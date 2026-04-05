Sedmični horoskop: Neočekivani obrt za Raka u odnosima, Ribe izlaze iz rutine

Pročitajte sedmični horoskop od 6. do 12. aprila 2026. godine!

Izvor: Shutterstock/sarayut_sy

Nedjeljni horoskop od 6. do 12. aprila 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 6. do 12. aprila 2026. godine traži da jasno postavite granice i rasteretite se obaveza koje vas guše. Okruženje će od vas tražiti brze odluke, ali je ključ u tome da prvo razjasnite šta zaista želite da zadržite u svom životu. U ljubavi dolazi test iskrenosti - ili ulažete više truda ili puštate da se nešto završi bez drame. Slobodni Ovnovi privlače osobe koje ih cijene zbog direktnosti. Na poslu su mogući nagli zaokreti, neki projekti se gase, a otvaraju se nove šanse za promenu pravca. Obratite pažnju na nervni sistem i san, naročito oko sredine nedelje. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

BIK

Ova nedjelja donosi pojačanu intuiciju i potrebu da smirite unutrašnju nesigurnost. Bićete između želje da se povučete i potrebe da preuzmete odgovornost, posebno prema porodici i poslu. U ljubavi se skida veo idealizacije, jasnije vidite ko vam zaista odgovara. Slobodni Bikovi mogu da obnove kontakt sa nekim ko se ranije povukao ili da upoznaju osobu preko svakodnevnih obaveza. Na poslu izbjegavajte da budete rame za plakanje svima, čuvajte svoje vrijeme i fokus, posebno do četvrtka. Obratite pažnju na stomak i napetost u vratu i ramenima. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i subota.

BLIZANCI

Ova nedjelja vas izvlači iz samoće i vraća u društvene tokove, čak i ako vam se u početku ne ide nigdje. Bićete emotivno promjenljivi, ali ako tu energiju usmerite u kreativnost, dobijate konkretne rezultate ili dodatnu zaradu. U ljubavi se traži povjerenje - manje kontrole, više spontanosti. Slobodni Blizanci mogu da upoznaju nekoga na putu, u prevozu ili kroz nenadano okupljanje. Na poslu dolazi trenutak da kažete "ne" zadacima koji nisu vaša odgovornost, posebno oko pitanja plata, bonusa ili podjela zasluga. Obratite pažnju na disajne puteve i alergije. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

RAK

Ove nedjelje odnosi sa ljudima dobijaju neočekivane obrte, a vi shvatate ko vam je zaista saveznik. Javiće se potreba da prekinete neke stare obrasce ponašanja, ali vodite računa da ne srušite i ono što vam i dalje koristi. U ljubavi se traže novi načini povezivanja - zajednički planovi, projekti ili konkretni dogovori. Slobodni Rakovi mogu da upoznaju nekoga ko dolazi iz drugačijeg okruženja ili generacije. Na poslu vas cene zbog originalnih ideja, ali bolje prolazite ako ih uvodite postepeno. Utorak i četvrtak posebno su povoljni za samostalan rad. Obratite pažnju na probavu i nivo tečnosti u organizmu. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

LAV

Nedjeljni horoskop od 6. do 12. aprila 2026. godine traži od vas da pre planiranja velikih poteza prvo učvrstite ono što već imate. Bićete nestrpljivi, ali najbolji rezultati dolaze tamo gdje ste već uložili energiju ranije. U ljubavi preterana odlučnost može da djeluje kao pritisak - partneru je sada važnija vaša pouzdanost nego velika obećanja. Slobodni Lavovi privlače osobe koje ih posmatraju iz sjenke, kroz posao ili javne nastupe. Na poslu izbjegavajte da preuzmete tuđe zadatke iz želje da svima pomognete, posebno krajem nedjelje kada se otvara mogućnost da tražite povišicu ili novu poziciju. Obratite pažnju na kičmu i napetost mišića. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

DJEVICA

Ova nedjelja donosi više izbora nego što vam je prijatno. Komunikacija je intenzivna, ali je važno da razlikujete korisne informacije od nepotrebnih. U ljubavi tražite više prostora i slobode u svakodnevici, što partner može pogrešno da protumači. Slobodne Djevice mogu da primete osobu koja im već duže vreme diskretno pokazuje pažnju. Na poslu istovremeno završavate stare zadatke i otvarate nova polja saradnje, a odličan je period za pregovore, ugovore i posrednike. Obratite pažnju na kvalitet sna. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 6. do 12. aprila 2026. godine naglašava vašu harizmu i sposobnost da utičete na druge, ali i opasnost da preuzmete previše na sebe. Bićete u centru dešavanja i lako ćete dobijati podršku, sve dok ne pređete granicu i ne stavite sebe na prvo mjesto po svaku cijenu. U ljubavi partner traži stabilnost, a ne dramu. Slobodne Vage mogu da upoznaju osobu sa izraženom ličnom razlikom, ali snažnom privlačnošću. Na poslu koristite svoj takt u odnosu sa autoritetima, ali ne pristajte da radite tuđi posao za tuđu slavu. Obratite pažnju na bubrege. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedjelja.

ŠKORPIJA

Ove nedjelje vaša istrajnost daje rezultate, ali ako budete tražili brza priznanja, možete samo da se iznervirate. Situacije u domu i porodici traže više fleksibilnosti nego što ste navikli da pružite, naročito oko četvrtka. U ljubavi je važno da malo popustite kontrolu i dozvolite partneru da i on povuče potez. Slobodne Škorpije mogu da primijete osobu koja je dugo "u pozadini", ali stalno prisutna. Na poslu se od vas očekuje da preuzmete vođstvo u jednoj situaciji, ali vodite računa da ne prihvatite zadatke koji vode u iscrpljivanje. Obratite pažnju na imunitet. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

STRIJELAC

Ova nedjelja traži da se suočite sa svojim očekivanjima od drugih i da ih uskladite sa realnošću. Informacije i vesti koje stižu početkom nedelje mogu da vas natjeraju da brzo reagujete, ali ipak imate dovoljno vremena da razmislite. U ljubavi prestajete da tražite mane i dopuštate sebi da budete opušteni. Slobodni Strijelčevi imaju šansu za poznanstvo preko prijatelja, kraćeg puta ili spontanog izlaska. Na poslu vaš detaljan pristup privlači dodatne zadatke, zato jasno povucite granicu šta jeste, a šta nije vaša obaveza. Obratite pažnju na zglobove, noge i napetost u kukovima. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i četvrtak.

JARAC

Ova nedjelja je važna za lične granice i poštovanje sopstvenih potreba. Bićete podeljeni između želje da svima udovoljite i potrebe da sačuvate svoje resurse, ali se isplati da ovaj put izaberete sebe. U ljubavi dolazi do izjednačavanja, više ne prihvatate da stalno vi smirujete situaciju. Slobodni Jarčevi mogu da upoznaju nekoga preko posla, ali je važno da od početka jasno postave pravila. Na poslu vas čekaju brze odluke i situacije gde treba da smirite tenziju u timu. Dobra je nedjelja da započnete novi projekat ili razgovor o boljim uslovima. Obratite pažnju na pritisak. Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

VODOLIJA

Ove nedjelje emocije su intenzivne, ali vam daju ogromnu snagu za promjene. Lakše prepoznajete skrivene motive ljudi oko vas, pa je važno da to znanje iskoristite da zaštitite sebe, a ne da ulazite u rasprave. U ljubavi nesvjesno testirate partnera, zato povedite računa da ne preterate. Slobodne Vodolije bi trebalo da izbjegavaju površne veze, jer stvaraju unutrašnji nemir. Na poslu vaša intuicija pogađa gdje je problem, pa možete da sprečite štetu ili loš dogovor, posebno oko finansijskih rizika. Obratite pažnju na cirkulaciju. Najbolji dani biće vam utorak i nedjelja.

RIBE

Nedeljni horoskop od 6. do 12. aprila 2026. godine stavlja fokus na želju za promjenom okruženja i izlazak iz rutine, ali obaveze vas stalno vraćaju na zemlju. Bićete puni entuzijazma i ideja, ali je važno da ih povežete sa realnim rokovima i obavezama. U ljubavi dolazi potreba da proširite granice kroz putovanja, nove zajedničke aktivnosti ili iskren razgovor. Slobodne Ribe mogu da upoznaju osobu na mjestu gdje ranije nisu zalazile, kroz put, seminar ili hobi. Na poslu birate između sigurnog puta i primamljive, ali rizične ponude. Obratite pažnju na potrebu za odmorom. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i subota.

(MONDO)