Nedjeljni horoskop: Ovan će istjerati istinu, Blizancima se vraća osoba iz prošlosti

Pročitajte nedjeljni horoskop od 20. do 26. oktobra 2025. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 20. do 26. oktobra 2025. godine kaže da ova sedmica počinje burno. Neko s posla vas provocira, a vi nemate strpljenja da ćutite. Možete reći više nego što treba, ali istina će vam na kraju donijeti poštovanje. U ljubavi, partner vam zamjera hladnoću, dok vi mislite da on pretjeruje. U suštini, oboje ste u pravu, samo govorite različitim jezicima. Slobodni Ovnovi ulaze u strastvenu avanturu s nekim ko nije slobodan. Privlačnost je jaka, ali posljedice još jače. Pazite na impulsivne reakcije i krvni pritisak - tijelo vas upozorava da usporite. Najbolji dani: ponedjeljak i četvrtak.

BIK

Na poslu osjećate da vas neko potcjenjuje, ali planirate da im pokažete koliko griješe. U vama se budi tvrdoglava energija - kad odlučite da nešto završite, niko vas ne može zaustaviti. U ljubavi, partner bi mogao da vas pritisne pitanjima o budućnosti. Umjesto da bježite od razgovora, pokušajte da shvatite šta on zapravo traži. Slobodni Bikovi biće u iskušenju da se vrate bivšoj ljubavi, ali ta priča je završena, samo vam ego ne da mira. Zdravlje je solidno, ali ne ignorišite nesanicu - to je signal da nosite previše briga. Najbolji dani: utorak i petak.

BLIZANCI

Radno okruženje postaje pravo bojno polje - svi pričaju, a niko ne preuzima odgovornost. Vi ste ti koji će izvući situaciju, ali to vam oduzima živce. U vezi, partner vas optužuje da ste distancirani, a vi se branite humorom. Osjećanja su tu, samo se plašite da ih pokažete. Slobodni Blizanci dobijaju poruku od osobe iz prošlosti. Iako znate da to nije dobra ideja, znatiželja je jača. Zdravlje traži pauzu od ekrana i više sna. Najbolji dani: srijeda i subota.

RAK

Nedjeljni horoskop od 20. do 26. oktobra 2025. godine kaže da neko na poslu pokušava da preuzme vaše zasluge, a vi se pitate vrijedi li uopšte boriti se. Vrijedi - jer istina će isplivati. U ljubavi, partner pokazuje nježnost, ali i sumnju. Ako osjećate da nešto krije, vjerovatno ste u pravu. Slobodni Rakovi imaju susret s osobom koja im budi leptiriće, ali i sumnju - kao da ta veza nosi neku tajnu. Zdravlje varira, emotivni stres udara na stomak i san. Najbolji dani: ponedjeljak i petak.

LAV

Vaš nedjeljni horoskop kaže da osjećate da vam sve ide sporo, ali pravi preokret dolazi sredinom nedjelje. Neko s posla nudi saradnju koja može da promijeni sve, ali i da unese zbrku u odnos s kolegama. U ljubavi, partner se ponaša hladno, pa ćete pokušati da izazovete reakciju, možda i preko flerta sa strane. Slobodni Lavovi ulaze u priču s osobom koja im laska, ali iza tog šarma krije se sujeta. Pazite na iscrpljenost i pretjerivanje u hrani - tijelo traži odmor. Najbolji dani: srijeda i nedjelja.



DJEVICA

Sumnjate da kolega pokušava da vam “podmetne nogu”, ali umjesto da reagujete impulsivno, vi sve analizirate i čekate pravi trenutak. Na ljubavnom planu napetost. Partner vas optužuje da ste hladni, a vi smatrate da je on previše dramatičan. Istina je negdje između. Slobodne Djevice mogle bi da se upuste u tajnu vezu, nešto što počinje kao igra, a završava se ozbiljno. Zdravlje je promjenljivo, naročito digestivni sistem. Najbolji dani: utorak i subota.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 20. do 26. oktobra 2025. godine kaže da ove sedmice vašom energijom vladaju emocije i strasti. Na poslu, neko vas posmatra sa divljenjem, ali i potajnim rivalstvom. U ljubavi, partner pokušava da vas kontroliše, što vas izluđuje. Umjesto da ćutite, recite jasno šta vas boli. Slobodne Vage ulaze u flert koji brzo postaje opsesivan, posebno ako se radi o osobi koja djeluje "nedostižno". Zdravlje je dobro, ali ste iscrpljeni mentalno. Najbolji dani: četvrtak i subota.

ŠKORPIJA

Sve što ste potiskivali sada izbija na površinu - i na poslu i u ljubavi. Sukob s nadređenim bi mogao da preraste u ozbiljan razgovor koji će vam donijeti poštovanje, ali i tenziju. U ljubavi, strasti kuljaju, ali i ljubomora. Partner vas ispituje, a vi krijete više nego što bi trebalo. Slobodne Škorpije privlače osobe koje su opasne po srce i baš to im prija. Obratite pažnju na hormone i san. Najbolji dani: ponedjeljak i četvrtak.

STRIJELAC

Poslovno okruženje je puno previranja, a vi pokušavate da ostanete iznad svega. Ne ulazite u tuđe sukobe, ali neko vas neprestano uvlači u njih. U vezi, partner traži više pažnje, a vi ste mislima daleko. Ako to ne promijenite, distanca može postati trajna. Slobodni Strijelčevi upoznaju nekog na putu ili preko društvenih mreža - hemija je jaka, ali razdaljina je problem. Zdravlje traži više kretanja i odmora. Najbolji dani: utorak i petak.

JARAC

Posao vam oduzima svu energiju, a nervoza raste jer neko preispituje vaše odluke. Kontrolišite temperament, jedan pogrešan komentar mogao bi vas skupo koštati. U ljubavi, partner djeluje nezadovoljno, ali ne govori zašto. Ako mu ne priđete otvoreno, povući će se još više. Slobodni Jarčevi privlače osobu koja djeluje stabilno, ali krije prošlost koja može sve da zakomplikuje. Zdravlje - problemi s kičmom i napetošću. Najbolji dani: srijeda i subota.

VODOLIJA

Nezavisnost vam je važna, ali kolege to tumače kao nadmenost. U poslu, čeka vas sukob mišljenja koji bi mogao otkriti ko vam je pravi saveznik. U ljubavi, partner osjeća da se udaljavate, a vi samo želite malo prostora. Slobodne Vodolije upoznaju nekog neočekivano, možda u trenutku kad nisu raspoložene, ali upravo tada počinje priča koja može promijeniti sve. Zdravlje - nervni sistem reaguje na stres. Najbolji dani: utorak i nedjelja.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 20. do 26. oktobra 2025. godine kaže da vas emotivni talasi bacaju čas u euforiju, čas u melanholiju. Na poslu, intuicija vam pomaže da izbjegnete grešku koju bi drugi napravili. U ljubavi, partner vas zbunjuje promjenama raspoloženja – kao da nešto skriva. Slobodne Ribe ulaze u vezu s osobom koja ih je potpuno očarala, ali kasnije shvataju da iza te magije stoji i doza manipulacije. Pazite na imunitet i hroničan umor, potreban vam je odmor. Najbolji dani: četvrtak i nedjelja.

