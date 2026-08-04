Dnevni horoskop za 4. avgust: Rakovima stižu odlične vijesti, Ovnove očekuju prijatna iznenađenja

Zvijezde vam danas donose dinamičnu energiju, naglašavajući intuiciju, komunikaciju i iznenadne prilike.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ovan

Danas ćete osjetiti nalet kreativne energije koja vas gura naprijed. Ako ste odlagali neki važan projekat ili razgovor, pravo je vrijeme da preuzmete inicijativu. U ljubavi vas očekuju prijatna iznenađenja, pod uslovom da budete otvoreni i iskreni.

Bik

Fokus vam je danas na domu i porodičnim odnosima. Osjetićete potrebu da unesete više harmonije u svoj prostor ili da riješite nesuglasice koje traju već neko vrijeme. Na poslu ostanite strpljivi i ne donosite odluke na prečac.

Blizanci

Vaše komunikacijske vještine su danas na vrhuncu. Blistate u društvu i sa lakoćom ubjeđujete druge u svoje ideje. Iskoristite ovaj dan za važne sastanke, pisanje ili ugovaranje novih poslova. Poziv od starog prijatelja može vam popraviti raspoloženje.

Rak

Finansije dolaze u prvi plan. Danas biste mogli da dobijete dobre vijesti u vezi sa novcem ili priliku za dodatnu zaradu. Ipak, čuvajte se impulsivne kupovine i dobro razmislite prije nego što uložite sredstva u nestabilne projekte.

Lav

Ovo je vaš dan da zablistate! Sunce u vašem znaku daje vam posebnu harizmu i samopouzdanje, pa ćete lako privlačiti pažnju gdje god da se pojavite. Iskoristite ovu energiju da postavite lične ciljeve i napravite prvi korak ka njihovom ostvarenju.

Djevica

Potrebno vam je malo više odmora i tišine kako biste sabrali misli. Ne forsirajte sebe ako osjetite pad energije - slušajte signale koje vam tijelo šalje. Intuicija vam je izuzetno jaka danas, pa vjerujte svom unutrašnjem osjećaju pri donošenju odluka.

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Vaga

Danas ste fokusirani na prijatelje, timski rad i društvene aktivnosti. Rad u grupi donijeće vam mnogo više uspjeha nego samostalno djelovanje. Ako planirate buduće projekte, potražite savjet od ljudi kojima vjerujete - dobićete sjajne ideje.

Škorpija

Vaša karijera i ciljevi u poslovnom svijetu danas dolaze u fokus. Nadređeni će primijetiti vaš trud i posvećenost, pa je moguće da dobijete pohvalu ili novu odgovornost. Ostanite profesionalni i nemojte dozvoliti da vas sitne provokacije izbace iz takta.

Strijelac

Želja za avanturom i novim znanjima danas je veoma izražena. Idealno je vrijeme za planiranje putovanja, upisivanje nekog kursa ili istraživanje novih tema koje vas fasciniraju. Otvorite um za nove perspektive i ne plašite se da izađete iz zone komfora.

Jarac

Danas ćete se baviti dubljim emotivnim temama ili finansijskim pitanjima koja dijelite sa partnerom. Iskrenost prema sebi i drugima donosi vam olakšanje i rješava dugotrajne dileme. Izbjegavajte nepotrebne rasprave o kontroli i moći.

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Vodolija

Partnerstva – kako ljubavna, tako i poslovna – danas su na prvom mjestu. Očekuju vas važni razgovori koji mogu definisati dalji tok vaših odnosa. Budite spremni na kompromis i saslušajte drugu stranu bez unaprijed stvorenih pretpostavki.

Ribe

Organizacija i svakodnevne obaveze zahtijevaće vašu punu pažnju. Ako napravite dobar plan rada, uspjećete da završite sve bez stresa i žurbe. Obratite pažnju na svoje zdravlje i uvedite male, zdrave navike u svoju svakodnevnu rutinu.

(Lepa i srećna)