Sreća je na njihovoj strani, bilo da se radi o unapređenju, novim poslovnim prilikama ili nekom neobičnom daru sudbine.

VAGA

Oktobar je vaš mjesec i to u punom sjaju! Venera 13. oktobra ulazi u vaš znak i otvara vrata blagostanju. Privlačite dobre prilike bez mnogo truda. Finansije napreduju, a odnosi sa saradnicima postaju skladniji. Mlad Mjesec 21. oktobra donosi novi početak, možda čak i šansu da se upustite u projekat koji će vam donijeti stabilnost i priznanje. Uživajte, zaslužili ste!

ŠKORPIJA

Mars, vaš vladar, ovog mjeseca boravi u vašem znaku i budi ogromnu energiju i ambiciju. Sada imate snagu da preokrenete situaciju u svoju korist i ostvarite značajan napredak. Hrabra odluka ili nova poslovna ideja mogu da vam donesu finansijski preokret. Sa ulaskom u sezonu Škorpije 23. oktobra, vaša moć raste. Vrijeme je da vjerujete sebi i svom instinktu.

RIBE

Pun Mjesec 7. oktobra osvjetljava vaš finansijski sektor i pomaže da razriješite dilemu ili pronađete izlaz iz napetosti vezane za novac. Dolazi i osećaj olakšanja, jer napokon shvatate koliko vredite. Mlad Mesec u Vagi 21. oktobra donosi korisne kontakte i moguće zajedničke projekte koji će se isplatiti. Možda vam partner dobije povišicu, a možda i vi dobijete ponudu koja mijenja planove nabolje.