Dnevni horoskop za 20. novembar 2025: Bik donosi odluku u ljubavi, Vodolijama stiže poslovna ponuda...

Pročitajte dnevni horoskop za 20. novembar 2025. godine!

Izvor: Shutterstock/New Africa

Dnevni horoskop za 20. novembar 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 20. novembar 2025. godine kaže da danas osjećate jači impuls da preuzmete kontrolu nad emocijama. Zauzeti primjećuju partnerovu pojačanu osjetljivost i dobijaju priliku da razreše stari nesporazum. Slobodni privlače pažnju osobe koja vas duže vrijeme posmatra iz prikrajka. Očekujet manji novčani priliv. Zdravlje je stabilno.

BIK

Danas ste mirni i staloženi što vam pomaže da donesete jasne odluke u ljubavi. Zauzeti osjećaju veću bliskost i toplu podršku partnera. Slobodni ulaze u zanimljiv kontakt preko poruke ili društvenih mreža. Novac stiže kroz povrat dugovanja ili manji bonus. Zdravlje dobro, uz potrebu za laganijom ishranom.

BLIZANCI

Emocije brže variraju, ali donose zanimljive obrte. Zauzeti primjećuju partnerovu želju za dubljim razgovorom. Slobodni privlače osobu koja voli njihov šarm i humor. Novac stabilan, uz oprez u impulsivnoj kupovini. Pijte više vode i pravite kraće pauze tokom dana.

RAK

Danas vam je u ljubavi naglašena intuicija. Zauzeti lako pronalaze pravi ton u razgovoru sa partnerom. Slobodni ulaze u nežnu komunikaciju sa osobom koja donosi osjećaj sigurnosti. Što se zdravstvene situacije tiče, potrebno vam je više sna i manje stresa.

LAV

Dnevni horoskop za 20. novembar 2025. godine kaže da se strasti pojačavaju, očekuje vas dinamičan dan. Zauzeti uživaju u toplini i razumijevanju sa partnerom. Slobodni privlače osobu snažne energije koja odmah pokazuje interesovanje. Imate priliku za brzu zaradu. Zdravlje dobro, ali više se krećite.

DJEVICA

Osjećate potrebu za redom i jasnim odnosima. Zauzeti dobijaju priliku da reše sitnu nesuglasicu. Slobodni sreću osobu koja djeluje skromno, ali ostavlja snažan utisak. Novčana situacija stabilna, imate priliku da uštedite. Zdravlje dobro, ali nervoza blago raste.

VAGA

Dnevni horoskop za 20. novembar 2025. godine kaže da su ljubavne teme danas u prvom planu. Zauzeti uživaju u nježnosti i harmoniji. Slobodni osjećaju privlačnost prema osobi iz okruženja, moguć slučajan susret koji obećava. Očekujte manji priliv novca. Zdravlje stabilno.

ŠKORPIJA

Danas su vam pojačane emocije, sa partnerom ostvarujete dublju povezanost. Očekujte iskren razgovor koji vam vraća sigurnost. Slobodni privlače misterioznu osobu snažne harizme. Zdravlje je dobro, ali energija varira.

STRIJELAC

Ljubav vam danas donosi radost. Ukoliko ste u vezi, mračni oblak se diže, atmosfera je daleko vedrija. Slobodni bi mogli da dobiju iznenadnu poruku koja budi nadu. Novčana situacija je stabilna, uz jednu praktičnu obavezu. Zdravlje zahteva više kretanja i boravka na vazduhu.

JARAC

Dan je u znaku emotivne stabilnost. Zauzeti osjećaju jaču podršku partnera. Slobodni ulaze u kontakt s osobom koja deluje ozbiljno i privlačno. Novac dolazi kroz dobru organizaciju. Zdravlje dobro, telo ima potrebu za malim odmorom.

VODOLIJA

Ljubav vam danas donosi iznenađenja. Zauzeti iskrenim razgovorom podižu odnos. Slobodni privlače zanimljivu osobu nekonvencionalne energije. Imate priliku da čak malo uštedite ili ćete dobiti povoljnu ponudu. Zdravlje je dobro, samo izbjegavajte napetost.

RIBE

Dnevni horoskop za 20. novembar 2025. godine kaže da vam je današnji dan u zaku jakog unutrašnjeg osjećaja i nježnih odnosa. Zauzeti osjećaju toplinu i razumevanje partnera. Slobodni privlače romantičnu osobu koja stidljivo pokazuje interesovanje. Novčana situacija je stabilna, uz priliku za pametan izbor. Zdravlje zahtevа više odmora i hidratacije.