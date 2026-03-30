Najsrećniji znaci Zodijaka u aprilu 2026: Četiri znaka će uživati više od ostalih

Četiri znaka horoskopa očekuje velika sreća i obilje od sada, pa do kraja aprila 2026. godine.

Jupiter i Venera su planete koje donose sreću i obilje u svim oblicima. Jupiter je veoma moćan na početku aprila, pa već 4. aprila konačno kreće napred po prvi put od novembra 2025, kada je bio retrogradan. Dok je Jupiter u Raku, donosi pozitivnu energiju za dom, porodicu i emocionalni život. Pomaže mnogima da se povežu sa sopstvenim dubokim osjećanjima, kao i osjećanjima drugih.

Jupiter u ovom znaku pozitivno utiče na žene i podstiče rast u porodici, nekretninama, emocionalnom i intuitivnom razvoju za sve, iako neki znakovi imaju veće koristi od drugih.

Venera je druga planeta obilja i vlada ne samo bogatstvom i materijalnim dobrima, već i ljubavlju, ljepotom, društvenim životom i vrijednostima. U aprilu Venera tranzitira kroz Bik do 24. aprila, kada ulazi u Blizance i tranzitira kroz taj znak od 24. aprila do 19. maja. Ove dvije planete tokom aprila 2026. donose veću sreću i obilje za četiri znaka horoskopa:

1. BIK

Jupiter je direktan i tranzitira kroz vaš treću kuću, koja vlada lokalnim okruženjem, komunikacijom, kratkim putovanjima i idejama. Tokom ovog tranzita možete da dobijete sjajne ideje za povećanje prihoda, projekte ili druge oblasti života. Možete da se osjećate bliže braći, sestrama i najbližoj porodici. Takođe možete da postanete popularni među komšijama, kolegama i ljudima koji žive u vašoj blizini.

Vaše komunikacione vještine mogu da se poboljšaju. Ovaj tranzit podstiče rast kroz svakodnevne interakcije, optimizam i informacije. Može biti odličan za pisanje, predavanja ili javni govor.

Venera u Biku tranzitira kroz vaš prvu kuću do 24. aprila. Pošto prva kuća vlada ličnošću, ovo je period kada treba da izgledate i osjećate se dobro, a tranzit pomaže da privučete pažnju drugih. Povećava samopouzdanje koje drugi primjećuju i predstavlja idealnu Venerinu poziciju za vas.

Kada Venera promijeni znak i uđe u Blizance, tranzitira kroz vaš drugu kuću, kuću novca. Ovo takođe može da poveća samopouzdanje i pomogne u finansijama. Očekujte više mogućnosti, luksuzne prilike, poboljšan šarm i unapređenje finansija kroz prilike koje vam dolaze. Ovo može biti jedan od najboljih mjeseci u godini.

2. BLIZANCI

Jupiter, u direktnom tranzitu, ovog mjeseca je u vašoj drugoj kući, kući novca. Jupiter u drugoj kući donosi period povećane finansijske sreće, poboljšano samopouzdanje i materijalno proširenje. Pošto druga kuća vlada i vrijednostima, moguće je da preispitate svoje istinske vrijednosti i napravite promjene. Ovo je takođe dobar period za mudre investicije i trebalo bi da se osjećate sigurno u svoje resurse.

Venera u Biku tranzitira kroz vašu dvanaestu kuću veći dio mjeseca, što može da doprinese dubokom emocionalnom iscjeljenju i duhovnom rastu. Ovo može da ukaže na bezuslovnu ljubav prema drugima ili skriveni novac. Venera kroz ovu kuću može takođe da ukaže na tajnu ljubavnu vezu, pa ćete možda željeti da provodite vrijeme u samoći.

Od 24. aprila Venera tranzitira kroz Blizance, vašu prvu kuću, kuću ličnosti. Ovo se dešava jednom godišnje i period je kada se generalno osjećamo, izgledamo i pokazujemo u najboljem svjetlu. Ovo može da poveća vaše samopouzdanje, što drugi primjećuju. Možete da uživate u luksuzima ili kupovini predmeta koji poboljšavaju vaš izgled, kao što su odjeća, nakit ili slično. Privlači vas ljepota u svim oblicima.

3. RAK

Jupiter je direktan u vašoj prvoj kući ličnosti ovog mjeseca, što se dešava jednom u 12 godina. Jupiter je uzdignut u ovom znaku, što znači da energija teče glatko i u svom najvišem obliku. Ovo može da proširi teme doma i porodice. Moguće je da kupite nekretninu ili da doživite veći komfor i zadovoljstvo kod kuće.

Sve što učinite da povećate svoju ličnu sigurnost, sada može biti korisno. Ponekad ovaj tranzit donosi osjećaj "biti na pravom mjestu u pravo vrijeme" za značajne prilike. Jupiter u vašem znaku ličnosti je veoma srećan period.

Venera tranzitira kroz Bik veći dio mjeseca, vašu jedanaestu kuću, koja vlada nadama, željama, društvenim grupama i načinom interakcije sa zajednicom. Ovo može da pomogne da se približite svojim dugoročnim ciljevima i planovima i donese prilike kroz prijateljstva. Venera u Biku je vrlo kompatibilan znak za vas, a vladar Bika je Venera, pa imate podršku obe planete obilja.

Venera ulazi u Blizance 24. aprila ili vašu dvanaestu kuću. Ovo može biti prilika da oslobodite negativne ili stare emotivne terete koji vas sputavaju. Uživaćete u vremenu provedenom u samoći, a ponekad može da ukaže i na tajni ljubavni interes. Očekujte sjajan mjesec!

4. RIBE

Jupiter je direktan u vašoj petoj kući ovog mjeseca. Peta kuća se odnosi na romansu, pa ako ste slobodni, postoji velika šansa da će neko ući u vaš život tokom tranzita. Peta kuća takođe vlada zabavom, kreativnošću i djecom. Imaćete priliku da pronađete romantičnu sreću, bilo da ste u vezi ili ne. Ako ste u vezi, godina može biti odlična, a prijateljstva mogu da se prodube.

Ako ste umjetnički nastrojeni, ovo može da poboljša vaše sposobnosti i šanse za uspjeh. Ovo je vrijeme kada treba da se zabavite i oslobodite svog unutrašnjeg djeteta. Takođe je povoljan period za učitelje ili sve koji rade s djecom, a ako planirate potomstvo, ovo je dobar period za to.

Venera u Biku je veoma kompatibilna sa vašim znakom i tranzitira kroz vašu treću kuću veći dio mjeseca, što je povoljno za komunikaciju, kratka putovanja, intelekt i svakodnevne aktivnosti. Vaša komunikacija biće bolja, a moguće je da provodite vrijeme van svog neposrednog okruženja ili porodice. Možete da razvijete lijepe odnose sa komšijama i ovo je dobro vrijeme za druženje sa ljudima koji žive blizu vas.

Kada Venera uđe u Blizance 24. aprila, tranzitira kroz vašu četvrtu kuću, kuću doma i temelja. Možete da se preselite, napravite promjene u domu, ugostite ljude ili jednostavno uživate u svom domu. Osjećaćete udobnost i harmoniju kod kuće, što podržava emocionalnu stabilnost i ličnu sreću, čineći april 2026. izuzetno uspješnim mjesecom.

