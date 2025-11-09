Nedjeljni horoskop: Djevice dobijaju šansu za boljitak, Jarčevima stiže neočekivano poznanstvo...

Pročitajte nedjeljni horoskop od 10. do 16. novembra 2025. godine!

Nedjeljni horoskop od 10. do 16. novembra 2025. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 10. do 16. novembra 2025. godine kaže da vas ove sedmice očekuje gomila zadataka koji traže strpljenje i preciznost, vrlo vjerovatno ćete se osećati frustrirano zbog birokratskih zamki. Zauzeti Ovnovi mogu naići na neslaganje oko zajedničkih planova, dok slobodni osjećaju pritisak kad finansije postanu kriterijum za partnera. Na poslu, sitne greške lako privlače pažnju, a poneka kolega može pokušati da ih iskoristi. Budite pažljivi sa novcem - neočekivani troškovi mogu poremetiti budžet. Zdravlje traži oprez sa varenjem i naglim promjenama temperature. Najbolji dani biće vam sreda i subota.

BIK

Ove nedjelje vas očekuje puno dinamike i neočekivanih situacija, posebno kad je u pitanju lična inicijativa. Ponekad obećanja drugih mogu ostati samo reči, pa provjeravajte šta se stvarno dešava. Zauzeti Bikovi mogu primetiti emotivnu distancu partnera, dok slobodni imaju šansu da upoznaju nekoga ko djeluje baš kao srodna duša, ali prvi utisci varaju. Na poslu sitni detalji i greške u dokumentima lako stvaraju stres. Sa novcem budite oprezni - dvaput provjerite sve transakcije. Zdravlje je stabilno, ali povremene napetosti mogu povisiti pritisak. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

BLIZANCI

Nedjeljni horoskop od 10. do 16. novembra 2025. godine kaže da će vam ove sedmice kreativnost i intuicija biti u prvom planu. Zauzeti Blizanci mogu jačati vezu kroz male, romantične gestove ili neočekivane poklone. Slobodni privlače pažnju misterioznošću i lako mogu upoznati nekoga u kreativnom okruženju. Na poslu ideje i inspiracija pomažu, ali ne obećavajte više nego što možete da ispunite. Finansijska pitanja zahtjevaju oprez - ne ulažite u projekte koji vam se ne sviđaju. Unosite više tečnosti i izbjegavajte brzu hranu, dok emocionalna osetljivost može izazvati iscrpljenost. Najbolji dani biće vam ponedeljak i srijeda.

RAK

Ove nedjelje vaša sposobnost da pronalazite neočekivana rešenja dolazi do izražaja. Zauzeti Rakovi mogu biti iznenađeni interesovanjem partnera za njihove hobije, dok slobodni mogu upoznati nekoga originalnog na festivalu ili u kreativnom prostoru. Na poslu se pojavljuju prilike za inovacije, ali kritikovanje starih metoda može da izazove otpor. Sa novcem budite fleksibilni - neočekivani troškovi mogu da poremete planove. Obratite pažnju na nervni sistem; smanjite vreme na mrežama i uvećajte opuštajuće aktivnosti. Najbolji dani biće vam utorak i nedjelja.

LAV

Nedjeljni horoskop od 10. do 16. novembra 2025. godine kaže da ove sedmice vaša sposobnost planiranja dolazi do izražaja. Zauzeti Lavovi će jačati vezu kroz zajedničko budžetiranje ili planiranje dugoročnih ciljeva, dok slobodni privlače pažnju svojom pouzdanošću, posebno na profesionalnim događajima. Na poslu vas čekaju strateški zadaci, ali nemojte preuzimati tuđe obaveze, to može smanjiti kvalitet vašeg rada. Sa novcem strpljenje je važno - moguća su odlaganja plaćanja zbog birokratije. Obratite pažnju na zglobove i redovno vježbajte, pokažite i više topline prema voljenima. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

DJEVICA

Ove nedjelje neočekivane prilike će proširiti vaše vidike. Zauzetima će partner predložiti avanturistički plan, a slobodni bi mogli da upoznaju nekoga prilikom putovanja ili na obrazovnom događaju. Na poslu se pojavljuju šanse za proširenje aktivnosti - pregovori, međunarodni projekti ili poslovna putovanja, ali pazite da ne obećavate previše. Sa novcem je stabilno, ali su mogući manji izdaci za obrazovanje ili putovanja. Problemi sa stopalima i umorom, kratke šetnje i udobna obuća pomažu. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 10. do 16. novembra 2025. godine kaže da ove sedmice intenzitet situacija zahtjeva analizu i strpljenje. Zauzeti mogu naići na skriveni motiv partnera, pa ne treba da donose prebrze zaključke. Slobodne Vage suočavaju se s izborom između strasti i razuma - osoba koja ih uzbuđuje možda nije pouzdana. Na poslu moguće su sabotaže ili netrpeljivost kolega, zato prikupite činjenice i postupajte zvanično. Finansije zahtevaju oprez, ne pristajte na avansna plaćanja bez garancija. Zbog stresa imate poremećaj spavanja, meditacija i vežbe oslobađaju napetost. Najbolji dani biće vam sreda i nedelja.

ŠKORPIJA

Ove nedelje balansiranje privatnog i profesionalnog života biće izazov. Zauzeti se mogu suočiti sa kompromisima u vezi s partnerom, dok slobodni šarmom privlače pažnju i to na javnim okupljanjima, poput koncerata ili izložbi. Na poslu su pregovori i diplomatija ključni, ali ne pokušavajte da svima udovoljite, gubite vreme. Sa novcem budite oprezni, emocije mogu da pokvare procenu. Problemi sa kičmom, bolovi i napetost mogu uticati na raspoloženje. Verujte instinktu pri donošenju odluka. Najbolji dani biće vam ponedeljak i subota.

STRIJELAC

Ove nedjelje fokus je na praktičnim stvarima. Zauzeti će razgovarati o domaćim obavezama i budžetu, a slobodni biraju između logike i emocija - neko ko ne djeluje idealno može biti prava prilika. Na poslu greške u dokumentaciji lako izazivaju komentare; dvaput provjerite sve. Sa novcem analizirajte pretplate i nepotrebne troškove. Neredovni obroci i naprezanje očiju vam prave probleme, redovna ishrana i šetnje pomažu. Otvorenost u komunikaciji pomaže. Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

JARAC

Ove nedjelje vaša sposobnost da inspirišete druge dolazi do izražaja. Zauzeti mogu igrati odlučujući ulogu u životu partnera, dok slobodni privlače pažnju samopouzdanjem - neočekivana poznanstva mogu se desiti na sportskim ili društvenim događajima. Na poslu se pojavljuju ponude za javni nastup ili vođenje projekta - ne odbijajte ih, iako se osjećate neiskusno. Sa novcem je situacija stabilna, ali su mogući neočekivani troškovi za zabavu ili poklone. Obratite pažnju na kardiovaskularni sistem. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i utorak.

VODOLIJA

Ove nedjelje vaša emocionalna dubina zahtjeva pažnju. Zauzeti jačaju vezu kroz zajedničke kućne obaveze, dok slobodni biraju između intuicije i logike pri izboru partnera. Na poslu skriveni sukobi i kašnjenja mogu biti izazov - ostanite neutralni i dokumentujte sve. Finansije zahtjevaju oprez, ne pristajte na avansna plaćanja bez garancija. Emocionalno ste iscrpljeni, magnezijum i ograničenje negativnih vijesti pomažu. Preterana sentimentalnost može vas natjerati da donesete loše odluke, pa sačekajte miran trenutak pre akcije. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i nedjelja.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 10. do 16. novembra 2025. godine kaže da je ove nedjelje komunikacija ključna. Zauzeti mogu naići na neočekivane obrte u vezi ili otkriti tajne, dok slobodni imaju šansu da se izraze u neformalnom okruženju i upoznaju nekoga. Na poslu poplava informacija može da stvori haos - prioriteti su važni, a ugovore provjerite dvaput. Finansije su stabilne, ali mogući su manji propusti zbog nepažnje. Zdravlje traži odmor i smanjenje kofeina; nervna napetost može da izazove glavobolje. Fokusirajte se na jedan zadatak i napravite pauze pre nego što reagujete na provokacije. Najbolji dani biće vam srijeda i petak.