Najsrećniji dani za svaki znak Zodijaka u aprilu 2026: Ako razmišljate o promjeni posla, sad je pravi trenutak

Astrologija otkriva najsrećnije dane za svaki znak horoskopa u aprilu 2026. godine!

Izvor: Shutterstock/sarayut_sy

April 2026. počinje hrabro, jer se veliki broj planeta okuplja u Ovnu, prvom znaku horoskopa povezanim sa novim počecima, hrabrošću, akcijom i inspiracijom. Sve planete su u direktnom hodu do 6. maja, što čini ovaj mjesec savršenim za započinjanje novog projekta, posla ili ostvarivanje dugo sanjanog cilja.

Kada stigne najsrećniji dan za znak u kom ste rođeni, budite otvoreni za velike promjene, jer vas sve vodi ka najboljem životu.

OVAN

Najsrećniji dan u mjesecu: petak, 17. april

Pripremite se da uhvatite svoje snove kada mlad Mjesec u Ovnu zasija u vašoj kući ličnosti 17. aprila, jer stvara savršenu inspiraciju da djelujete po svemu što želite. Ovo je pojačano velikim brojem planeta koje se okupljaju u vašem znaku, a koje vam daju snagu da postignete velike rezultate, gdje god da vas put vodi. Sa mladim Mjesecom u Ovnu započinjete nešto duboko lično, što vas može iznenaditi. Budite sigurni da vjerujete u sebe i da se usudite, posebno kada je u pitanju nešto što želite već dugo vremena.

BIK

Najsrećniji dan u mjesecu: nedjelja, 19. april

Posvetite vrijeme slavljenju sebe ovog mjeseca, jer 19. aprila ulazite ne samo u sezonu Bika, već i u stanje jasnoće i sigurnosti. Sezona Bika počinje 19. aprila i pomaže vam da sagledate svoj život i počnete da uvodite važne promjene. Ove godine sve djeluje drugačije nego ranijih godina, posebno kada Uran uđe u Blizance 25. aprila. Uran je od 2018. prolazio kroz vaš znak i donosio vam nestabilnost. Sada je vrijeme da proslavite sve što se promijenilo od tada. Nalazite se na drugoj strani perioda izvanrednog rasta, uživajte u tome i znajte da ste tačno tamo gdje treba da budete.

BLIZANCI

Najsrećniji dan u mjesecu: subota, 25. april

Ovo je početak nove ere, Blizanci. Uran, planeta neočekivanih promena, ulazi u vaš znak 25. aprila i započinje potpuno novi ciklus koji traje do 2032. Uran u Biku rušio je sve što nije stabilno. U Blizancima pomaže vam da proširite ono što ste mislili da je moguće. Ovo je faza ličnog rasta koja vam pomaže da manifestujete život svojih snova. Budite otvoreni za sve mogućnosti i osmjehujte se. Sve će ispasti bolje nego što zamišljate.

RAK

Najsrećniji dan u mjesecu: petak, 17. april

Dopustite da budete primijećeni. Mlad Mjesec u Ovnu dostiže vrhunac u vašoj kući karijere 17. aprila i donosi vam novi početak ili veliki uspjeh. Ova energija je pojačana zbog velikog broja planeta u ovom vatrenom znaku. Imate sve što vam je potrebno da dobijete ono što zaslužujete, pa dozvolite da vas primijete. Sa ovom energijom, sve je moguće. Dobićete prilike za nevjerovatno bogatstvo i priznanje, a vaša moć i vještine se ističu. Ne plašite se da preuzmete svoju snagu i ono što vas izdvaja.

LAV

Najsrećniji dan u mjesecu: četvrtak, 9. april

Kada Mars 9. aprila uđe u Ovna i aktivira vašu kuću sreće i obilja, shvatate šta je savršeno vrijeme. Mars vam pomaže da usmjerite i fokusirate svoju energiju. U Ovnu, to znači da ste vođeni da ulažete u nove početke i otvorite svoj život za uzbudljive avanture. Ovo je savršeno vrijeme za novi početak i sa svim planetama u direktnom hodu, ništa vas ne može zaustaviti. Možete da razmišljate o preseljenju ili novom profesionalnom putu. Nemojte previše da analizirate.

DJEVICA

Najsrećniji dan u mjesecu: nedjelja, 19. april

Budite jasni sa svojim namjerama kada sezona Bika počne 19. aprila. Ovo je vrijeme da kažete "da" onome što život donosi, posebno kada Uran 25. aprila uđe u Blizance. Ovo je period širenja u vašem životu, bilo da radite na poslu ili prihvatate nevjerovatnu priliku koja bi vas odvela na put oko svijeta. Sreća koju stvarate ovog mjeseca dobro je zarađena i sada je pouzdana, posebno kada započinjete novu sezonu uspjeha u karijeri.

VAGA

Najsrećniji dan u mjesecu: petak, 24. april

Sreća ne može da se planira. Možete da pokušate da se pripremite za uspjeh, ali kada je u pitanju privlačenje sreće, stvar je u tome da budete otvoreni i u skladu sa svojom dušom i univerzumom. To dolazi kroz neočekivane prilike ili vođstvo intuicije. Od 24. aprila, budite otvoreni za vođstvo dok Venera ulazi u Blizance. Blizanci upravljaju vašom kućom sreće, a dok Venera stvara obilje i magiju, Uran mijenja vaš život na dramatične načine. Nemojte da se previše držite planova, jer najbolja sreća je ona koja je neočekivana.

ŠKORPIJA

Najsrećniji dan u mjesecu: nedjelja, 26. april

Mudrost pravi razliku. Dok osjećate intenzivnu energiju aktivnosti Ovna u vašoj kući promjena, nemojte da donosite impulsivne odluke u prvoj polovini mjeseca. Ovo je trenutak da se osvijestite o onome što želite za sebe, posebno oko mladog Mjeseca 17. aprila. Bolje je da sačekate 26. april, kako biste imali mudrost i jasnoću da izaberete najbolje za sebe. Koliko god odluka izgledala hitno, imajte na umu da možete da čekate dok ne budete spremni, jer ova odluka utiče na ostatak vašeg života.

STRIJELAC

Najsrećniji dan u mjesecu: utorak, 14. april

Sve dolazi u pravo vrijeme. Merkur ulazi u Ovna 14. aprila i donosi nove prilike za sreću, ispunjenje i kreativnost. Ovo je važan trenutak da definišete i izaberete svoj životni cilj. Bilo da želite da otvorite kanal na društvenim mrežama, napišete knjigu ili dobijete savršen posao u kreativnoj oblasti, ovo je vrijeme da to ostvarite. Merkur u Ovnu pomaže vam ne samo da primate ponude, već i da preduzmete akciju. Umjesto da samo maštate o ideji, vrijeme je da djelujete.

JARAC

Najsrećniji dan u mjesecu: srijeda, 1. april

Ovo je tek početak. Osjećate da se nešto veliko krčkalo ispod površine u vašem profesionalnom životu, bilo da je u pitanju ponuda za posao, povratak na fakultet ili pokretanje sopstvenog biznisa. Vodili ste energiju ka ostvarivanju svojih želja. Sada, kada se 1. aprila pojavi pun Mjesec u Vagi, konačno vidite rezultate svojih napora. Pun Mjesec služi kao trenutak refleksije, a ne završetka. Budite ponosni na sve što ste postigli, ali imajte na umu da je ovo tek početak uspjeha koji privlačite.

VODOLIJA

Najsrećniji dan u mjesecu: srijeda, 1. april

Dozvolite sebi da zatvorite dio prošlosti kada se pun Mjesec u Vagi pojavi u vašoj kući novih početaka i sreće 1. aprila. Mjesec ističe ono što morate da ostavite iza sebe i pomaže vam da nastavite da težite životu koji je predviđen za vas. U Vagi, ovo se odnosi na vaše emocije i percepciju ostvarivanja snova. Sa balansiranom energijom Vage, vaši ciljevi su u centru vašeg života. Slične teme će se pojaviti i 21. oktobra 2025. kod mladog Mjeseca u Vagi, pa se oslobodite da primite sreću koja vam je suđena.

RIBE

Najsrećniji dan u mjesecu: petak, 24. april

Oslobodite se, Ribe. Počinje najoslobađajuća faza vašeg života kada Uran ulazi u Blizance i donosi slobodu potrebnu za život iz snova. U Blizancima, Uran utiče na vaš dom i emotivne veze, što je savršeno vrijeme za preseljenje, ulaganje u prave veze ili renoviranje doma. Uran će biti u Blizancima do 2032, pa ostanite otvoreni za sve što se pojavljuje i ulažite u ono što vam odgovara. Ulaskom Venere u Blizance 24. aprila, ova energija se dodatno omekšava do 18. maja i olakšava tranziciju i izgradnju života sa većom slobodom i obiljem.

(MONDO)