3 znaka horoskopa čekaju kraj oktobra 2025: Stiže transformacija koja im mijenja živote iz korijena

Astrologija otkriva kojim znacima horoskopa životi postaju mnogo bolji poslije oktobra 2025. godine.

Izvor: Shutterstock/Cinemanikor

Život postaje mnogo, mnogo bolji za tri znaka horoskopa poslije oktobra 2025. Ovaj mjesec počeo je svoju eru iscjeljenja kroz Merkur u Škorpiji 6. oktobra i Pun Mjesec u Ovnu istog dana, donoseći talas Marsove energije koji je probudio unutrašnjeg ratnika.

Ljubav i romantika biće dominantne teme u prvoj polovini mjeseca, dok sezona Vage još uvijek jača sa ulaskom Venere u ovaj znak 13. oktobra i mladim Mjesecom 21. oktobra. Krajem mjeseca raspoloženje postaje znatno lakše kada Merkur uđe u razigrani Strijelac 29. oktobra.

Nove avanture i iskustva djelovaće uzbudljivije, a sljedeći znaci horoskopa uživaće u promjenama koje ovi planetarni tranziti donose u njihov život:

1. OVAN

Energija pomračenja prošlog mjeseca mogla je da djeluje teško, posebno lunarnog pomračenja u Ribama, koje je donijelo periode anksioznosti i konfuzije. Ipak, život postaje mnogo bolji poslije oktobra, koji donosi promjene, mogućnost da usvojite veseliji stav, uživate u trenutku i upoznajete nove ljude.

Merkur ulazi u Škorpiju 6. oktobra i pokreće teške razgovore iz prošlosti. Međutim, pun Mjesec u vašem znaku istog dana daje vam hrabrost, tako da ništa ne može da vas obeshrabri. Pobjednički duh biće u vašoj glavi, a možete da budete uspješni ako ostanete samouvjereni i otporni. Vaše veštine rešavanja problema biće oštrije.

Mlad Mesec u Vagi 21. oktobra i Merkur u Strijelcu od 29. oktobra podsjećaju vas da rad sa drugima u timu donosi benefite u profesionalnom i akademskom životu. Putovanja takođe mogu da budu u planu, ali pazite jer će Merkur uskoro krenuti retrogradno. Sunce ulazi u Škorpiju 22. oktobra, pomažući vam da date zavjet ljubavi prema sebi.

2. DJEVICA

Djevice, život vam postaje mnogo bolji posle oktobra 2025. Iako je vaša sezona donijela izazove sa energijom pomračenja, oktobar donosi promjenu u načinu razmišljanja. Pripremite se da se osjećate dostupnije i društvenije, čak i uz Saturn u kući partnerstva. Merkur u Škorpiji 6. oktobra osvjetljava vaše raspoloženje i omogućava da se energija saradnje osjeća mirno, naročito kada Jupiter aspektuje planetu komunikacije.

Venera ulazi u Vagu 13. oktobra, čineći ovaj period romantičnim za one u vezama. Očekujte dublje i značajnije povezivanje sa partnerom. Za one koji su slobodni, ovo je odlična prilika za dejt ili upoznavanje novih prijatelja. Mlad Mjesec u Vagi 21. oktobra takođe podstiče da se zaljubite u ovu novu eru. Oslobodite se uticaja pomračenja koji još može da bude prisutan i budite otvoreni za uživanje u sadašnjim trenucima.

Kreirajte uspomene koje donose radost kada Sunce uđe u Škorpiju 22. oktobra. Volite bez izvinjavanja i pokazujte zahvalnost mnogo više kada Merkur uđe u Strelca 29. oktobra, stvarajući savršenu kombinaciju da u svoj život unesete više ljubavi kroz podršku porodice i prijatelja.

3. RIBE

Ribe, oktobar će pokazati svima da ste glavna zvijezda ovog mjeseca! Merkur u Škorpiji 6. oktobra pomaže vam da komunicirate efikasnije sa drugima, dok pun Mjesec u Ovnu može da pokrene vašu novu životnu fazu. Izlazite iz svoje ljušture i dopuštate drugima da vide vašu auru i šarm tokom sezone Vage.

Venera u Vagi 13. oktobra omogućava vam da budete organizovaniji dok planirate i donosite praktičnije odluke. Pravite dugoročne planove sa mladim Mjesecom u Vagi 21. oktobra. Razumijevanje prošlih iskustava pomaže vam da u ovom periodu stvorite nešto izvanredno.

Sunce ulazi u Škorpiju 22. oktobra i donosi radost i nadu dok ekspanzivna energija podiže vaše raspoloženje i pomaže vam da preuzmete kontrolu nad svojom sudbinom. Ovo je balans koji ste željeli od pomračenja, dok nastavljate da učvršćujete svoje temelje.

Merkur ulazi u Strijelca 29. oktobra, otkrivajući slabosti u vašoj profesionalnoj sferi. Slijedi period obnove i preuzimanja odgovornosti, koja vam pomaže da se borite za svoje snove.