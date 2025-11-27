Najsrećniji znaci horoskopa u decembru 2025: Posljednji mjesec šalje šanse za posao, ljubav i putovanje

Astrologija otkriva kojim znacima Zodijaka će se najviše posrećiti u posljednjem mjesecu 2025. godine!

Izvor: Shutterstock/sarayut_sy

Posljednji mjesec 2025. završava godinu pod uticajem vrlo snažnih planetarnih aspekata. Jupiter aktivira oblasti rasta, a Venera pojačava ličnu sreću i harmoniju. Zato će za nekoliko znakova horoskopa ovaj mjesec biti posebno povoljan. Očekuju ih sreća, nove perspektive, finansijski pomaci i prijatna iznenađenja. Evo o kome je riječ:

1. STRIJELAC

Decembar je vaš mjesec, a 2026. donijeće vam još snažniji proboj. Jupiter otvara vrata novim šansama vezanim za posao, učenje, putovanja i lični razvoj.

Šta možete da očekujete:

neočekivane poslovne ponude,

uspješna putovanja i nova poznanstva,

rast prihoda i

snažan talas samopouzdanja;

Savjet mjeseca: prihvatite projekte koji su vam ranije djelovali previše veliki.

2. LAV

Za vas će decembar biti period svjetlosti. Venera jača ljubav i kreativnost, dok Mars daje energiju za pobjede.

Šta možete da očekujete:

intenzivne romantične trenutke,

priznanje u poslu,

priliku da ostvarite smjelu ideju i

velikodušne poklone sudbine, od kupovina do karijernih šansi;

Savjet mjeseca: dozvolite sebi više emocija, hrabrosti i ličnog izraza.

3. JARAC

Za Jarčeve je ovo najbolje vrijeme da postave temelje za naredne godine. Decembar 2025. donosi stabilnost i mogućnosti za jačanje pozicije.

Šta možete da očekujete:

povoljne ugovore ili unapređenje,

vraćanje dugova ili finansijsku podršku,

šansu da dobijete očekivani rezultat i

jačanje vjere u sopstvene sposobnosti;

Savjet mjeseca: ne plašite se odluka koje utiču na vašu budućnost.