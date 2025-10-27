Dnevni horoskop za 27. oktobar 2025: Raku stiže nagrada, Djevicama rizičan flert...

Pročitajte dnevni horoskop za 27. oktobar 2025. godine!

Izvor: Shutterstock/agsandrew

Dnevni horoskop za 27. oktobar 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 27. oktobar 2025. godine kaže da ćete imati osjećaj da svi pokušavaju da vas nadmudre, a vi ne odustajete i direktno reagujete. Partner vas testira ćutanjem, a vi se pravite da vas ne dotiče, iako iznutra kipite. Pazite na glavobolju i ne pretjerujte sa kofeinom.

BIK

Vaš dnevni horoskop predviđa da sve ide sporije nego što očekujete, ali vi ne odustajete i pokazujete upornost. Partner vas optužuje da ste sebični, a vi mu uzvraćate bez zadrške. Na poslu će doći do manjeg sukoba, ali kraj dana donosi zadovoljstvo i mir. Zdravlje je dobro.

BLIZANCI

Danas ste britki i vaše reči pogađaju pravo u metu, što privlači pažnju i stvara napetost. Partner ne može da predvidi vaše raspoloženje, a slobodni Blizanci ulaze u igru flerta puna izazova. Previše kafe i premalo sna mogli bi da vam oduzmu energiju.

RAK

Osjećate da partner nešto krije, a vaša intuicija to odmah prepoznaje. Na poslu neko testira vaše granice, ali vi znate kako da zadržite kontrolu. To će vam donijeti nagradu. Veče donosi emotivni umor, pa se povucite i odmorite.

LAV

Dnevni horoskop za 27. oktobar 2025. godine kaže da vaše samopouzdanje danas može da nervira one slabije, ali vi to ignorišete. Partner pokušava da vas prizemi, dok slobodni Lavovi privlače misteriozne osobe sa skrivenim pričama. Zdravlje je dobro, ali telo traži više sna nego glamura.

DJEVICA

Pokušavate da sve držite pod kontrolom, što vas umara i iscrpljuje. Partner ne razumije vaše postupke, a slobodne Djevice upuštaju se u flert koji može da bude rizičan. Nervni sistem je napet, pa duboko dišite i napravite pauzu.

VAGA

Dnevni horoskop za 27. oktobar 2025. godine donosi oscilacije raspoloženja, od šarma do ironije. Partner ne zna kako da reaguje, dok slobodne Vage razmišljaju o nekome iz prošlosti. Balans tražite u malim zadovoljstvima, poput čokolade ili šetnje.

ŠKORPIJA

Sve ima skriveni motiv, i vaše reči i tuđe, pa budite pažljivi. Partner krije nešto, a slobodne Škorpije ulaze u flert koji može da preraste u opsesiju. Pazite da emocije ne prevladaju zdrav razum. Više spavajte.

STRIJELAC

Sve radite po principu "ili sve ili ništa", što može da iritira okolinu. Partner vas optužuje da bežite od razgovora, a slobodni Strijelčevi koriste humor kao štit. Veče može da donese neočekivani susret koji vas uzdrma. Mogući bolovi u leđima.

JARAC

Izgledate hladno i proračunato, ali ispod površine sve ključa. Partner vas izbacuje iz takta sitnicama, a slobodni Jarčevi privlače osobe koje vole izazove. Napetost u vratu i ramenima zahteva kratke pauze i istezanje.

VODOLIJA

Sve potisnuto danas izbija na površinu i može da izazove nesporazume. Partner priređuje scenu, dok slobodne Vodolije ulaze u avanturu koja počinje smijehom, a završava suzama. Glava je puna misli, pa je tišina ljekovita. Prijala bi vam fizička aktivnost.

RIBE

Dnevni horoskop za 27. oktobar 2025. godine kaže da su emocije intenzivne, pa vas svaka sitnica pogađa više nego inače. Partner ne zna kako da vas uhvati, a slobodne Ribe maštaju o dalekim ili nedostižnim osobama. Veče može da donese pomirenje ako prestanete da idealizujete ono što nije realno. Zdravlje je dobro.