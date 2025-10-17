logo
Sve se mijenja za tri znaka horoskopa: Podijeliće život na "prije" i "poslije" oktobra

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Astrologija otkriva koja tri znaka Zodijaka će poslije oktobra 2025. postati nepobjediva.

Horoskopski znaci koji će doživjeti uspjeh u oktobru Izvor: Shutterstock/Miha Creative

Oktobar je mjesec koncentracije, unutrašnjeg buđenja i svjesnih odluka. Njegova energija nije slučajna, već govori o jasnom izboru - ostati u starom ili zakoračiti u novu stvarnost.

Za tri znaka horoskopa, upravo ovaj mjesec je kao ogledalo - pokazuje istinu bez uljepšavanja. Sudbina će ih do kraja oktobra 2025. pogurati ka ključnom koraku, onom koji mijenja sve.

OVAN

Za Ovnove, oktobar je donio snažan impuls koji je nemoguće ignorisati. Ukoliko još nije, u njima će se probuditi energija koja razbija sumnje i podstiče hrabrost. Ovo je mjesec brzih odluka i smjelih koraka - neočekivana ponuda, susret ili šansa koja zahtjeva trenutnu reakciju. Kraj oktobra može da postane početak potpuno nove životne faze.

VAGA

Vage u oktobru 2025. napokon pronalaze ravnotežu koju su dugo tražile. Tamo gde je ranije vladala zbrka, javljaju se jasnoća i mir. Ovaj mjesec može da donese obnavljanje odnosa, potpisivanje važnog dogovora ili iskren razgovor koji menja perspektivu. Energija kraja oktobra vraća Vagama stabilnost i pokazuje novi pravac kretanja.

JARAC

Jarčevi su tokom oktobra otkrili moć istrajnosti. Ono što se činilo nepokretnim, sada će početi da popušta pod njihovim trudom. Ovo je vreme kada upornost prerasta u uspjeh, bilo kroz važno poslovno rešenje, jačanje pozicije ili lični proboj koji donosi dugoročnu sigurnost. Kraj oktobra im donosi dokaz da se snaga karaktera uvijek isplati. 

