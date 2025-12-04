Dnevni horoskop za 4. decembar 2025: Ovnovi na ivici sukoba, Škorpije se takmiče

Pročitajte dnevni horoskop za 4. decembar 2025. godine!

Dnevni horoskop za 4. decembar 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 4. decembar 2025. godine kaže da se na poslu vraćate u ritam i stižete da završite obaveze koje ste ranije gurali u stranu. Ako ste u vezi, partner danas djeluje napetije nego obično, pa lako nastaje sitna rasprava. Slobodni Ovnovi imaju utisak da ih neko "drži na čekanju" i to unosi malu nervozu. Obratite pažnju na probavu i izbjegavajte prejedanje.

BIK

Na poslu vas čeka gužva, ali uspijevate da završite ono što ste dugo odlagali. Ako ste u vezi, partner danas pretjerano reaguje na sitnice i lako se pale varnice. Slobodni razmišljaju o nekome iz prošlosti, ali još nisu spremni da povuku prvi korak. Moguća napetost u vratu ili ramenima.

BLIZANCI

Na poslu se otvaraju nove ideje, ali jedna osoba pokušava da vam nametne svoje rješenje. U vezi vas čeka kratka rasprava oko obaveza, ali sve brzo prolazi. Slobodni ulaze u flert koji ih više zabavlja nego što obećava. Obratite pažnju na probavu i izbjegavajte prebrzu hranu.

RAK

Na poslu vas očekuje mirniji tempo, ali sitni nesporazumi sa saradnicima mogu da vas izbace iz takta. Ako ste u vezi, partner se povlači i krije šta ga muči. Slobodni se kolebaju između nove osobe i stare emocije. Osjetljiv stomak, pripazite šta jedete tokom dana.

LAV

Dnevni horoskop za 4. decembar 2025. godine kaže da vas na poslu čeka mali pritisak zbog rokova, ali uspijevate da se snađete. U vezi postoji doza ljubomore, pa pazite na ton razgovora. Slobodni ulaze u avanturu koja donosi uzbuđenje, ali ne i sigurnost. Leđa mogu da vam zadaju problem, istezanje pomaže.

DJEVICA

Na poslu stižu nove obaveze i prinuđeni ste da mijenjate planove. Ako ste u vezi, partner vas pomno posmatra i lako se naljuti ako osjeti distancu. Slobodni privlače pažnju osobe koja nije sasvim iskrena. Moguć pad energije, potrebno vam je više sna.

VAGA

Dnevni horoskop za 4. decembar 2025. godine kaže da se na poslu sve odvija kako treba, ali jedna osoba vam kvari ritam svojim kašnjenjem. U vezi se pojavljuje sitna ljubomora, ali i lijepa prilika za pomirenje. Slobodni dobijaju poruku koja pokreće uspavane emocije. Osetljiv donji dio leđa, čuvajte se naglih pokreta.

ŠKORPIJA

Na poslu se pojačava takmičarska atmosfera, što vam u stvari prija. U vezi izbijaju stare teme, pa pazite da ne preuveličate nešto što nije važno. Slobodni ulaze u intrigantan kontakt koji vas potpuno preokupira. Pripazite na krvni pritisak.

STRIJELAC

Na poslu vas čeka širenje posla ili nova informacija koja mijenja plan. U vezi može da se javi kratka svađa, ali uz osmijeh sve stišavate. Slobodni žele više avanture nego romantike. Cirkulacija osetljiva, potrebna vam je kratka šetnja.

JARAC

Na poslu vas čeka važan razgovor, pa pazite na ton i jasne argumente. U vezi postoji mala napetost zbog neispunjenih obaveza. Slobodni razmišljaju o flertu sa nekim iz okruženja, ali niste sigurni da li je pametno. Osjetljive kosti i zglobovi, izbjegavajte hladnoću.

VODOLIJA

Na poslu sve ide dobro dok jedna osoba ne počne da provjerava svaki vaš korak. U vezi se javlja potreba za iskrenim razgovorom. Slobodni uživaju u neočekivanom flertu koji podiže raspoloženje. Disajni putevi su osjetljivi, izbjegavajte duvanske dimove i prašinu.

RIBE

Dnevni horoskop za 4. decembar 2025. godine kaže da ćete na poslu morati da reagujete brže nego što planirate jer vas iznenađuju tuđi propusti. U vezi vlada emotivna toplina, ali i malo preosjetljivosti. Slobodni razmišljaju o osobi koja ih privlači, ali ih nešto još koči. Pazite na prejedanje i slatkiše.