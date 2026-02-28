Dnevni horoskop za 28. februar 2026: Blizanci otkrivaju tajnu, Jarac na ivici rizika u poslu, a vi?

Pročitajte dnevni horoskop za 28. februar 2026. godine!

Izvor: napaporn sawaspardit/Shutterstock

Dnevni horoskopza 28. februar 2026. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje.

OVAN

Dnevni horoskop za 28. februar 2026. godine donosi situaciju u kojoj kolega pokušava da vas uključi u svoj plan bez da vam kaže sve detalje. Na poslu možete da otkrijete neplanirani problem sa dokumentom koji mijenja raspored. U ljubavi, neočekivani susret u prodavnici pokreće zanimljivu konverzaciju. Zdravlje je dobro.

BIK

Danas ćete biti svjedok sitne zavrzlame u banci ili onlajn plaćanju, možete da izvučete korist. Na poslu, partner u timu krije informaciju koja mijenja strategiju projekta. U ljubavi, osoba koju dugo niste vidjeli pojavljuje se baš kada vam treba savjet. Pazite na vrat i ramena.

BLIZANCI

Neočekivani mejl ili poruka otkriva tajnu koju niste očekivali, a odnosi se na poslovnu priliku ili druženje. Na poslu, mala greška u prezentaciji izaziva diskusiju, ostanite smireni. U ljubavi, stari prijatelj ili simpatija šalje znak pažnje, što budi intrige i znatiželju. Moguća glavobolja.

RAK

Danas se u kući ili porodici pojavljuje sitna misterija, može da nestane dokument ili predmet koji svi traže. Na poslu dobijate pohvalu od osobe od koje niste očekivali. U ljubavi, prijatelj želi da vam povjeri nešto što mijenja dinamiku vašeg odnosa. Stomak i probava zahtijevaju pažnju.

LAV

Dnevni horoskop za 28. februar 2026. godine stavlja vas u situaciju gdje vas neko izaziva na javnom sastanku, morate da zadržite kontrolu. Na poslu, neočekivani posjetilac mijenja dinamiku vašeg projekta. Ljubav se pokreće kroz spontanu poruku ili kompliment koji izaziva flert. Dobro se osjećate.

DJEVICA

Danas otkrivate propust u računu ili ugovoru, ali niko nije primijetio osim vas. Na poslu se pojavljuje kolega sa skrivenim planom, pa pažljivo procijenite situaciju. U ljubavi, partner primjećuje vašu koncentraciju i testira vašu reakciju. Mala zavrzlama jača vezu. Moguća nesanica.

VAGA

Dnevni horoskop za 28. februar 2026. godine kaže da ste u centru poslovne zavrzlame gdje morate da birate između dvije strane u konfliktu. Na poslu, tajna informacija dolazi do vas i može da promijeni raspored. U ljubavi, partner donosi neočekivane vijesti koje mijenjaju planove za izlazak. Moguće je blago nadraženo grlo.

ŠKORPIJA

Otkrićete skriveni konflikt između kolega ili komšija, a vaša diskrecija je ključna. Na poslu, neplanirani zadatak otkriva da neko krije relevantnu informaciju. U ljubavi, strast se pojačava kroz nepredvidive sitne gestove i poglede. Prijaće vam fizička aktivnost.

STRIJELAC

Neočekivani susret na putu ili u kafiću donosi zanimljiv razgovor. Na poslu dolazi kratkoročna prilika koja djeluje jednostavno, ali skriva komplikaciju. U ljubavi, humor i šarm pomažu da razotkrijete male tajne i nesporazume. Zdravlje je dobro.

JARAC

Danas vas testira situacija na poslu gdje morate brzo da procijenite čiji je predlog najbolji - rizik ili sigurnost? Neočekivani savjet od mentora mijenja tok događaja. U ljubavi, partner traži iskren odgovor na pitanje koje vas iznenađuje. Koljena i zglobovi zahtijevaju pažnju.

VODOLIJA

Neočekivani poziv ili mejl donosi priliku da učestvujete u događaju za koji niste znali. Na poslu vaša ideja dobija neočekivanu podršku, ali sa skrivenim zahtjevima. U ljubavi, spontani susret sa nekim iz prošlosti budi radoznalost. Umor se javlja, slušajte tijelo.

RIBE

Dnevni horoskop za 28. februar 2026. godine donosi situaciju koja traži da donesete emotivnu odluku bez dovoljno informacija. Na poslu se javlja zadatak sa skrivenim benefitom, pa pažljivo procijenite. U ljubavi, iskren razgovor otkriva tajnu koja mijenja dinamiku odnosa. Promjena vremena može da utiče na energiju.

(MONDO)