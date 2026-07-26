Dnevni horoskop za 26. jul: Ribe moraju više da brinu o sebi, a šta vama predviđa horoskop?

Pogledajte šta vam zvijezde poručuju i otkrijte kako da najbolje iskoristite energiju ovog dana na poslu, u ljubavi i u odnosima sa bliskim ljudima.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ovan

Danas osjećate nalet energije koji vas gura napred, ali pripazite da ne budete previše nagli u komunikaciji sa partnerom ili saradnicima. Posvetite malo vremena sebi i fizičkoj aktivnosti kako biste izbacili nagomilani stres. U večernjim satima očekujte prijatno iznenađenje od bliske osobe.

Bik

Fokusirani ste na porodicu i dom, pa je ovo idealan dan da riješite neke sitne razmirice koje odlažete. Staloženost koju imate pomogće vam da pronađete kompromis u vezi sa važnim finansijskim pitanjem. Pustite stvari da teku prirodnim tokom i ne forsirajte nevažne detalje.

Blizanci

Vaša društvenost je danas na vrhuncu, pa očekujte pregršt poruka, poziva i zanimljivih susreta. Povedite računa da u brzini ne date obećanje koje kasnije nećete moći da ispunite. Veče je savršeno za opušten izlazak ili šetnju sa dragim prijateljima.

Rak

Danas pridajete veliku pažnju svojoj sigurnosti i finansijama, pa je odličan trenutak za planiranje budžeta. Osjetljivi ste na promjenu raspoloženja ljudi u okruženju, pa postavite jasne granice i sačuvajte svoj mir. Pratite svoju intuiciju, nepogrešivo vas vodi ka pravim odlukama.

Lav

Ovo je vaš period godine i danas zračite posebnim samopouzdanjem i šarmom gdje god da se pojavite. Iskoristite ovu sjajnu energiju da pokrenete ideju o kojoj već dugo razmišljate. Svi pogledi su uprti u vas, zato zablistajte bez ikakvog zadržavanja.

Djevica

Danas osjećate potrebu za povlačenjem i tišinom kako biste sabrali utiske i napunili baterije. Nemojte kriviti sebe ako niste raspoloženi za velika druženja; slušajte potrebe svog tela i uma. Kratak predah pomogće vam da već sutra jasno vidite naredne korake.

odmorna žena u krevetu

Izvor: Shutterstock

Vaga

Vaš društveni život donosi vam mnogo radosti, a danas možete upoznati osobu koja će dijeliti vaša interesovanja. Idealno je vrijeme za rad u timu ili planiranje zajedničkih aktivnosti sa prijateljima. Unosite harmoniju gdje god se pojavite, i to vam se višestruko vraća.

Škorpija

Fokusirani ste na svoje ciljeve i ambicije, pa vaš trud neće proći neprimjećeno u poslu ili važnim projektima. Ipak, nemojte dopustiti da vas rad potpuno obuzme – posvetite bar dio dana nekome ko vas željno iščekuje. Vaša strast i posvećenost danas ruše sve prepreke.

Strijelac

Vaš avanturistički duh traži osvježenje, bilo kroz spontani izlet, putovanje ili učenje nečeg potpuno novog. Otvoreni ste za nove ideje i optimizam vam pomaže da lako prevaziđete sitne prepreke. Širite pozitivne vibracije i uživajte u svakom trenutku dana.

Jarac

Danas rješavate važna ili duboka pitanja koja zahtijevaju vašu potpunu posvećenost i ozbiljnost. Imate snagu da presječete situaciju koja vas već neko vrijeme opterećuje i krenete dalje rasterećeni. Budite iskreni prema sebi i partneru, to je jedini put ka stabilnosti.

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Vodolija

Odnosi sa drugima su u prvom planu, bilo da je riječ o ljubavnom partneru ili važnim saradnicima. Otvoren razgovor donosi vam preokret i rješenje nesporazuma iz prošlosti. Pokažite spremnost na kompromis i vidjećete kako se stvari brzo popravljaju.

Ribe

Sitne svakodnevne obaveze zahtijevaju vašu pažnju, ali uz dobru organizaciju sve stižete bez stresa. Povedite više računa o svojoj ishrani, odmoru i opštem zdravlju. Poklanjajući pažnju detaljima, stvarate sebi prostor za opušteniji i mirniji ostatak nedjelje.