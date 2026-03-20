Proljećni horoskop za 2026. godinu: Pomračenje mijenja sudbine ljubavi, novca i karmičkih odluka svih znakova

Pročitajte šta donosi proljećni horoskop za 2026. godinu!

Proljeće 2026. stiže sa intenzivnom energijom i prekretnicama za sve znakove horoskopa. Pomračenje Sunca u Vodoliji i retrogradni Merkur u Ribama otvaraju novo poglavlje lične transformacije, odnosa i finansija.

Pomračenje Sunca u Vodoliji donosi prilike povezane sa inovativnim projektima, društvenim mrežama i prijateljstvima, dok retrogradni Merkur u Ribama iznosi na površinu stare emocije i neriješene lekcije.

Takođe, pomračenje punog Mjeseca u Djevici u martu podstiče nas da se oslobodimo perfekcionizma, da se iscijelimo i prihvatimo tok života.

OVAN

"Ono što je moje, pronaći će me".

Ljubav : Neočekivana osjećanja mogu da se pojave. Prihvatite izazov.

Novac : Mogući su troškovi vezani za izgled ili zdravlje.

Preporuka: Zadržite pozitivan stav i izbjegavajte impulsivne odluke.

BIK

"Poštujem svoje granice bez osjećaja krivice".

Ljubav : Nove veze ili saradnje dolaze iz bliskog okruženja.

Novac : Porodica može da traži vašu finansijsku pomoć.

Preporuka: Uživajte u malim trenucima. Popraviće vam raspoloženje.

BLIZANCI

"Snažni smo i prilagodljivi".

Ljubav : Društveni život se budi. Stara veza može ponovo da se pojavi.

Novac : Povoljan trenutak za renoviranje ili ulaganje u dom.

Preporuka: Budite otvoreni da učite od drugih.

RAK

"Napredak je važniji od savršenstva".

Ljubav : Moguća je stabilna veza.

Novac : Hobiji mogu da postanu izvor zarade.

Preporuka: Vjerujte u sebe, čak i kada je teško.

LAV

"Biram unutrašnji mir".

Ljubav : Otkrićete šta ljubav zaista znači za vas.

Novac : Mogući su bonusi ili dodatni prihodi.

Preporuka: Izbjegavajte negativnost. Može da blokira vaš uspjeh.

DJEVICA

"Prihvatam ono što ne mogu da kontrolišem".

Ljubav : Posredovaćete u važnim konfliktima među bliskima.

Novac : Finansijski pritisci su mogući, ali postoje jednostavna rješenja.

Preporuka: Pojednostavite život i riješite se viška.

VAGA

"Ponovo pišem svoju životnu priču".

Ljubav : Radite na emotivnim obrascima iz prošlosti.

Novac : Odličan period za putovanja.

Preporuka: Prihvatite nepoznato. Donijeće vam posebne prilike.

ŠKORPIJA

"Biram zahvalnost u svakoj situaciji".

Ljubav : Stabilna veza može da vas izvuče iz zone komfora.

Novac : Moguće poteškoće. Potražite pomoć ako je potrebno.

Preporuka: Donosite odluke smireno, ne impulsivno.

STRIJELAC

"Zaslužujem obilje u svim oblicima".

Ljubav : Neočekivani romantični planovi.

Novac : Moguća veća kupovina, poput automobila.

Preporuka: Uključite se u društveno korisne aktivnosti. Imaćete uticaj.

JARAC

"Vjerujem u božanski tajming svojih snova".

Ljubav : Odnosi mogu da postanu iznenađujući. Veza može da vam donese balans i neočekivanu priču.

Novac : Odlične vijesti! Prihodi rastu, ali izbjegavajte impulsivnu potrošnju.

Preporuka: Uložite u profesionalni razvoj. Vrijeme je da postanete ekspert.

VODOLIJA

"Stavljam svoje potrebe na prvo mjesto bez griže savijesti".

Ljubav : Inspiracija dolazi kroz duboku povezanost. Bliska osoba može da promijeni vaš pogled na ljubav.

Novac : Obratite pažnju na troškove. Finansijska organizacija je ključna.

Preporuka: Uključite se u zajednice koje odražavaju vaše vrijednosti.

RIBE

"Stalno se razvijam i prihvatam svoju transformaciju".

Ljubav : Intenzivna, gotovo filmska veza može da obilježi vaše proljeće.

Novac : Planiranje putovanja zahtijeva dobru organizaciju.

Preporuka: Stavite sebe na prvo mjesto. Potreban vam je balans i briga o sebi.

