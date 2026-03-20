Proljećni horoskop za 2026. godinu: Pomračenje mijenja sudbine ljubavi, novca i karmičkih odluka svih znakova

Pročitajte šta donosi proljećni horoskop za 2026. godinu!
Proljeće 2026. stiže sa intenzivnom energijom i prekretnicama za sve znakove horoskopa. Pomračenje Sunca u Vodoliji i retrogradni Merkur u Ribama otvaraju novo poglavlje lične transformacije, odnosa i finansija.
Pomračenje Sunca u Vodoliji donosi prilike povezane sa inovativnim projektima, društvenim mrežama i prijateljstvima, dok retrogradni Merkur u Ribama iznosi na površinu stare emocije i neriješene lekcije.
Takođe, pomračenje punog Mjeseca u Djevici u martu podstiče nas da se oslobodimo perfekcionizma, da se iscijelimo i prihvatimo tok života.
Saznajte šta vam zvijezde spremaju i kako da iskoristite ove važne astrološke uticaje.
OVAN
"Ono što je moje, pronaći će me".
- Ljubav: Neočekivana osjećanja mogu da se pojave. Prihvatite izazov.
- Novac: Mogući su troškovi vezani za izgled ili zdravlje.
- Preporuka: Zadržite pozitivan stav i izbjegavajte impulsivne odluke.
BIK
"Poštujem svoje granice bez osjećaja krivice".
- Ljubav: Nove veze ili saradnje dolaze iz bliskog okruženja.
- Novac: Porodica može da traži vašu finansijsku pomoć.
- Preporuka: Uživajte u malim trenucima. Popraviće vam raspoloženje.
BLIZANCI
"Snažni smo i prilagodljivi".
- Ljubav: Društveni život se budi. Stara veza može ponovo da se pojavi.
- Novac: Povoljan trenutak za renoviranje ili ulaganje u dom.
- Preporuka: Budite otvoreni da učite od drugih.
RAK
"Napredak je važniji od savršenstva".
- Ljubav: Moguća je stabilna veza.
- Novac: Hobiji mogu da postanu izvor zarade.
- Preporuka: Vjerujte u sebe, čak i kada je teško.
LAV
"Biram unutrašnji mir".
- Ljubav: Otkrićete šta ljubav zaista znači za vas.
- Novac: Mogući su bonusi ili dodatni prihodi.
- Preporuka: Izbjegavajte negativnost. Može da blokira vaš uspjeh.
DJEVICA
"Prihvatam ono što ne mogu da kontrolišem".
- Ljubav: Posredovaćete u važnim konfliktima među bliskima.
- Novac: Finansijski pritisci su mogući, ali postoje jednostavna rješenja.
- Preporuka: Pojednostavite život i riješite se viška.
VAGA
"Ponovo pišem svoju životnu priču".
- Ljubav: Radite na emotivnim obrascima iz prošlosti.
- Novac: Odličan period za putovanja.
- Preporuka: Prihvatite nepoznato. Donijeće vam posebne prilike.
ŠKORPIJA
"Biram zahvalnost u svakoj situaciji".
- Ljubav: Stabilna veza može da vas izvuče iz zone komfora.
- Novac: Moguće poteškoće. Potražite pomoć ako je potrebno.
- Preporuka: Donosite odluke smireno, ne impulsivno.
STRIJELAC
"Zaslužujem obilje u svim oblicima".
- Ljubav: Neočekivani romantični planovi.
- Novac: Moguća veća kupovina, poput automobila.
- Preporuka: Uključite se u društveno korisne aktivnosti. Imaćete uticaj.
JARAC
"Vjerujem u božanski tajming svojih snova".
- Ljubav: Odnosi mogu da postanu iznenađujući. Veza može da vam donese balans i neočekivanu priču.
- Novac: Odlične vijesti! Prihodi rastu, ali izbjegavajte impulsivnu potrošnju.
- Preporuka: Uložite u profesionalni razvoj. Vrijeme je da postanete ekspert.
VODOLIJA
"Stavljam svoje potrebe na prvo mjesto bez griže savijesti".
- Ljubav: Inspiracija dolazi kroz duboku povezanost. Bliska osoba može da promijeni vaš pogled na ljubav.
- Novac: Obratite pažnju na troškove. Finansijska organizacija je ključna.
- Preporuka: Uključite se u zajednice koje odražavaju vaše vrijednosti.
RIBE
"Stalno se razvijam i prihvatam svoju transformaciju".
- Ljubav: Intenzivna, gotovo filmska veza može da obilježi vaše proljeće.
- Novac: Planiranje putovanja zahtijeva dobru organizaciju.
- Preporuka: Stavite sebe na prvo mjesto. Potreban vam je balans i briga o sebi.
(MONDO)