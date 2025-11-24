Počela je sezona Strijelca: Prognoza za svaki znak horoskopa, isplatiće se hrabri potezi

Astrologija otkriva šta sezona Strijelca donosi svakom znaku horoskopa!

Kada je Sunce 22. novembra ušlo u znak Strijelca, energija se podigla na viši nivo. Prema horoskopu, fokusirana je na istraživanje, avanturu, optimizam i preuzimanje rizika. Možda ćete osjećati potrebu da napravite hrabar potez, putujete, naučite nešto novo ili se oslobodite ograničenja.

Sve je moguće u ovoj sezoni pod vlašću Jupitera. Jupiter je poznat po sreći, obilju i pozitivnosti. Povežite se s ovom vibracijom i napravite hrabar korak u nepoznato. Vjerovatno će se isplatiti. Donosimo detaljnu prognozu za svaki znak horoskopa:

OVAN

Želja za putovanjem jača. Postoje mjesta koja želite da posjetite, stvari koje želite da vidite i kulture koje želite da istražite. Napravite listu. Počnite malim koracima i štedite za veće avanture. Svijet je vaš, otvoren pred vama. Putovanja su najbolji način da proširite vidike, promijenite raspoloženje i perspektivu, dobijete nove ideje i osvježite svoj život. Neka 2026. godina bude vreme kada ćete svesno tražiti nove vidike, kod kuće i šire.

BIK

Budite strastveni kao vatreni znak i iskoristite srećnu Jupiterovu sezonu da preuzmete rizik u ljubavi. Možda je vrijeme da nekoga pozovete na sastanak, više flertujete, posvetite se, zaprosite ili unesete novu dinamiku u vezu. Očekujte dobar odgovor. Ova sezona simbolizuje zaljubljivanje i srećan kraj. Savršeno za vas, romantika vam je uvijek na umu.

BLIZANCI

Strijelac je filozofski nastrojen i duboki mislilac, a vi takođe posjedujete sposobnost da istovremeno sagledate suprotne strane i vidite cijelu istinu. Pokažite mentalnu snagu, fleksibilnost i dubinu svog znanja. To će impresionirati druge i možda vam otvoriti novu poziciju ili ulogu u budućnosti.

RAK

Povežite se sa svojim najdubljim željama i potrebama i stavite ih ispred zahteva drugih ili navike da budete pasivni i čekate. Stavite sebe na prvo mjesto. Istaknite emocionalnu inteligenciju i pokažite koliko je važno brinuti se o sebi, jer to takođe poboljšava odnose. Započnite sa svojim željama, unesite ih u svakodnevicu i preduzmite korake ka njima. Ovo može da bude magično.

LAV

Velika odluka je pred vama, možda i najveća u 2025. godini. Kao vatreni znak, već imate hrabrost i samopouzdanje. Pojačajte smjelost. Ovo je vrijeme da se pokrenete bez izgovora i odlaganja. Možda je ovo i najveća i najbolja stvar koju ćete uraditi tokom godine!

DJEVICA

Koji problem vam već neko vrijeme stvara nelagodnost? Jupiter će vam doneti sreću, priliku i samopouzdanje da rešite problem i izvedete potrebnu promenu sa uspjehom. Vi ste glavni u rešavanju problema, ali i vi ponekad naiđete na prepreku. Uklonite ovo iz svog života i uživajte u prazničnoj sezoni i 2026. godini bez tegoba. Vreme je za akciju.

VAGA

Jupiter vam donosi sreću! Ove nedjelje može da se pojavi prekretnica koja otvara veliki napredak i nagradu u poslu ili vašem cilju. Vaš trud ima smisla i biće cijenjen. Iako su stvari bile teške, uskoro ulazite u period lakšeg puta. Ne odustajte, radite još jače i očekujte srećan preokret.

ŠKORPIJA

Imate oštro oko za tajne i laži, ništa vam ne promiče. Osećate potrebu da reagujete, tražite odgovore i ukažete na istinu. Uradite to. Strijelac je uvek iskren, što znači da će vam biti odgovoreno iskreno i možda će se otvoriti iznenađujući razgovor ili opcija. Budite hrabri, kao što uvijek jeste.

STRELAC

Vaša sezona rođenja je vrijeme za slavlje. Nešto novo će se "roditi" u vašem životu - ljubav, prijateljstvo, kreativna ideja, nova uloga, pa čak i beba. Udišite život, preduzmite korake da ostvarite snove i željno ih priželjkujte. Magija će se pojaviti na neočekivane načine. Vjerujte u sebe i svoje želje, zaslužujete najbolje.

JARAC

Iskoristite filozofsku i duboku prirodu ovog znaka da istražite svoja osećanja, želje i prirodu. Sve što vam je potrebno za uspjeh već leži u vama, samo otključajte vrata podsvjesti. Prošetajte mirnim, lepim mjestima, meditirajte, sanjarite, pišite dnevnik ili pravite plan. Vaša unutrašnja proročica čeka da budete mirni kako bi vam šaptala svoje magične ideje.

VODOLIJA

Budite sila na koju se računa. Nezaustavljivi ste! Znate šta želite, pa zašto ne ulažete sve da to ostvarite? Počnite odmah. Ovo je vaša sezona da zasijate, ubjedite, aktivirate i dobijete ono što želite i zaslužujete. Postavite sebe na prvo mjesto i sledite svoje ciljeve. Spremni ste na velike poteze.

RIBE

Pred vama su bogatstvo i uspjeh, a put do njih zahtjeva posvećenost, odlučnost i trud. Prijavite se za unapređenje, preuzmite više odgovornosti, pokrenite dodatni projekat ili samostalni poduhvat, sve što vodi ka većim nagradama. Naredna, 2026. godina, može da bude veoma uspešna i prosperitetna, zavisi od temelja koje sada postavite.