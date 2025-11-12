Počeo je retrogradni Jupiter: Detaljna prognoza za sve znake horoskopa, trajaće do marta 2026. godine

Astrologija otkriva šta retrogradni Jupiter donosi svakom znaku horoskopa od 11. novembra 2025. do 6. marta 2026. godine!

Jupiter je u retrogradnom hodu od 11. novembra 2025. do 6. marta 2026. godine, što tjera svaki znak horoskopa da preispita ono što je mislio da već zna. Jupiter je u znaku Raka, što je veoma moćan period koji testira svaki znak. Kako Jupiter stupa u kontakt sa Saturnom, planetom discipline, testiraju se naša motivacija i volja.

Pošto retrogradni Jupiter počinje u sredini sezone Škorpije, otkrivaju se elementi transformacije. Jupiter u Raku, vodenom znaku, tjera nas da se suočimo sa strahovima i naučimo bolje da upravljamo svojim emocijama. Usred oluje, kroz Jupiter otkrivamo blago i magiju koju nosimo u sebi.

Prognoza za svaki znak Zodijaka do 6. marta 2026. godine

OVAN

Suočavanje sa strahovima i prošlošću dio su ovog retrogradnog Jupitera, Ovnovi. Porodica može da vam bude velika podrška u ovom periodu. Ako ste imali problema u komunikaciji, sada možete da preduzmete korake da riješite situacije. Za neke, ovaj tranzit pomaže da istraže kreativnost. Možda ćete željeti da unesete promjene u dekoraciju doma ili da uredite kancelarijski prostor kako bi podstakao kreativni tok ideja.

BIK

Bikovi, retrogradni Jupiter vam pokazuje važnost prijateljstava i inspiraciju koju dobijate od njih. Možete želite da se povežete sa prijateljima i zajednicom. Što više učite o ljudima u svom životu, više saosjećate sa voljenima. Retrogradni Jupiter može da vas podstakne i da se vratite starim projektima kako biste im dali strukturu. Sada imate alat za napredak i rast i ne zaustavljaju vas prepreke.

BLIZANCI

Tokom ovog retrogradnog perioda, Blizanci će razmišljati o resursima. Možda ćete željeti da unesete promjene, posebno u finansijama. Ako dijelite resurse sa partnerom, Jupiter može da pomogne da se fokusirate na zajedničke resurse i napravite plan za napredak. Ovo je i dobar period za razgovore o finansijama koje ste možda izbjegavali. Samci mogu ovaj period da iskoriste za rast i reorganizaciju planova kako bi privukli više prosperiteta.

RAK

Rakovi, Jupiter u vašem znaku tokom retrogradnog perioda pomaže da se ponosite svojim radom i vidite koliko ste naučili i napredovali. Iskoristite ovaj period za poboljšanja u profesionalnom segmentu. Jupiter i Saturn u vodenim znakovima pružaju podršku i vođstvo kako biste bili uspješni. Očekujte više prilika da pokažete ljubav prema sebi i budete tu za sebe. Jupiter takođe donosi energiju u vaša prijateljstva i ljubavne veze, jer ljudi oko vas odražavaju pozitivne kvalitete koje želite da oslobodite u sebi.

LAV

Dok Pluton u Vodoliji može da učini da težite savršenstvu, Lavovi, retrogradni Jupiter vas uči kako da brinete o sebi, slušate svoje tijelo i uzmete vrijeme za odmor. Impulsivnost može da bude primamljiva, ali bolje je da budete taktični. Možda volite da budete u centru pažnje, ali Jupiter vas uči kako da usporite, analizirate korake i uživate u trenutku, čak i u izolaciji. Sljedeće godine Jupiter donosi nove avanture, ali sada stičete nove perspektive.

DJEVICA

Retrogradni Jupiter započinje period duboke analize prijateljstava, posebno ako je bilo konflikata. Ovo je vrijeme da budete iskreni prema tome koga puštate u svoj unutrašnji krug i na koji tip ljudi želite da se fokusirate u budućnosti. Ovo je period da otpustite toksične ljude iz svog života i zatvorite negativne cikluse u prijateljstvima. Jupiter može da proširi vaše društvene krugove i omogući vam susret sa osobama koje mogu da budu mentori ili otvore vrata novih prilika.

VAGA

Sa Jupiterom u najvišem sektoru vašeg horoskopa, Vage, ovo je period pregleda ciljeva i rada koji ste uložili. Jupiter vas podstiče da budete iskreni prema svojim vještinama i uloženom trudu. Možda želite priznanje u poslovnoj sferi, ali Jupiter će vas testirati - da li ste uložili dovoljno truda da to postignete?

ŠKORPIJA

Sezona Škorpije pojačava vašu hrabrost, dok Mars u Strijelcu pruža vođstvo ka uspjehu! Morate da budete iskreni prema sebi i radite na svojim ciljevima. Važno je da analizirate gdje ste možda pravili kompromis ili odlagali odluke. Ako ste u posljednje vrijeme zapostavili svoje ciljeve ili projekte, sada imate priliku da ih reorganizujete i donesete promjene koje će dugoročno donijeti rast.

STRIJELAC

Strelčevi, Jupiter vam pokazuje kako da budete emotivno inteligentniji. Ako ste potiskivali osjećanja, ovaj tranzit uči kako da ih izrazite. Proučavate prošlost, primjenjujete naučene lekcije i pomažete drugima. Retrogradni Jupiter vas inspiriše da istražujete nova znanja i veštine.

JARAC

Ovaj retrogradni period pomaže vam da oslobodite svoju saosjećajnu i plemenitu stranu. Jupiter pokazuje kako da se suočite sa prošlošću i jačate odnose sa sobom i drugima. U narednim mjesecima suočićete se sa pitanjima koja ste možda izbjegavali i naučićete bolje da komunicirate sa prijateljima i partnerom.

VODOLIJA

Vodolije, ako ste izgubili kontakt sa svojim snovima, retrogradni Jupiter ih ponovo budi. Početak može da bude izazovan zbog retrogradnog Merkura do kraja novembra, ali Jupiter vas uči kako da obnovite ciljeve i započnete temeljan rad na njima. On vam daje alate za planiranje i promene u projektima, kao i za organizaciju dnevnih rutina.

RIBE

Ribe, ovo je period širenja i povezivanja sa optimističnom stranom. Jupiter donosi energiju ljubavi i nade u vaš sektor odnosa. Čak i sa Saturnom u vašem znaku, Jupiter unosi boju, ljubav i radost. Ovo je vrijeme da se zaljubite i unesete pozitivnu energiju u kreativne projekte. Jupiter takođe donosi nove ideje koje će unaprijediti vaše projekte naredne godine.