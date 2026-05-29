Novčani horoskop za jun 2026: Ljeto počinje poklonom Jupitera, planete izobilja i bogatstva

Pročitajte novčani horoskop za jun 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde spremaju!

Izvor: Shutterstock/napaporn sawaspardit

Mjesečni horoskop za jun 2026. godine donosi lijepe vijesti za većinu znakova Zodijaka. Saznajte šta očekuje svaki znak horoskopa na polju novca!

OVAN

Novčani horoskop za jun 2026. vam pomaže da riješite pitanja u vezi sa nekretninama. Na primjer, da nabavite nešto važno za vaš dom, kao i da kupite nekretninu. Kod mnogih Ovnova porašće profit. Mnogi će započeti skupo renoviranje, a za neke će novo mjesto stanovanja zahtjevati prilično ulaganja.

BIK

Vidjećete kako će vam novac dolaziti preko ljudi. Što ste više u kontaktu i komunikaciji, to je više ponuda i mogućnosti, to ćete više zarađivati. Jupiter će vam u junu 2026. pokazati da postoje različite mogućnosti za zaradu, ali da pri tom mora da se komunicira i putuje.

BLIZANCI

Prelazeći u drugi znak, Jupiter vas podsjeća da ste imali veoma dobru priliku da zaradite novac, da ste mogli da proširite svoje horizonte u materijalnom svijetu, da ste za sve ovo vrijeme mogli da stvorite veoma dobru finansijsku rezervu. I dodatno sada može da vam donese neku vanrednu zaradu ili da vas obraduje premijom.

RAK

Jupiter krajem mjeseca izlazi iz vašeg znaka. Otvorio vam je mnoge projekte koji su vam se u početku činili nepodnošljivim. I sada vam pokazuje koliko je i dalje spreman da vam promijeni život na bolje. Zato vas u skoroj budućnosti očekuju krupne novčane odluke.

LAV

Novčani horoskop za jun 2026. kaže da ćete uskoro postati "vlasnik" Jupitera na cijelu godinu. Ipak, za sada s njim završite stare poslove. Moguće je da ste mnogo radili i bili usmjereni na povučen rad. Moguće je da vam se dopalo da radite sami, u svom ličnom kabinetu i bez žurbe. Osjetili ste kako vam je rukovodstvo pomagalo, ali to nije moralo javno da se ističe. Manje pričajte o tome šta se dešava u vašem novčaniku.

DJEVICA

Dugo vremena Jupiter vam je stvarao nove uslove i strategiju u materijalnim pitanjima. Mogli ste da promijenite kolektiv, da dođete na nov posao i počnete da zarađujete više, jer su vam se pojavili novi plemeniti ciljevi. U ovom mjesecu zapišite sebi nove zadatke ili napravite kartu želja za novu jupitersku godinu koja dolazi.

VAGA

Novčani horoskop za jun 2026. otkriva da je Jupiter veoma dugo pokušavao da vam omogući karijerni rast. Unapredili su vas ako ste to, naravno, zaslužili. Hvalili su vas i navodili kao primer vašim saradnicima. Povećavali su vam platu zahvaljujući vašoj vrjednoći i profesionalizmu. Tako nastavite! Planeta na izlasku može da poboljša odnose sa nadređenima i ponovo prizna vaše zasluge.

ŠKORPIJA

Pokazivali ste interesovanje za novac, ali su vaše vrijednosti mogle da se promjene. U svim finansijskim pričama živjeli ste po savjesti i ispravno. A ako savijest ipak nije stigla, Jupiter je pokazao kako ume da kazni za to. Zašto vam, onda, Jupiter ne bi podario nove finansijske mogućnosti, ako ste ih zaslužili za cijelu godinu? Vaš posao može naglo da se promijeni, neke Škorpije mogu da odu na službeni put koji će im postati polazna tačka.

STRIJELAC

Dugo vremena Jupiter vas je uključivao u investicije u finansijskoj sferi. Mnogi Strijelčevi su razmišljali o zajedničkom biznisu ili zajedničkom kapitalu na koji su polagali velike planove. Svaki Strijelac je na svoj način stekao iskustvo i u biznisu i u investicijama. U ovom periodu možete da vidite kakav odnos ljudi imaju prema vama kroz novčane mogućnosti. Od mnogih možete da očekujete bespovratnu pomoć.

JARAC

Pojavile su vam se važne veze i komunikacija sa određenim autoritativnim ljudima. Vaša finansijska priča se širi zahvaljujući partnerima, ličnim ili poslovnim. Cela novčana priča zavisi od reputacije na kojoj ste radili ili, naprotiv, niste obraćali pažnju na nju. Na kraju ovog perioda, upravo u junu, izvući ćete za sebe veoma dobre zaključke o tome koliko je važno raditi na svom imenu, da bi kasnije ime radilo za vas. Podrška partnera se nastavlja.

VODOLIJA

Cele godine imali ste velike mogućnosti da proširite svoju radnu bazu. Postojala je mogućnost da radite u nekoliko profesija ili da rukovodite nekoliko odjeljenja. Radni kolektiv je mogao i da vas podržavati i da vam zadaje brige. Sve je zavisilo od vašeg ličnog autoriteta. Ponude za posao u ovom mjesecu mogu da postoje. Nemojte da se plašite, sa takvim kvalitetima možete da iskoračite naprijed.

RIBE

Novčani horoskop za jun 2026. vidi da vam se pojavila mogućnost da se bavite svojim omiljenim poslom i još da za to dobijate novac. Mnoge Ribe su otišle da se razvijaju u pravcu kreativnosti ili su pronašle sebi stalne hobije za koje mogu i da budu plaćene. Zapamtite da svi talenti mogu da vas odvedu ka razvoju u novim pravcima. U ovom periodu postoji jedan veliki minus. Možete da izgubite prilično novca zbog dugog odmora, godišnjeg ili romantičnih zanosa. A kod nekih Riba javiće se oštra potreba da pomognu svom djetetu u novčanim pitanjima.

(MONDO)