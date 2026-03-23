logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ključni datumi proljeća 2026: Velike promjene, flert i neočekivane prilike za sve znakove Zodijaka

Autor H.K. Izvor mondo.rs
0

Astrologija otkriva najvažnije datume u proljeće 2026. godine.

Najvaniji datumi proljeće 2026 Izvor: Shutterstock/Cinemanikor

Ovog proljeća Univerzum će napraviti pravi detoks navika i liste kontakata, a uz to će vas podsjetiti na zdravu misao: "Treba mi normalna veza, a ne sapunica". Donosimo jasan kalendar glavnih događaja po horoskopu.

26. april - Uran ulazi u Blizance (do 2032. godine)

Ovo nije samo proljećna nervoza, već postavljanje temelja za narednih nekoliko godina. Uran je planeta iznenađenja i tehnologija, a Blizanci vladaju informacijama, učenjem i komunikacijom. Šta to znači za vas? Novosti, trendovi i nove profesije pojavljivaće se munjevitom brzinom, pa će biti neophodno da naučite kako da filtrirate sadržaj u turbo modu.

Moguća su spontana preseljenja, iznenadne promjene planova i poznanstva koja mijenjaju način razmišljanja. Vaša najveća supermoć u narednom periodu biće fleksibilnost. Najviše će profitirati oni koji brzo uče, lako mijenjaju planove i ne drže se stavova "Nekada je bilo bolje".

31. maj - Plavi Mjesec u Strijelcu

Završni akord sezone dolazi spektakularno, ali bez drame. Na posljednji dan maja nebo donosi rijetku kombinaciju. Strijelac simbolizuje širenje vidika, višu edukaciju i potragu za velikom svrhom. Ovo je trenutak da se izdignete iz rutine i pogledate svoj život iz ptičje perspektive.

Strijelac fizički ne podnosi četiri zida. Najbolji dan za rezervaciju karata za zemlju u kojoj još niste bili, plaćanje kursa jezika ili makar planiranje avanture za jun - želja za ekspanzijom i novim iskustvima dostiže vrhunac.

Ovo je vaš trenutak da spektakularno završite projekat koji je trajao mjesecima ili dobijete priliku koja se javlja jednom u deceniji. Prihvatite hrabre avanture.

Sjenka Strijelca je sklonost moralizovanju. Ovih dana držite svog unutrašnjeg učitelja na kratkom povocu. Ne pametujte prijateljima i ne dijelite neželjene savjete, čak i ako mislite da ste dostigli zen. Bolje iskoristite energiju za izbor savršenog kupaćeg kostima za novu sezonu.

Tranziti Venere

Planeta koja upravlja tim koga volimo i na šta trošimo novac, ovog proljeća pravi pravi maraton. Povežite svoje šoping impulse i flert strategije sa njenim rasporedom:

  • 6-30. mart (Venera u Ovnu): Budite spremni da preuzmete inicijativu. Strast, energija i želja da se istaknete dolaze u prvi plan.
  • 30. mart - 24. april (Venera u Biku): Boginja ljubavi se vraća kući. Počinje sezona luksuznog hedonizma. Biće vam do kašmira, niš parfema i skupih restorana. Glavni zadatak je da spojite uživanje u toplim kroasanima sa pripremom tijela za plažu.
  • 24. april - 19. maj (Venera u Blizancima): Flert radi flerta. Pažnja se prebacuje iz sekunde u sekundu. Želite da mijenjate stilove tri puta dnevno, vodite duhovita dopisivanja i isprobavate najhrabrije trendove.
  • Od 19. maja (Venera u Raku): Proljećna groznica popušta, ustupajući mjesto želji da "stvorite gnijezdo". Glasnim žurkama na terasama više ćete dati prednost kuvanju večere za dvoje i gledanju serija u zagrljaju. Romantike koje počnu u ovom tranzitu, imaju veliki potencijal da završe pred matičarem.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA