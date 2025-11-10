Retrogradni Merkur stupio na snagu: 5 znakova Zodijaka glavni su akteri turbulentnog perioda

Astrologija otkriva na koje znake horoskopa će najviše uticati retrogradni Merkur u novembru 2025. godine!

Retrogradni Merkur je stupio na snagu. U 2025. godini pojava je koja se ponavlja više puta, ali svaki ciklus nosi posebnu energiju. Predstojeći retrogradni periodi nisu razlog za paniku, već prilika da se fokusirate na ispravljanje grešaka.

Pripremili smo listu znakova horoskopa koji će u ovom periodu najviše osjetiti uticaj retrogradnog Merkura. Njegovi poznati "prekidi" i "testovi" za nekoga mogu da budu izvor haosa, a za nekoga prilika za duboko razmišljanje.

Postoji pet znakova koje će retrogradni Merkur posebno "darivati" događajima:

1. BLIZANCI

Vaš vladar je sam Merkur, pa se spremite! Sve što inače ide lako, sada ide na pogrešan način.

Savjet: ne potpisujte ništa važno, pročitajte poruke dva puta, a bolje tri puta.

Energija perioda: posmatrajte, a ne djelujte. Neka svi oko vas jure, a vi se tiho pravite da je ovo svjesni odmor.

2. DJEVICA

Kao i Blizanci, nalazite se pod vlašću Merkura, pa će i vas period pogoditi. Glavni simptomi biće sklonost ka hiperkontroli, pojačana anksioznost i osjećaj da sve zavisi samo od vas.

Savjeti: pustite i prestanite da popravljate ono što nije vaše.

Energija perioda: uredite svoj unutrašnji svijet, a ne tuđe glave.

3. VAGA

Za vas retrogradni period znači preispitivanje veza. Ko je pored vas iz ljubavi, a ko iz praktičnih razloga.

Savjeti: ne plašite se da "izbalansirate" svoje okruženje.

Energija perioda: iskrenost, ponekad je bolji kratak razgovor nego duga iluzija.

4. STRIJELAC

Vaš omiljeni moto "Biće kako bude" u retrogradnom Merkuru funkcioniše kao "Ćao haose, uđi i smjesti se".

Savjeti: manje pričajte, više slušajte.

Energija perioda: učite da napravite pauzu, čak i heroji ponekad odmaraju.

5. RIBE

Snovi, znakovi, slučajna poznanstva i osjećaj "Već sam ovo osjetio/la", sve će biti intenzivnije. Ipak, ne miješajte intuiciju sa iluzijama.

Savjeti: ne idealizujte nikoga, posebno one koji su se iznenada vratili.

Energija perioda: oslonite se na unutrašnji kompas, a ne na tuđa obećanja.

Dobra vijest - ako je vaš Merkur u natalnoj karti već retrogradan, opustite se. Dok svi oko vas gube poruke i dokumente, vama će ići na ruku. Intuicija će biti oštrija, stare ideje donosiće iznenada rezultate i nešto prijatno će se sigurno desiti.