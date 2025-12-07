Nedjeljni horoskop: Biku počinju turbulentni dani za posao, Vodoliji jača veza ili brak...

Pročitajte nedjeljni horoskop od 8. do 14. decembra 2025. godine!

Nedjeljni horoskop od 8. do 14. decembra 2025. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 8. do 14. decembra 2025. godine donosi susrete s neobičnim ljudima i okruženje u kojem vladaju inovativne ideje. Neočekivana ponuda sredinom nedjelje može da djeluje čudno, ali ima veliki potencijal. U ljubavi dominira intelektualna povezanost i prijateljstvo, a samci mogu da upoznaju nekoga na predavanjima. Na poslu su važne originalne ideje i inovativna rješenja, dok finansijski prilivi mogu doći iz neobičnih izvora. Obratite pažnju na odmor i tehnike za smirenje, posebno ako sedite duže vrijeme. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

BIK

Ova nedjelja donosi povećanu društvenu aktivnost i neočekivane ponude od starih poznanika. U ljubavi partnerstvo jača kroz zajedničko rješavanje zadataka, a samci imaju šansu za novo poznanstvo na putovanju ili u opuštenoj atmosferi. Na poslu će detalji zahtjevati pažnju, moguća su manja odlaganja i prepreke u komunikaciji. Finansije su stabilne, ali veće investicije odložite. Održavajte energiju pažnjom na ishranu. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

BLIZANCI

Vrijeme je za unutrašnje promene i rad sa podsvjesnim procesima, a snovi mogu da budu značajni. U ljubavi važna je tiha emocionalna povezanost i nenametljive simpatije, s osobom koju već poznajete. Na poslu dominira analiza i rad iza scene, a vaša intuicija pomaže u donošenju finansijskih odluka. Energiju je najbolje da obnavljate kroz vodene aktivnosti i laganu ishranu, izbegavajući toksične odnose. Najbolji dani biće vam sreda i subota.

RAK

Nedjelja je mirna i stabilna, fokusirana na dom i bliske ljude, a planovi postavljeni na početku nedjelje imaju velike šanse za uspeh. Ljubavni odnos je pogodan za zajedničke večeri i aktivnosti, dok samci mogu da analiziraju prošle veze i polako grade nove. Na poslu vlada stabilnost, a finansijski tok je ujednačen, bez neočekivanih promjena. Dobro se osjećate, energiju obnavljate tokom odmora i kvalitetnog sna, uz laganu fizičku aktivnost. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedjelja.

LAV

Nedjeljni horoskop od 8. do 14. decembra 2025. godine donosi kratka putovanja, nove informacije i važne susrete, uz moguće promjene stavova. U ljubavi komunikacija i intelektualna povezanost jačaju veze, dok samci mogu da pronađu obećavajući kontakt onlajn. Na poslu je važno da obradite velike količine podataka i pazite na detalje, a finansijski prilivi su očekivani. Nervni sistem je pod pritiskom, pa su korisni dinamični treninzi i ograničenje vremena na društvenim mrežama. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i četvrtak.

DJEVICA

Ova nedjelja je vreme introspektivnog rada i preispitivanja vrijednosti, uz potrebu za udobnošću i spokojem. U ljubavi raste emotivna bliskost i povjerenje, a samci mogu da pronađu nove kontakte u mirnim okruženjima. Na poslu rutinske obaveze idu glatko, finansijska situacija je stabilna, a pametno planiranje omogućava veće kupovine vezane za dom i porodicu. Energija je usmjerena unutra, pa su idealne šetnje, plivanje i hidratacija. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 8. do 14. decembra 2025. godine vas stavlja u centar pažnje bliskog okruženja i od vas se očekuje vođstvo u manjim kolektivnim projektima. Ljubavni život je pun toplih susreta i iskrenih razgovora, a samci će privući pažnju u kreativnim okruženjima. Na poslu ćete prezentovati svoje talente i ideje, moguće su manje finansijske nagrade. Energiju usmjerite kroz fizičke aktivnosti i društvene interakcije, ali pazite na pregrijevanje i buku krajem nedjelje. Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

ŠKORPIJA

Nedjelja je povoljna za praktične zadatke i završavanje odloženih obaveza, a neočekivane informacije krajem nedjelje mogu da budu vredne. U ljubavi se ističe praktična saradnja i konkretna briga, dok samci mogu da upoznaju zanimljive ljude u organizacionim situacijama. Poslovno, analiza i optimizacija procedura idu glatko, finansije su pod kontrolom. Održavajte energiju pauzama, laganim vježbama i korekcijom ishrane. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i subota.

STRIJELAC

Nedjelja aktivira partnerstva i saradnju, uz potrebu za kompromisima i strpljivo donošenje odluka. Ljubavni odnosi jačaju kroz nježne razgovore i zajedničke aktivnosti, a samci mogu da započnu romantičnu vezu s osobom koju već poznaju. Na poslu timski rad i dogovori donose uspeh, dok finansijski tok omogućava manje luksuzne troškove. Za energiju su idealni tretmani za relaksaciju. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

JARAC

Ova nedjelja je posvećena dubokom fokusiranju na ključne zadatke i otkrivanju skrivenih informacija. Ljubavni odnos prelazi na viši nivo povjerenja i bliskosti, dok samci mogu da dožive strastvenu, ali kratkotrajnu simpatiju. Profesionalno, strateško planiranje i rad s poverljivim podacima donose prednosti, a finansije se poboljšavaju kroz disciplinu. Energiju sačuvajte izbegavajući ekstremne napore i koristeći meditaciju i laganu hranu. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

VODOLIJA

Nedjelja je dinamična i puna novih ideja, sa mogućnošću učenja i istraživanja nepoznatog. Ljubav je avanturistička, veza jača kroz zajedničko sticanje iskustava, a samci mogu da upoznaju nekog iz drugačijeg kulturnog okruženja. Na poslu komunikacija i proširenje kontakata donose uspjeh, ali finansije zahtevaju oprez. Energiju najbolje kanališite kroz sport na svežem vazduhu i ograničavanje vremena na mrežama. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 8. do 14. decembra 2025. godine kaže da je fokus nedjelje na karijeri i dugoročnim ciljevima, sa osjećajem ambicije i želje za napredovanjem. Ljubav je pragmatična i stabilna, partnerstvo jača zajedničkim planiranjem, a samci privlače ljude sa ozbiljnim namerama. Profesionalno preuzimate odgovornost i inicijativu, finansije se jačaju disciplinom i štednjom, a ulaganja su povoljnija. Održavajte tijelo i energiju pravilnim režimom, treninzima snage i oprezom u vezi s leđima i zglobovima. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i nedelja.