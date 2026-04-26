Nedjeljni horoskop: Bik da bude oprezan sa finansijama, Strijelcu stiže talas emocija

Pročitajte nedjeljni horoskop od 27. aprila do 3. maja 2026. godine!

Nedjeljni horoskop od 27. aprila do 3. maja 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 27. aprila do 3. maja 2026. godine traži od vas da kanališete unutrašnji nemir u konkretne poteze, umjesto u svađe i rasipanje energije. Neočekivan susret sredinom nedjelje može da promijeni vaše prioritete u ljubavi ili poslu. Poslovni raspored se mijenja u hodu, pa budite spremni da brzo date prijedlog ili rješenje jer neko važan to primjećuje. Obratite pažnju na impulsivne odluke i na san. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

BIK

Ove nedjelje jača potreba za mirom, rutinom i poznatim stvarima, ali upravo tu možete da prepoznate gdje vas komfor koči. Tijelo jasno reaguje na stres kroz varenje i apetit, pa slušajte signale. U ljubavi jedan običan razgovor može da otvori temu koju ste dugo gurali pod tepih. Na poslu vas čeka finansijska odluka ili dogovor koji zahtijeva oprez i strpljenje. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

BLIZANCI

Glava vam je puna informacija, poruka i tuđih priča, ali tek oko sredine nedjelje shvatićete šta vam je zaista važno. Javlja se potreba da se sklonite od ljudi koji vas stalno pritiskaju odgovorima. U ljubavi su moguće promjene raspoloženja i povremeno vraćanje na priču sa bivšim partnerom, ali sada ste hladnije glave. Vaše ime može da bude spomenuto u razgovoru bez vas - u vašu korist, ako ostanete profesionalni. Najbolji dani biće vam utorak i nedjelja.

RAK

Ove nedjelje instinkt radi jače nego logika, pa ćete iz stomaka osjećati ko vam prija, a ko troši energiju. Mnogi od vas će poželjeti da ograniče pristup kući, telefonu ili mrežama. U ljubavi je važno da se ne zatvorite potpuno, smiren razgovor može da smekša i vas i partnera. Na poslu vas čeka zadatak koji se kosi sa vašim osjećajem ispravnog, pa dobro razmislite gdje povlačite granicu. Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

LAV

Nedjeljni horoskop od 27. aprila do 3. maja 2026. godine traži da malo prigušite svoju uobičajenu jačinu i pažljivije osmotrite reakcije okoline. Greška početkom nedjelje može da vam se pretvori u dobru priliku do petka, ako ostanete smireni. U ljubavi raste potreba da prepustite kontrolu i pokažete ranjivost. To donosi veću bliskost. Poslovne obaveze se gomilaju, ali uz dobru organizaciju donose i bolje finansije. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i četvrtak.

DJEVICA

Ove nedjelje bolje čitate situacije i ljude oko sebe, pa ste u prednosti. Bićete u stanju da se isključite iz tuđih drama tačno na vrijeme, što štedi živce. U ljubavi dolazi do iskrenog razgovora koji mijenja svakodnevni ritam odnosa, pa se fokusirajte na praktična rješenja, ne na prebacivanje. Na poslu, sitnica koja vam "ne da mira" može da spriječi veću grešku u projektu ili finansijama. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 27. aprila do 3. maja 2026. godine donosi sudar želje za redom sa haotičnim okolnostima koje ne možete potpuno da iskontrolišete. Bićete osjetljiviji na neiskrenost i preuveličavanje, posebno u bliskim odnosima. U ljubavi se neko nespretno, ali iskreno djelo partnera ili simpatije pokazuje vrednijim od velikih riječi. Na poslu vaša pedantnost spašava važan posao, a jednostavno rješenje koje predložite, može da bude neočekivano dobro prihvaćeno. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

ŠKORPIJA

Ove nedjelje više puta birate između dvije podjednako prihvatljive opcije, što troši živce, ali vam jača odlučnost. Tijelo signalizira da ste umorni od stalnih kompromisa, pa je vrijeme da presiječete u jednoj oblasti života. U ljubavi, razgovor o novcu ili obavezama može da se pretvori u duboko emotivno otvaranje. Na poslu pregovori i dogovori traže da znate kada da zaćutite i pustite drugu stranu da se otvori. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i četvrtak.

STRIJELAC

Nedjelja donosi talas emocija koji može da ispliva kroz neočekivan smijeh ili suze bez vidljivog povoda. Otkrićete da nešto što ste čuvali kao veliku tajnu, drugima više nije toliko važno. U ljubavi pravite svoju intuiciju i provjeravate signale, ali ne pretjerujte sa analizom. Neke gestove treba samo prihvatiti. Na poslu se trudite da ne uđete u tuđi sukob, neutralnost vam donosi poštovanje i mir. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

JARAC

Ove nedjelje osjećaj odgovornosti je pojačan, ali baš kroz dodatne obaveze dolaze i koristi za vas. Ljudi oko vas počinju da preuzimaju vaš stil ponašanja kao model, što pokazuje da ste im autoritet. U ljubavi dopuštate sebi da budete umorni i nesavršeni, što unosi više topline u odnos. Na poslu tradicionalan, stari način rada koji primjenjujete, postaje uzor za druge, a može da vam donese i dodatno priznanje. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

VODOLIJA

Ova nedjelja vas podstiče na kretanje, kraće puteve ili istraživanje novih dijelova grada, čak i bez posebnog povoda. U ljubavi otvoren, direktan pristup privlači osobu koja je umorna od igara i nagađanja. Zajedničke svakodnevne situacije, poput vožnje ili čekanja, mogu da budu vrednije za odnos od idealnog izlaska. Na poslu se šala ili opušten prijedlog lako može pretvoriti u konkretnu ideju za projekat. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 27. aprila do 3. maja 2026. godine mijenja vaše shvatanje toga šta je za vas normalno u emocijama i odnosima. Bićete skloniji da pomažete potpunim strancima, što može da vam poremeti planove, ali i da vas poveže sa zanimljivim ljudima. U ljubavi uvodite nova, vama razumljiva pravila i ne morate sve da objašnjavate partneru. Neka djela govore sama. Na poslu jedno neuobičajeno rješenje ili ideja dobijaju podršku od ljudi od kojih to najmanje očekujete. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

