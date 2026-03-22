Sedmični horoskop: Lava vodi uloga lidera, Vagu čekaju trzavice u ljubavi

Izvor: Andrew Ostrovsky / Panthermedia

Nedjeljni horoskop od 23. do 29. marta 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 23. do 29. marta 2026. godine traži od vas da priznate greške, posebno na poslu. Moguće je vraćanje na stare projekte i dorade, ali trud će se isplatiti. U ljubavi su mogući nesporazumi oko novca. Slušajte partnera, ne insistirajte samo na svojim stavovima. Ako ste slobodni, možete da upoznate nekog kroz učenje ili kurs. Obratite pažnju na troškove i stres koji može da utiče na san. Vikend provedite aktivno. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

BIK

Vaša upornost konačno daje rezultate, posebno u karijeri. Ono što je stajalo, sada se pokreće. U ljubavi dolazi harmonija ako popustite kontrolu. Ako ste slobodni, možete da upoznate zanimljivu osobu preko prijatelja. Finansije traže oprez, posebno oko imovine i papira. Moguće su male porodične obaveze sredinom nedjelje. Prijaće vam miran vikend kod kuće. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedjelja.

BLIZANCI

Ova nedjelja donosi mnogo komunikacija i obaveza vezanih za druge ljude. Bićete traženi za savjete, ali ne preuzimajte sve na sebe. Posao može da uključi kraća putovanja. U ljubavi dolaze iskrena priznanja. Ako ste slobodni, možete da upoznate nekog putem interneta ili na putu. Pazite na sitne troškove. Mogući su problemi sa grlom ili prehlada. Vikend vam donosi potrebu za mirom i tišinom. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i subota.

RAK

Fokus vam je na domu i porodici ove nedjelje. Moguće su obaveze oko kuće ili pomoći bližnjima. Na poslu se držite rutine. U ljubavi dolazi nježan i stabilan period. Ako ste slobodni, očekujte zanimljivo poznanstvo kroz hobi. Finansije su stabilne, uz moguća prijatna iznenađenja. Emocije su pojačane, pa izbegavajte stres. Vikend provedite u prirodi. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

LAV

Nedjeljni horoskop od 23. do 29. marta 2026. godine vas bodri da preuzmete ulogu lidera i mnogo toga zavisi od vaših odluka. Na poslu budite hrabri, ali ne i tvrdoglavi. U ljubavi su moguće sitne svađe zbog ljubomore. Ako ste slobodni, upoznaćete harizmatičnu osobu na javnom mjestu. Pazite na impulsivne troškove. Mogući su umor i napetost. Vikend donosi opuštanje kroz druženje. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

DJEVICA

Vaša pažnja na detalje spašava situaciju na poslu. Moguće je da ćete uočiti greške koje drugi ne vide. U ljubavi želite jasnoću i stabilnost. Budite oprezni ako ste slobodni, moguće su emocije prema poslovnom saradniku. Finansije zahtijevaju disciplinu i planiranje. Mogući su sitni kvarovi u kući. Obratite pažnju na ishranu. Vikend je idealan za sređivanje prostora. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 23. do 29. marta 2026. godine vas uči balansu u odnosima. Biće potrebno da pravite kompromise. Na poslu izbjegnite konflikte uz pomoć diplomatije. U ljubavi dolazi romantika ako se opustite. Slobodni mogu da upoznaju nekog u kulturnom okruženju. Finansije mogu da donesu nesuglasice sa partnerom. Vikend posvetite lijepim stvarima i inspiraciji. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

ŠKORPIJA

Saznaćete važne informacije koje mogu da promijene vaš pogled na situaciju. Na poslu budite oprezni zbog konkurencije. U ljubavi su moguće jake emocije i strasti. Ako ste slobodni, velika je šansa da ćete upoznati uticajnu osobu. Finansije traže kontrolu dugova. Obratite pažnju na zdravlje i stres. Vikend vam donosi mir i potrebu za izolacijom. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

STRIJELAC

Želja za promjenom i avanturom je jaka. Moguća su putovanja ili nove poslovne prilike. U ljubavi su mogući nesporazumi oko načina provođenja vremena. Ako ste slobodni, jedna osoba može prijatno da vas iznenadi putem društvenih mreža. Finansije se popravljaju, ali i troškovi rastu. Obratite pažnju na zdravlje ako putujete. Vikend provedite sa porodicom. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

JARAC

Ovo je važna nedjelja za vašu karijeru, bićete testirani. Vaš trud neće proći nezapaženo. U ljubavi dolaze ozbiljni razgovori o budućnosti. Ako ste slboodni, konačno ćete upoznati stabilnu osobu kroz posao. Finansije zahtijevaju strogu kontrolu. Pazite na stres i umor. Vikend donosi osećaj zadovoljstva i mir. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

VODOLIJA

Ova nedjelja donosi mnogo ideja i komunikacije. Bićete cijenjeni na poslu zbog kreativnosti. U ljubavi su moguća iznenađenja. Ako ste slobodni, možete da upoznate nekog putem interneta. Finansije zahtijevaju oprez pri potpisivanju dokumenata. Obratite pažnju na san i nervozu. Vikend provedite u miru i prirodi. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 23. do 29. marta 2026. godine kaže da se okrećete sebi i svojim emocijama. Na poslu pokazujete empatiju i pomažete drugima. U ljubavi dolazi dublje povezivanje. Ako ste slobodni, velika je šansa da ćete upoznati osobu koja djeluje sudbinski. Finansije traže oprez zbog skrivenih troškova. Intuicija vam je jaka, vjerujte joj. Vikend provedite u lijepom i inspirativnom okruženju. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

(MONDO)