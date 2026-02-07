Dnevni horoskop za 7. februar 2026: Lavovi da pripaze na ego, Blizanci danas skloni greškama

Pročitajte dnevni horoskop za 7. februar 2026. godine!

Dnevni horoskop za 7. februar 2026. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 7. februar 2026. godine donosi situaciju u kojoj ćete na poslu morati brzo da reagujete jer neko drugi neće završiti svoj dio. U ljubavi, impulsivna poruka ili komentar mogu da započnu raspravu koju niste planirali. Pripazite na napetost i povišen pritisak.

BIK

Danas može doći do neslaganja sa kolegom oko novca ili raspodjele obaveza. U ljubavi, partner može da očekuje više pažnje nego što ste spremni da pružite, što može da izazove tiho nezadovoljstvo. Obratite pažnju na stomak i ishranu.

BLIZANCI

Dnevni horoskop za 7. februar 2026. godine upozorava na pogrešno shvaćenu informaciju, provjerite šta ste tačno rekli ili poslali. U ljubavi, stara poruka ili kontakt iz prošlosti mogu da izazovu sumnju. Ne ignorišite umor zbog previše mentalne aktivnosti.

RAK

Danas može da vas pogodi nečija hladna reakcija, posebno na poslu, gdje ste očekivali razumijevanje. U ljubavi, povlačenje i ćutanje mogu da stvore veći problem nego otvoren razgovor. Obratite pažnju na san i iscrpljenost.

LAV

Dnevni horoskop za 7. februar 2026. godine donosi sukob ega. Neko može da dovede u pitanje vaš autoritet ili odluku. U ljubavi, ljubomora može da eskalira ako ne spustite ton na vrijeme. Pazite na leđa i držanje.

DJEVICA

Danas možete da budete nezadovoljni jer stvari ne idu po planu, posebno ako neko kasni ili je neorganizovan. U ljubavi, sitna zamjerka može da preraste u ozbiljan razgovor. Napetost u vratu i ramenima.

VAGA

Dnevni horoskop za 7. februar 2026. godine donosi situaciju u kojoj ćete morati da zauzmete stranu, iako to ne želite. U ljubavi, izbjegavanje istine može da izazove veći problem kasnije. Pad energije tokom dana.

ŠKORPIJA

Danas se može otvoriti tema koju ste dugo potiskivali, naročito u partnerskom odnosu. Na poslu, nečija dvoličnost postaje očigledna. Zvijezde vas savjetuju da obratite pažnju na stres i unutrašnju napetost.

STRIJELAC

Dnevni horoskop za 7. februar 2026. godine ukazuje na kašnjenja i promjene planova koje mogu da vas izbace iz takta. U ljubavi, partner može da traži konkretnu odluku, a vi još niste spremni. Pazite na iscrpljenost i manjak sna.

JARAC

Danas se od vas očekuje odgovornost koju niste planirali da preuzmete. U ljubavi, distanca može da postane primjetna ako ne pokažete emocije. Ukočenost i manjak kretanja.

VODOLIJA

Očekujte iznenadan razgovor koji mijenja vaše mišljenje o nekome. U ljubavi, potreba za slobodom može da izazove nesigurnost kod partnera, važno je da budete iskreni. Moguća nervoza, pobrinite se za miran san.

RIBE

Dnevni horoskop za 7. februar 2026. godine kaže da previše idealizujete situaciju, posebno u emotivnom odnosu. Na poslu, nejasna obećanja mogu da vas razočaraju. Osjetljivost i manjak energije, ne preskačite obroke.

