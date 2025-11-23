Nedeljni horoskop: Lavovi - oprezno s kritikama, Bikovima se nenadano mijenjaju planovi

Pročitajte nedjeljni horoskop od 24. do 30. novembra 2025. godine!

Izvor: Shutterstock

Nedeljni horoskop od 24. do 30. novembra 2025. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 24. do 30. novembra 2025. godine vas upozorava na iznenadni obrt u odnosima sa kolegama. Obratite pažnju više na njihove zasluge, a ne samo kroz svoju korist. U privatnom životu izlaze stare nedoumice koje vam daju šansu da konačno postavite jasne granice bez sukoba. Obratite pažnju na radne detalje jer male greške lako stvaraju kašnjenja, a energija će vam varirati od velikog zanosa do brzog zamora. Budite pažljivi i sa troškovima, jer impulsivna kupovina može da poremeti plan. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

BIK

Pred vama je nedjelja u kojoj će planovi često morati da se mijenjaju, pa ćete neke lične obaveze stavljati u drugi plan zbog posla. U emotivnim odnosima biće važno da ne shvatate partnerove poruke bukvalno, kako biste izbjegli nepotrebne nesporazume. Radni tempo tražiće fokus na rokovima i preciznosti u dokumentima, dok zdravlje reaguje na loš ritam ishrane. U domu mogu da vas zateknu sitne obaveze i popravke koje ne trpe odlaganje. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

BLIZANCI

Nedjeljni horoskop od 24. do 30. novembra 2025. godine vam donosi period pojačanog tempa i velikih očekivanja, pa će se od vas tražiti jasna analiza podataka i podsjećanje na ranije obaveze. U odnosima s partnerom otvaraju se praktična pitanja o obavezama, što vam zapravo pomaže da izbjegnete buduće tenzije. Na poslu raste konkurencija, ali vaš miran i pronicljiv pristup ostavlja snažan utisak. Zdravlju će prijati češće pauze i boravak na vazduhu, jer vam koncentraciju lako narušava zagušljiv prostor. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

RAK

Ove nedjelje važno je da jasno definišete dogovore, jer lako mogu da se jave nesporazumi u porukama i komunikaciji. U ljubavi reagujete pojačano, pa tišina ili kratke poruke partnera mogu da stvaraju osjećaj nesigurnosti. Na poslu će rokovi zavisiti od drugih ljudi, zbog čega treba da budete oprezni sa obećanjima i preuzimanjem novih zadataka. Variranje u probavi i jutarnji umor biće znak da je vrijeme za stabilniji ritam ishrane. Najbolji dani biće vam četvrtak i ponedjeljak.

LAV

Nedjeljni horoskop od 24. do 30. novembra 2025. godine donosi brze i neplanirane promjene u radnom ritmu, pa ćete morati da balansirate između posla i ličnih obaveza. U odnosima se otvaraju važne teme o budućnosti, zajedničkom prostoru ili putovanjima, pa će vam biti potrebna doza strpljenja. Na poslu pripazite kako iznosite kritiku, jer bi neki mogli to da shvate kao želju da dominirate. Energija će vam oscilirati, pa pravite pauze i ne trošite se na sitnice. Najbolji dani biće vam petak i utorak.

DJEVICA

Ove nedjelje sve će se vrteti oko preciznosti, pa ćete morati da proveravate dokumenta, ugovore i cifre više puta nego obično. U ljubavi se javlja pojačana kritičnost, pa lako primjećujete stvari koje vam ranije nisu smetale. Pokušajte da budete blagi u komentarima. Na poslu je važan neutralan stav, jer vas drugi vide kao nekoga ko može da smiri napetu situaciju. Zdravlje reaguje na dugo sjedenje, pa uvrstite kratke pauze za razgibavanje. Najbolji dani biće vam subota i srijeda.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 24. do 30. novembra 2025. godine donosi dane intenzivnih razgovora, traženja kompromisa i finog balansiranja između sopstvenih i tuđih očekivanja. Pokušavate da uklopite posao i ljubav, što će zahtijevati malo bolju organizaciju vremena. Na poslu raste napetost zbog različitih pristupa zadacima, pa ćete najviše dobiti ako se držite svojih obaveza i izbjegnete nepotrebne rasprave. Zdravlje traži više svežeg vazduha i kretanja, jer vam se lako javlja mentalni umor. Najbolji dani biće vam nedjelja i četvrtak.

ŠKORPIJA

Ulazite u nedjelju koja traži veliku opreznost u finansijama i ugovorima, a jedna rečenica može da promijeni sve. U ljubavi se javlja suptilna potreba za kontrolom, pa pripazite da ne gušite partnera pretjeranim ispitivanjem. Na poslu morate da čuvate informacije i izbjegavate impulsivne kupovine ili dogovore. Zdravlje ukazuje na potrebu za boljom cirkulacijom, istezanjem i manjim pauzama tokom dana. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i subota.

STRIJELAC

Ove nedjelje biće potrebno da brzo reagujete jer će se planovi mijenjati u hodu, pa ćete povremeno birati između hitnih obaveza i privatnih dogovora. U odnosima će se otvoriti važna pitanja o zajedničkim ciljevima, putovanjima ili planovima koji zahtijevaju zreliji dogovor. Na poslu će se pojačati konkurencija, ali prednost će vam biti to što umijete mirno i jasno da predstavite svoj rad. Obratite pažnju na oscilacije energije tokom dana. Najbolji dani biće vam utorak i srijeda.

JARAC

Pred vama je period u kojem će se tražiti dodatna preciznost, posebno u dokumentima i računima, pa će dvostruka provjera spriječiti nepotrebne probleme. U odnosima je moguće da postanete kritičniji nego inače, zbog čega bi bilo dobro da pažljivije birate riječi. Na poslu će vam neutralan stav donijeti poštovanje i ojačati ulogu posrednika među kolegama. Obratite pažnju na leđa i držanje, jer predugo sjedenje može da uzrokuje napetost. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedjelja.

VODOLIJA

Nalazite se u fazi pojačane komunikacije, pa će jasne i smirene formulacije biti ključ za izbegavanje nesporazuma i preopterećenja. U ljubavi će se pokrenuti razgovori o ličnim granicama i dinamici odnosa, što će vam donijeti više slobode i sigurnosti. Na poslu mogu da nastanu napete situacije zbog različitih pristupa radu, pa će vaša uloga biti da pronađete sredinu i unesete smirenost. Obratite pažnju na koncentraciju i provjetravajte prostor, jer će vam to vratiti fokus i energiju. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 24. do 30. novembra 2025. godine vas savetuje da budete posebno oprezni s finansijskim odlukama, jer i mala greška u dogovorima može kasnije da otvori neželjena pitanja. U ljubavi je moguće da nesvjesno provjeravate partnerove reakcije, pa se trudite da razgovori budu otvoreni i nježni. Na poslu je neophodno da čuvate povjerljive informacije i izbjegnete nagle odluke u vezi sa kupovinom ili ulaganjem. Obratite pažnju na cirkulaciju i pravite kratke pauze za kretanje. Najbolji dani biće vam subota i nedjelja.