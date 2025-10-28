Dnevni horoskop za 28. oktobar 2025: Pred Rakovima unutrašnje borbe, Lavovi da izbjegavaju rasprave i kofein

Pročitajte dnevni horoskop za 28. oktobar 2025. godine!

Dnevni horoskop za 28. oktobar 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 28. oktobar 2025. godine kaže da dan počinje burno. Previše ljudi ima mišljenje o vašem poslu, a vi niste raspoloženi da trpite tuđa pametovanja. U ljubavi, jedna rečenica može izazvati varnicu - partner sve shvata lično, a vi nemate strpljenja da objašnjavate. Slobodni Ovnovi će sresti nekog zanimljivog na poslu, ali ta osoba nosi malu dozu rizika. Glava i živci su pod tenzijom.

BIK

Partner testira vaše strpljenje, a vi pokušavate da zadržite mir, ali to ide teško. Slobodni Bikovi ulaze u flert koji im budi staru nesigurnost. Na poslu se nešto mijenja iza kulisa, pa nemojte žuriti s odlukama. Novac odlazi na sitne užitke koji kratko traju. Stomak i grlo osjetljivi, izbjegavajte kasne obroke i hladna pića.

BLIZANCI

Neko u okruženju igra dvostruku igru, a vi to polako primjećujete. U ljubavi, sve je pod znakom pitanja - partner krije emocije, a slobodni Blizanci privlače pogrešne tipove. Na poslu vas očekuje brz tempo, ali i prilika da se istaknete. Novčana situacija promjenljiva. Odmorite oči i izbjegavajte kasne sate za računarom.

RAK

Dan pun emocija i unutrašnjih borbi. Partner ne razumije vaše ćutanje, a vi nemate volje da sve objašnjavate. Slobodni Rakovi razmišljaju o osobi iz prošlosti, srce i razum ponovo vode bitku. Na poslu vas očekuje važan razgovor koji mijenja planove. Osjetljiv želudac, izbjegavajte stres i tešku hranu.

LAV

Dnevni horoskop za 28. oktobar 2025. godine kaže da ste danas na ivici strpljenja, partner vas provocira pogledima i ćutanjem. Slobodni Lavovi flertuju s nekim ko ih istovremeno nervira i privlači. Posao zahtijeva odlučnost i brze reakcije, a novac dolazi iz iznenadnog izvora. Pritisak i glavobolja mogu mučiti, pa izbjegavajte rasprave i kofein.

DJEVICA

Sitnice vas izbacuju iz takta, a partner primjećuje vašu nervozu. Slobodne Djevice privlače ljude koje ne mogu odmah da pročitaju i baš to ih intrigira. Na poslu vas očekuje prilika da pokažete znanje, ali izbjegavajte perfekcionizam. Finansije stabilne. Obratite pažnju na san i varenje.

VAGA

Dnevni horoskop za 28. oktobar 2025. godine kaže da je danas sve u znaku emocija i izgovorenih riječi koje bole. Partner reaguje na svaku vašu primjedbu, a slobodne Vage ne znaju da li da se vrate starom kontaktu. Posao traži diplomatiju, neko vas posmatra i ocjenjuje. Novac stiže kroz saradnju. Tijelo traži balans, istezanje i tišinu uveče donose mir.

ŠKORPIJA

Intenzivan dan - strasti, sumnje i tajne. Partner postavlja pitanja na koja nemate spreman odgovor. Slobodne Škorpije ulaze u priču koja nosi uzbuđenje, ali i opasnost. Poslovno, neko pokušava da preuzme vaše zasluge, ali vas intuicija ne vara. Napetost i nesanica su mogući, izbjegavajte tešku hranu pred spavanje.

STRIJELAC

Sve ide naopačke kad pokušate da zadržite mir. Partner preosjetljiv, a vi niste raspoloženi da glumite diplomatu. Slobodni Strijelčevi ulaze u flert koji lako može da postane komplikovan. Posao zahtijeva fokus, ne potcenjujte detalje. Novac odlazi brže nego što stiže. Osetljiv stomak, pazite šta jedete u žurbi.

JARAC

Partner vas iznenađuje rečenicom koja menja ton odnosa. Slobodni Jarčevi dobijaju poruku od nekoga koga nisu zaboravili. Na poslu se rešava nešto važno, a vaša ozbiljnost donosi poštovanje. Finansije su stabilne, ali izbjegavajte pozajmice. Ramena i vrat pod tenzijom, opustite se šetnjom.

VODOLIJA

Neočekivana poruka iz prošlosti vraća stara osjećanja. Partner će primijetiti promjenu i postaje sumnjičav. Slobodne Vodolije ne znaju da li da odgovore ili da ignorišu. Poslovno, uspijevate da riješite problem koji drugi nisu mogli. Finansijski, mali plus. Mentalni umor je jak, prijaće vam duga šetnja i tišina.

RIBE

Dnevni horoskop za 28. oktobar 2025. godine kaže da vas emocije preplavljuju, ali danas vam intuicija tačno govori kome možete da verujete. Partner traži sigurnost, a vi ste sanjivi i pomalo odsutni. Slobodne Ribe ulaze u romansu koja miriše na beg od stvarnosti. Posao ide sporije, ali bez problema. Osjetljivi sinusi i promjene pritiska, izbjegavajte vetar i hladno piće.