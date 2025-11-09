4 horoskopska znaka mire se sa bivšim do 22. novembra: Od poruke u 3 ujutru do ubjeđivanja u drugu šansu

Usljed jakog uticaja planeta, 4 horoskopska znaka mire se sa bivšim partnerom do 22. novembra 2025.

Izvor: Shutterstock

Bivši partneri mogli bi da se vrate u život 4 horoskopska znaka.

Među 4 horoskopska znak koja će imati izazove u ljubavi su Škorpija, Bik, Strijelac i Blizanci.

Prema horoskopu, 4 horoskopska znaka će se ponovo ujediniti sa bivšim partnerom do 22. novembra 2025. Bilo da je u pitanju evociranje uspomena ili ponovno rasplamsavanje osjećanja, bivši partneri se vraćaju u živote ovih znakova prije 22. novembra 2025.

Ovaj astrološki period i planetarna kretanja uslovljavaju transformacije i misterije. Zato se nemojte iznenaditi ako vam bivši ljubavnik iznenada pošalje poruku ili ako ga slučajno sretnete. Ako se osjeća posebno sentimentalno, vaš bivši bi mogao pokušati da vas ubijedi da mu date drugu šansu. U kosmosu vlada mnogo haosa, pa je važno da se pobrinete da sebe stavite na prvo mjesto i da vas ne zanese strast i nostalgija.

Škorpija

Pripremite se, ovo je vrijeme kada bi u vaš žvot mogao da se vrati vaš bivši partner. Vi ste među 4 horoskopska znaka koja će imati izazove u ljubavi do 22. novembra. Uran, planeta iznenadnih promjena, u Biku, Venera, planeta ljubavi, u vašem znaku neposredno prije nego što retrogradni Merkur dođe u konjunkciju s Marsom. Kao rezultat toga, neko iz vaše prošlosti ponovo se pojavljuje u vašem životu bez ikakvog upozorenja. Čak i ako niste razgovarali mjesecima ili čak godinama, nemojte se iznenaditi ako vas pozove u tri ujutru i kaže vam da mu nedostajete. Koliko god to bilo uznemirujuće, ovi tranziti će potresti vaš ljubavni život do 22. novembra.

Bik

Vi ste među 4 horoskopska znaka koja će imati izazove u ljubavi do 22. novembra. Pripremite se za pojavu bivšeg partnera u ovom period. Možda još uvijek imate nekih problema koje treba da riješite sa bivšim. Iako može biti stresno, ne može se poreći da se nešto ostvaruje kada imate jake i neobične tranzite planeta - uz uticaj punog Mjeseca. Međutim, sa ovom moćnom energijom u vašem znaku, svima pokazujete da niste ista osoba. Iako je vaša prošlost bila teška, evoluirali ste i postali bolja verzija sebe. Dakle, ovaj intenzivan period je zaista posvećen preispitivanju odluka koje ste donijeli i ljudi će pokušati da testiraju vaše granice. Ovo je sezona u kojoj ćete željeti da prigrlite svoju moć.

Strijelac

Sviđalo se to vama ili ne, vi ste jedan od horoskopskih znakova koji će najvjerovatnije naići na bivšeg partnera koji će se pojaviti do kraja sezone Škorpije. Vi ste među 4 horoskopska znak koja će imati izazove u ljubavi do 22. novembra. Sa retrogradnim Merkurom u vašem znaku od 9. novembra, očekujte da ćete uskoro čuti vijesti od bivšeg partnera. A možda ste već vidjeli znakove da je tu. Naravno, ne mora da bude romantično. I vaša karijera mogla bi biti pogođena zbog kolege sa kojim ste imali nešto više. Prije nego što donesete ishitrenu odluku, obavezno prvo odmjerite sve mogućnosti. Bez obzira na to koliko prošlost može izgledati sjajno, ponekad žurba može imati velike posljedice.

Blizanci

Bivši partner se vraća u vaš život - vi ste među 4 horoskopska znak koja će imati izazove u ljubavi do 22. novembra. Merkur je vaša vladajuća planeta, tako da kada krene retrogradno 9. novembra, vaš život će doživjeti značajnu promjenu. Bilo da je u pitanju bivši partner iz veze koja nije uspjela ili ljubav iz školskh dana, neko iz vaše prošlosti se vraća. Merkur je retrradan, pa ako se bivši partner već nije vratio u vaš život, mentalno se pripremite za to. A ako se nešto ipak desi, odvojite malo vremena da razmislite šta želite prije nego što se upustite u to. Koliko god bilo primamljivo ponovo proživjeti prošlost, postoji razlog zašto nije uspjelo prvi put!