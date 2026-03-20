Proljećni horoskop za 2026. godinu: Pomračenje mijenja sudbine ljubavi, novca i karmičkih odluka svih znakova

Pročitajte šta donosi proljećni horoskop za 2026. godinu!

Proljećni horoskop za 2026. godinu Izvor: sarayut_sy/Shutterstock

Proljeće 2026. stiže sa intenzivnom energijom i prekretnicama za sve znakove horoskopa. Pomračenje Sunca u Vodoliji i retrogradni Merkur u Ribama otvaraju novo poglavlje lične transformacije, odnosa i finansija.

Pomračenje Sunca u Vodoliji donosi prilike povezane sa inovativnim projektima, društvenim mrežama i prijateljstvima, dok retrogradni Merkur u Ribama iznosi na površinu stare emocije i neriješene lekcije.

Takođe, pomračenje punog Mjeseca u Djevici u martu podstiče nas da se oslobodimo perfekcionizma, da se iscijelimo i prihvatimo tok života.

Saznajte šta vam zvijezde spremaju i kako da iskoristite ove važne astrološke uticaje.

OVAN

"Ono što je moje, pronaći će me".

  • Ljubav: Neočekivana osjećanja mogu da se pojave. Prihvatite izazov.
  • Novac: Mogući su troškovi vezani za izgled ili zdravlje.
  • Preporuka: Zadržite pozitivan stav i izbjegavajte impulsivne odluke.

BIK

"Poštujem svoje granice bez osjećaja krivice".

  • Ljubav: Nove veze ili saradnje dolaze iz bliskog okruženja.
  • Novac: Porodica može da traži vašu finansijsku pomoć.
  • Preporuka: Uživajte u malim trenucima. Popraviće vam raspoloženje.

BLIZANCI

"Snažni smo i prilagodljivi".

  • Ljubav: Društveni život se budi. Stara veza može ponovo da se pojavi.
  • Novac: Povoljan trenutak za renoviranje ili ulaganje u dom.
  • Preporuka: Budite otvoreni da učite od drugih.

RAK

"Napredak je važniji od savršenstva".

  • Ljubav: Moguća je stabilna veza.
  • Novac: Hobiji mogu da postanu izvor zarade.
  • Preporuka: Vjerujte u sebe, čak i kada je teško.

LAV

"Biram unutrašnji mir".

  • Ljubav: Otkrićete šta ljubav zaista znači za vas.
  • Novac: Mogući su bonusi ili dodatni prihodi.
  • Preporuka: Izbjegavajte negativnost. Može da blokira vaš uspjeh.

DJEVICA

"Prihvatam ono što ne mogu da kontrolišem".

  • Ljubav: Posredovaćete u važnim konfliktima među bliskima.
  • Novac: Finansijski pritisci su mogući, ali postoje jednostavna rješenja.
  • Preporuka: Pojednostavite život i riješite se viška.

VAGA

"Ponovo pišem svoju životnu priču".

  • Ljubav: Radite na emotivnim obrascima iz prošlosti.
  • Novac: Odličan period za putovanja.
  • Preporuka: Prihvatite nepoznato. Donijeće vam posebne prilike.

ŠKORPIJA

"Biram zahvalnost u svakoj situaciji".

  • Ljubav: Stabilna veza može da vas izvuče iz zone komfora.
  • Novac: Moguće poteškoće. Potražite pomoć ako je potrebno.
  • Preporuka: Donosite odluke smireno, ne impulsivno.

STRIJELAC

"Zaslužujem obilje u svim oblicima".

  • Ljubav: Neočekivani romantični planovi.
  • Novac: Moguća veća kupovina, poput automobila.
  • Preporuka: Uključite se u društveno korisne aktivnosti. Imaćete uticaj.

JARAC

"Vjerujem u božanski tajming svojih snova".

  • Ljubav: Odnosi mogu da postanu iznenađujući. Veza može da vam donese balans i neočekivanu priču.
  • Novac: Odlične vijesti! Prihodi rastu, ali izbjegavajte impulsivnu potrošnju.
  • Preporuka: Uložite u profesionalni razvoj. Vrijeme je da postanete ekspert.

VODOLIJA

"Stavljam svoje potrebe na prvo mjesto bez griže savijesti".

  • Ljubav: Inspiracija dolazi kroz duboku povezanost. Bliska osoba može da promijeni vaš pogled na ljubav.
  • Novac: Obratite pažnju na troškove. Finansijska organizacija je ključna.
  • Preporuka: Uključite se u zajednice koje odražavaju vaše vrijednosti.

RIBE

"Stalno se razvijam i prihvatam svoju transformaciju".

  • Ljubav: Intenzivna, gotovo filmska veza može da obilježi vaše proljeće.
  • Novac: Planiranje putovanja zahtijeva dobru organizaciju.
  • Preporuka: Stavite sebe na prvo mjesto. Potreban vam je balans i briga o sebi.

(MONDO)

