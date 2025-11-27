logo
Najsrećniji znaci horoskopa u decembru 2025: Posljednji mjesec šalje šanse za posao, ljubav i putovanje

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Astrologija otkriva kojim znacima Zodijaka će se najviše posrećiti u posljednjem mjesecu 2025. godine!

najsrećniji znakovi horoskopa u decembru 2025. Izvor: Shutterstock/sarayut_sy

Posljednji mjesec 2025. završava godinu pod uticajem vrlo snažnih planetarnih aspekata. Jupiter aktivira oblasti rasta, a Venera pojačava ličnu sreću i harmoniju. Zato će za nekoliko znakova horoskopa ovaj mjesec biti posebno povoljan. Očekuju ih sreća, nove perspektive, finansijski pomaci i prijatna iznenađenja. Evo o kome je riječ:

1. STRIJELAC

Decembar je vaš mjesec, a 2026. donijeće vam još snažniji proboj. Jupiter otvara vrata novim šansama vezanim za posao, učenje, putovanja i lični razvoj.

Šta možete da očekujete:

  • neočekivane poslovne ponude,
  • uspješna putovanja i nova poznanstva,
  • rast prihoda i
  • snažan talas samopouzdanja;

Savjet mjeseca: prihvatite projekte koji su vam ranije djelovali previše veliki.

2. LAV

Za vas će decembar biti period svjetlosti. Venera jača ljubav i kreativnost, dok Mars daje energiju za pobjede.

Šta možete da očekujete:

  • intenzivne romantične trenutke,
  • priznanje u poslu,
  • priliku da ostvarite smjelu ideju i
  • velikodušne poklone sudbine, od kupovina do karijernih šansi;

Savjet mjeseca: dozvolite sebi više emocija, hrabrosti i ličnog izraza.

3. JARAC

Za Jarčeve je ovo najbolje vrijeme da postave temelje za naredne godine. Decembar 2025. donosi stabilnost i mogućnosti za jačanje pozicije.

Šta možete da očekujete:

  • povoljne ugovore ili unapređenje,
  • vraćanje dugova ili finansijsku podršku,
  • šansu da dobijete očekivani rezultat i
  • jačanje vjere u sopstvene sposobnosti;

Savjet mjeseca: ne plašite se odluka koje utiču na vašu budućnost.

