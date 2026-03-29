Nedjeljni horoskop: Blizanci žustro brane svoje interese, Škorpija rješava sukobe...

Izvor: Sudarat Thaneerat/Shutterstock

Nedjeljni horoskop od 30. marta do 5. aprila 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 30. marta do 5. aprila 2026. godine traži od vas da preuzmete inicijativu i pokrenete stvari koje su stale. Bićete u centru pažnje i ljudi će tražiti vaš savjet. U ljubavi riječi manje vrijede od djela. Partner će pokazati pažnju i podršku, a slobodni Ovnovi mogu da upoznaju nekoga kroz praktičnu pomoć ili zajednički interes. Na poslu se završavaju stari projekti, pregovori idu dobro sa starijima. Obratite pažnju na san i ishranu sredinom nedjelje. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

BIK

Ova nedjelja donosi preispitivanje mogućnosti. Idealno je vrijeme za kurseve i nove informacije. U ljubavi može doći do kratke pauze koja će oboma koristiti, a slobodni Bikovi mogu da dobiju vijest od nekog iz prošlosti. Na poslu je važno da pratite uputstva, čak i ako vam stari način djeluje sporo. Moguće su sitne zdravstvene tegobe, posebno digestivne. Vikend provedite u miru i šetnjama. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedjelja.

BLIZANCI

Ova nedjelja donosi sklad između intuicije i logike. Moguće su nove prilike, putovanja i susreti sa uticajnim osobama. U ljubavi dozvolite partneru da se pokaže. Slobodni Blizanci mogu da upoznaju nekoga kroz pomoć u nekoj situaciji. Na poslu je važno da jasno iznosite potrebe i odbranite svoje interese. Obratite pažnju na kožu i alergije, emocionalna energija je jaka. Vikend je idealan za šetnje i umjetnost. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

RAK

Fokus je na redu i harmoniji kod kuće i u mislima. Dobra nedjelja za završetak kućnih poslova ili uređenje prostora. U ljubavi, otvoreni razgovori produbljuju vezu. Slobodni Rakovi mogu da upoznaju nekoga ko pokazuje iskrenu brigu. Na poslu koristite staro iskustvo ili hobi za rješavanje zadataka. Finansije stabilne, moguć je i neočekivani novčani dobitak! Obratite pažnju na vremenske promjene i pijte dovoljno tečnosti. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

LAV

Nedjeljni horoskop od 30. marta do 5. arpila 2026. godine traži vašu inicijativu i kreativnost u traženju novih puteva. Susreti sa ljudima donose korisne informacije. U ljubavi su mogući strastveni trenuci, dok slobodni Lavovi privlače pažnju misterioznim osobama. Na poslu su potrebni liderstvo i odgovornost, a sredina nedjelje je povoljna za finansijske transakcije. Obratite pažnju na leđa i napetost, mogući su manji bolovi. Vikend donosi relaksaciju kroz druženje. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

DJEVICA

Vaša kreativnost i ideje dolaze do izražaja, posebno početkom nedjelje. U ljubavi dolazi razumevanje u svakodnevnim pitanjima, a slobodne Djevice mogu da upoznaju nekoga kroz zajedničke interese. Na poslu pažnja na detalje donosi uspjeh, a moguća je i finansijska novost sredinom nedjelje. Obratite pažnju na nervni sistem i san, izbegavajte alkohol i energetske napitke. Vikend je dobar za sređivanje prostora i opuštanje. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 30. marta do 5. aprila 2026. godine donosi strpljenje i balans. Ne forsirajte događaje, sačekajte prirodan tok stvari. U ljubavi dolazi nježnost i pažnja, slobodni mogu da upoznaju nekoga u kulturnom okruženju. Na poslu izbjegavajte konflikte, finansije zahtjevaju oprez, posebno u vezi sa partnerom. Vikend provedite aktivno, van kuće ili u prirodi. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

ŠKORPIJA

Vaša uloga biće važna jer ove nedjelje pomažete da se sukobi riješe. U ljubavi stari konflikti nestaju, a slobodne Škorpije mogu da upoznaju osobu sa velikom razlikom u godinama. Na poslu budite fleksibilni i otvoreni za promjene, finansije mogu da dođu neočekivano. Obratite pažnju na imunitet i zube. Vikend donosi potrebu za mirnim trenucima i izolacijom. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

STRIJELAC

Nedjelja je fokusirana na traženje istine i dublje razumjevanje. Putovanja i kratke obaveze donose više koristi nego statičnost. U ljubavi otvoreni razgovori grade povjerenje, a slobodni mogu da upoznaju nekoga u svakodnevnim situacijama. Poslovni projekti se pomjeraju, finansije su promjenljive. Obratite pažnju na zglobove i nervnu energiju. Vikend provedite sa porodicom i u opuštanju. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

JARAC

Ova nedjelja je važna za karijeru i testira vašu istrajnost. Moguće su nove obaveze koje zahtevaju pažnju i strpljenje, ali trud će biti primjećen i nagrađen. U ljubavi dolaze ozbiljni razgovori o budućnosti, a slobodni Jarčevi mogu da upoznaju stabilnu i ozbiljnu osobu kroz posao. Finansije zahtjevaju strogu kontrolu, a mogući su stres i umor. Vikend donosi osjećaj zadovoljstva, unutrašnji mir i priliku za opuštanje sa porodicom ili prijateljima. Najbolji dani biće vam ponedeljak i petak.

VODOLIJA

Praktičnost i organizacija su naglašeni ove nedjelje. U ljubavi dolaze stabilnost i iznenađenja, imaćete čemu da se radujete! Slobodni mogu da upoznaju nekoga preko prijatelja ili interneta. Poslovni zadaci zahtevaju timski rad, finansije rešavajte smireno. Obratite pažnju na noge i san. Vikend je idealan za mir i prirodu. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 30. marta do 5. aprila 2026. godine stavlja fokus na emocije i ličnu introspektivnost. Na poslu pomažete drugima i postajete veza između ljudi. U ljubavi dolazi dublje povezivanje, a slobodni mogu da upoznaju osobu preko zajedničkog prijatelja. Finansije traže oprez, posebno zbog skrivenih troškova. Obratite pažnju na oči i opuštanje. Vikend provedite u prirodi. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

(MONDO)