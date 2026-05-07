Dnevni horoskop za 7. maj 2026: Lava čeka preokret, jedan znak dobija novac, a vi?

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
0

Dnevni horoskop za 7. maj – posao, ljubav i zdravlje.

Dnevni horoskop za 7. maj 2026 Izvor: Shutterstock

Ovan

Posao: Danas dobijate odgovor koji ste dugo čekali i stvari postaju jasnije. Ljubav: Privlačite pažnju, ali vi birate kome ćete dati šansu. Zdravlje: Više sna bi vam prijalo.

Bik

Posao: Finansijska tema dolazi u prvi plan i traži pametnu odluku. Ljubav: Partner želi više bliskosti i razgovora. Zdravlje: Moguća napetost u vratu i ramenima.

Blizanci

Posao: Vaša snalažljivost danas rješava problem koji je druge zbunio. Ljubav: Neočekivana poruka može vas obradovati. Zdravlje: Potreban vam je predah od obaveza.

Rak

Posao: Dan je povoljan za završavanje zaostalih obaveza i papirologije. Ljubav: Emocije su naglašene, a vi tražite sigurnost. Zdravlje: Prijaće vam mirniji tempo.

Lav

Posao: Pred vama je šansa da se istaknete i pokažete znanje. Ljubav: Jedan susret može promijeniti tok odnosa. Zdravlje: Energija raste iz sata u sat.

Djevica

Posao: Danas primjećujete detalj koji drugima promiče i to vam donosi prednost. Ljubav: Ne analizirajte svaku riječ partnera. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu.

Vaga

Posao: Saradnja sa drugima donosi bolje rezultate nego solo rad. Ljubav: Moguće lijepo iznenađenje od osobe koja vam se dopada. Zdravlje: Potrebno vam je više odmora.

Škorpija

Posao: Danas brzo reagujete i time dobijate važnu prednost. Ljubav: Strasti su pojačane, ali ne ulazite u rasprave. Zdravlje: Moguća iscrpljenost pred kraj dana.

Strijelac

Posao: Otvara se prilika za novi plan ili dodatnu zaradu. Ljubav: Iskren razgovor donosi olakšanje. Zdravlje: Kretanje vam posebno prija.

Jarac

Posao: Završavate nešto važno i osjećate veliko rasterećenje. Ljubav: Partner očekuje više pažnje nego inače. Zdravlje: Usporite tempo i odmorite se.

Vodolija

Posao: Kreativna ideja danas može donijeti konkretnu korist. Ljubav: Neočekivan kontakt vraća osmijeh na lice. Zdravlje: Više boravka napolju bi vam prijalo.

Ribe

Posao: Intuicija vas vodi ka dobrom potezu – vjerujte sebi. Ljubav: Neko iz prošlosti ponovo misli na vas. Zdravlje: Osjetljivost je pojačana, čuvajte energiju.

