Veliki mjesečni horoskop za novembar 2025: Retrogradni Merkur šalje poruke pogrešnima, vrijeme je za istinu

Pročitajte mjesečni horoskop za novembar 2025. godine i saznajte šta vam zvijezde spremaju!

Izvor: Shutterstock/New Africa

Pročitajte mjesečni horoskop za novembar 2025. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Posao

Mjesečni horoskop za novembar 2025. godine donosi period strateških troškova. Energija Škorpije u sektoru velikih finansija navodi vas da razmišljate o nečemu većem od nove obuće. Moguće je da se odlučite na investiranje, otplatite kredit ili otvorite štedni račun. Vatreni Mars u Strijelcu može da vas nagovara na impulsivne troškove za putovanja ili obrazovanje. Prije nego što kupite nepopravljive karte za tropske destinacije, podsjetite se retrogradnog Merkura i provjerite datume tri puta.

Ljubav

Vatrena energija Marsa u Strijelcu budi želju za avanturama, pa dosadni sastanci u kafiću odmah ispadaju iz igre. Privlače vas jake emocije i osobe s kojima biste mogli i na kraj svijeta. Sredinom mjeseca Venera u Škorpiji pojačava intuiciju. Lako ćete prepoznati ko traži ozbiljna osjećanja, a ko samo prolaznu zabavu. Retrogadni Merkur može da probudi stare uvrede, pa ne žurite sa zaključcima. Bolje je da organizujete iskren razgovor, što će vas zbližiti više nego bilo koji TV serijal. Iskrenost je vaš glavni adut, ne plašite se da pokažete prava osjećanja.

Zdravlje

Željećete maratone, obaranje rekorda u teretani i ekstremne sportove. Zvijezde ipak nagovještavaju da je fokus mjeseca više na unutrašnjem nego fizičkom. Energija Škorpije pomaže suočavanju sa ignorisanim strahovima. Usmjerite svoju energiju ka jogi ili pilatesu, to pomaže i tijelu i umu.

BIK

Posao

Finansijska stabilnost u novembru može da bude uzdrmana, ali to je bolje! Pun Mjesec 5. novembra u vašem znaku i povratak Urana postavljaju pitanje: "Da li dovoljno cijenim sebe?". Možda vam posao više ne donosi ni novac ni zadovoljstvo. Ovo je pravo vrijeme za traženje povišice ili promjenu karijere. Venera u Škorpiji usmjerava pažnju na partnerove finansije, moguće su zajedničke kupovine. Kupujte ono što zaista odražava vašu vrijednost, ne samo praktično.

Ljubav

Novembar 2025. godine počinje moćnim punim Mjesecom 5. novembra u vašem znaku. Ovo je vaš lični trenutak istine. Shvatićete koji partner vam treba i prestaćete da se zadovoljavate manjim. Zvijezde obećavaju neočekivana, gotovo mistična poznanstva s osjećajem dugogodišnjeg poznanstva od prvog trenutka. U vezama su pred vama promjene. Iskreno procijenite šta vam odgovara, a šta je vrijeme da promijenite. Možda vi i partner preispitate zajedničke vrijednosti i shvatite da ste spremni za novi, ozbiljniji korak.

Zdravlje

Spremite se na unutrašnji "zemljotres"! Pun Mjesec i povratak Urana mogu da vas učine ranjivima, a uobičajeni načini opuštanja (šoping i hrana) više ne funkcionišu. Ovo je znak da promijenite pristup. Vaše tijelo traži prizemljenje, a ne gutanje stresa. Meditacija, šetnje ili veče uz biljni čaj.

BLIZANCI

Posao

Držite novčanik pod katancem jer Merkur od 9. novembra kreće u retrogradni period. Bilo koja velika kupovina, posebno tehnike i gedžeta, može da donese glavobolju i posjete servisima. Ovo je odlično vrijeme za vraćanje dugova ili podsjećanje drugih na njih. Možete da obnovite stare finansijske pregovore. Bolje je da ne pozajmljujete novac i sve dogovore bilježite na papir.

Ljubav

Merkur, vaš vladar, od 9. novembra ulazi u retrogradni hod u sektoru partnerstva. Na vrata mogu da dođi svi, od školskih ljubavi do bivšeg od prošlog ljeta. Nova poznanstva takođe zahtijevaju oprez, osoba možda nije ono što tvrdi da jeste. Ako ste u vezi, očekujte rad na greškama. Stare nesuglasice morate da razjasnite prije nego što prerastu u problem. Sve odluke do kraja novembra uzmite kao privremene.

Zdravlje

Mozak radi 24/7, pa je najveća opasnost mentalno izgaranje. Retrogradni Merkur u partnerstvu može da izazove anksioznost zbog nesporazuma. Najbolje za zdravlje? Isključite obavještenja, otpratite toksične blogere i provedite makar sat vremena u potpunoj tišini.

RAK

Posao

Novembar 2025. aktivira vaš sektor uživanja, pa će novac lako odlaziti na hobije, kreativnost, djecu ili romantične sastanke. Pun Mjesec u Biku 5. može da donese finansijski bonus od prijatelja ili povoljnu zajedničku kupovinu.

Ljubav

Vaše srce u novembru želi da pjeva serenade! Venera prelazi u Škorpiju, aktivirajući sektor flerta i zadovoljstva. Slobodni Rakovi imaju velike šanse da upoznaju "svoju" osobu u društvu prijatelja ili na događaju. Mladi Mjesec 20. novembra je vrijeme za želje u ljubavi. Za parove, zvijezde obećavaju drugi medeni mjesec. Flertujte i uživajte kao da ste se upravo upoznali.

Zdravlje

Novembar je mjesec hedonizma i brige o sebi. Venera u Škorpiji aktivira vaš sektor uživanja, podsjećajući da zdravlje nije samo brokoli i vježbe. Ples, crtanje, pjevanje ili izlazak na sastanak djeluju kao najsnažniji lijek.

LAV

Posao

Mjesečni horoskop za novembar 2025. godine kaže da je fokus na domu i porodici. Venera u Škorpiji inspiriše na "pravljenje gnijezda", odnosno, kupovinu novog namještaja ili renoviranje. Zbog retrogradnog Merkura izbjegavajte složene tehničke kupovine. Nakon 22. novembra fokus se seli na zabavu - niz večeri, restorana i prednovogodišnjih troškova. Planirajte unaprijed koliko ćete potrošiti.

Ljubav

Prva polovina mjeseca može da djeluje mirno, ali poslije 22. novembra Sunce i Mars ulaze u sektor romanse. Tad počinje zabava! Ako ste slobodni, očekuje vas intenzivan flert i harizmatični obožavalac. Retrogradni Merkur može da znači neko iz prošlosti. Za parove, novembar podsjeća da ljubav je praznik. Čekaju vas spontana putovanja i zaboravljanje obaveza jer to donosi iskru.

Zdravlje

U prvoj polovini mjeseca glavni spa centar je vaš dom. Energija Škorpije vuče ka udobnosti. Aromatične kupke, kućni spa i filmovi pod ćebetom pomažu oporavku. Poslije 22. novembra, sa Suncem u Strijelcu, dolazi vrijeme za aktivan odmor i sport u uživanju.

DJEVICA

Posao

Mozak radi kao računar, donosi vam sjajne finansijske ideje. Zbog retrogradnog Merkura, bolje je da sačekate s realizacijom. Idealno vrijeme za planiranje, analizu i učenje. Mars u Strijelcu može da izazove neplanirane troškove za dom ili porodicu. Prije finansijske pomoći, procijenite mogućnosti.

Ljubav

Oštar um i humor privlače pažnju. Veze se razvijaju intelektualno, kroz zanimljive razgovore i prepisku. Retrogradni Merkur može da donese nesporazume ili pojavu bivšeg partnera. Ako ste u vezi, fokus je na domu i porodičnim obavezama. Zvijezde vas savjetuju da ih rješavate zajedno.

Zdravlje

Retrogradni Merkur može da poremeti savršene planove. Umjesto ljutnje zbog propuštene vježbe ili kolača, budite fleksibilni. Novembar 2025. je idealan za reviziju starih navika. Poslušajte tijelo, ono je sada najbolji dijetetičar i trener.

Kliknite na strelicu da pročitate ostatak teksta...