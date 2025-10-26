Dnevni horoskop za 26. oktobar 2025: Bikovi tvrdoglaviji nego inače, Djevice da ne gube glavu

Pročitajte dnevni horoskop za 26. oktobar 2025. godine!

Izvor: Shutterstock/Thanumporn Thongkongkaew

Dnevni horoskop za 26. oktobar 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 26. oktobar 2025. godine kaže da vas partner danas nervira, ali ne zato što je nešto uradio, već zato što previše ćuti. Neizgovorene riječi vise u vazduhu kao oblak pred oluju. Slobodni Ovnovi se igraju vatrom, flert s osobom koja već ima nekog biće opasno zabavan. Novac curi na sitnice, a kasnije slijedi griža savjest. Glavobolja upozorava da ne pretjerujete ni s emocijama ni sa kafom.

BIK

Vaša tvrdoglavost danas će izazvati mini dramu. Partner ne popušta, a ni vi ne znate da stanete i eto varnica. Slobodni Bikovi privlače poglede, ali teško biraju između dvije osobe koje im se dopadaju. Novac klizi kroz prste, naročito ako krenete u "kratku" kupovinu. Pazite na stomak, nervoza se tu najprije zadrži.

BLIZANCI

Svađa koja je tinjala, sada će buknuti zbog jedne poruke koju niste smjeli da pročitate naglas. Slobodni Blizanci upadaju u mrežu šarma nekoga ko nije onakav kakvim se predstavlja. Pare stižu, ali isto tako brzo i odlaze. Neko vas nagovara na nepotreban trošak. Umor i pad koncentracije mogu vas pratiti tokom dana, zato malo odmora, a manje drame.

RAK

Dan pun emocija i neočekivanih trzavica. Partner prebacuje za sitnice, a vi pokušavate da glumite mir, iako biste najradije tresnuli vratima. Slobodni Rakovi flertuju sa osobom iz prošlosti i opet rizikuju da naprave staru grešku. Novac vam odlazi na poklone ili obaveze koje nisu vaše. Osjetljiv stomak upozorava da vas stres polako sustiže.

LAV

Dnevni horoskop za 26. oktobar 2025. godine kaže da danas ne trpite ničije gluposti, ni partnerove ni prijateljeve. Raspoloženje vam se mijenja iz minuta u minut, pa lako možete da izazovete raspravu. Slobodni Lavovi privlače pažnju, ali pitanje je da li ih interesuje iko osim osobe koju ne mogu imati. Novac se troši na luksuz, kao da vam je vikend gala premijera. Pripazite na srce i pritisak.

DJEVICA

Nešto što partner izgovori danas će vas zaboljeti više nego što želite da priznate. U svemu tražite smisao, a on je možda jednostavno u nesporazumu. Slobodne Djevice gube glavu za nekim ko djeluje "problematično", ali opasno privlačno. Finansije su stabilne, ali trošite na sitne rituale za smirenje. San će vam biti isprekidan, glava puna misli.

VAGA

Dnevni horoskop za 26. oktobar 2025. godine kaže da je romantika na staklenim nogama. Partner je nervozan, a vi pokušavate da izgladite sve ljepotom i humorom. Slobodne Vage imaju šansu da obnove kontakt s nekim ko se javlja "baš slučajno". Novac ide na užitke, ali makar vas veseli. Tijelo traži ravnotežu, a istezanje i malo tišine uveče biće lijek za sve.

ŠKORPIJA

Dan pun tenzije i neizgovorenih sumnji. Partner vas posmatra s pitanjem u očima, a vi se pravite da ne primjećujete. Slobodne Škorpije razmišljaju o osobi koja im je zabranjeno voće. Finansije vas muče, možda zbog neplaćenog računa ili pozajmice. Tijelo reaguje kroz nesanicu, previše misli za jedno veče.

STRIJELAC

Vi biste mir, ali izgleda da mir traži vas i ne nalazi. Partner danas djeluje hladno, a vi pokušavate šalom da prikrijete povredu. Slobodni Strijelčevi ulaze u flert koji prerasta u emotivni haos. Novac odlazi na hranu, piće i društvo, sve što vas trenutno zabavlja. Povedite računa o probavi, nije svaka emocija za gutanje.

JARAC

Partner vas testira pogledima i pitanjima na koja nema pravih odgovora. Slobodni Jarčevi razmišljaju o nekome ko se udaljio, ali još nije zaboravljen. Novčana situacija je dobra, ali vi ste napeti kao da je katastrofa iza ugla. Tijelo reaguje ukočenošću u vratu i ramenima. Vrijeme je da se opustite, makar silom.

VODOLIJA

Neko iz prošlosti vraća se u priču i unosi nemir. Partner to osjeća, pa slijedi klasična scena ljubomore. Slobodne Vodolije ne znaju da li da se vrate starom plamenu ili da puste sve niz vodu. Novac dolazi kroz iznenadni poklon, ali već sutra nestaje. Glava vam je puna, spavajte duže i ne analizirajte sve.

RIBE

Dnevni horoskop za 26. oktobar 2025. godine kaže da je dan obojen emocijama i sumnjama. Partner mijenja raspoloženje, pa čas priča o vječnosti, čas o pauzi. Slobodne Ribe se previše nadaju nekome ko ne zna šta hoće. Novac se vrti, ali ne zadržava. Sitni troškovi se gomilaju. Zdravlje solidno, ali nervoza pravi pritisak u grudima. Disanje i malo tišine vraćaju balans.